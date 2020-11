Carreata do Noel

O Shopping São José faz parte do roteiro natalino de inúmeras famílias, todos os anos. Em função da covid-19 e do distanciamento social, o shopping apresenta um novo formato neste ano que irá levar o Papai Noel até as ruas da cidade, como um grande presente aos moradores.

Neste domingo o “bom velhinho” e suas ajudantes passarão com caminhões especialmente enfeitados por alguns bairros de São José dos Pinhais, marcando a abertura de sua decoração e festividades.

“O Natal é um período mágico na vida das pessoas e sua celebração se torna ainda mais especial e necessária em um momento como este. Nos adequamos para continuar levando os sentimentos de alegria, paz e união que o bom velhinho traduz”, explica a gerente de marketing do shopping, Talita Dallmann.

Confira as ruas por onde o Papai Noel vai passar, a partir das 18h30 deste domingo (08)::

Shopping São José – Centro;

Av. Rui Barbosa, 9516 – Centro;

Rua Margarida de Araújo Franco – Carioca;

R. Zacarias Alves Pereira, 1000 – Aristocrata;

R. Passos de Oliveira, 1110 – Centro;

Av. Rui Barbosa, 8822 – Centro;

Rua John Lenon – Afonso Pena;

Rua Almirante Alexandrino – Afonso Pena;

R. Joaquim Nabuco, 950 – Centro;

R. Voluntários da Pátria, 206 – Centro.

No Shopping

O tradicional cenário natalino promete surpreender mais uma vez o público que escolher visitar o empreendimento. O Jardim São José traz a praça de eventos, desde este sábado (7), ornamentos da época e espaços, adaptados de acordo com as exigências dos órgãos de saúde, para fotos em família. A praça de alimentação também será decorada, bem como o espaço próximo ao cinema, que contará com um belo presépio.

De acordo com Talita, o local tem tomado as medidas necessárias para evitar a disseminação do vírus. “Estamos cumprindo todos os protocolos sanitários exigidos, incluindo a redução de público, a disponibilização de álcool em gel e a proibição do acesso de pessoas sem máscaras”, diz.

Confira a programação completa de Natal do Shopping São José, assim como o trajeto do Papai Noel no site: www.shoppingsaojose.com.br