Shopping da RMC tem atração gratuita inspirada no mundo de Harry Potter

O mundo bruxo de Harry Potter está chegando ao Paraná em uma experiência inédita e gratuita. Até o dia 13 de abril, o Shopping São José receberá a atração “Harry Potter – Celebre Hogwarts”, uma jornada imersiva que transportará os visitantes para alguns dos cenários mais icônicos da saga. Com elementos interativos e ilusões de ótica, os fãs terão a chance de explorar cenários instagramáveis inspirados na famosa escola de magia e bruxaria de Hogwarts, recriando momentos marcantes dos filmes.

A atração contará com cinco espaços temáticos que prometem garantir diversão para todas as idades. No Salão Comunal, os visitantes poderão experimentar a famosa Capa da Invisibilidade, registrando fotos com um efeito especial que simula o desaparecimento. Na Sala de Poções, um quebra-cabeça precisa ser montado para que um caldeirão libere fumaça e efeitos sonoros.

Os fãs do bruxo mais famoso do cinema poderão testar suas habilidades no Espaço Quadribol, conduzindo a bola mágica pelo trajeto correto até o gol. Na Floresta Proibida, o visitante poderá evocar seu Expecto Patronum com uma varinha, descobrindo qual seria seu animal protetor no universo bruxo. Por fim, no espaço Portal, os fãs poderão posar para fotos ao lado do icônico Chapéu Seletor, responsável por definir as casas dos estudantes de Hogwarts.

“A saga Harry Potter marcou gerações e continua encantando fãs de todas as idades. Estamos muito felizes e lisonjeados por sermos o único shopping do Paraná a receber essa atração, e temos certeza de que os visitantes vão se surpreender com cada detalhe desse evento mágico”, afirma Talita Dallman, gerente de marketing do Shopping São José.

Além da experiência interativa, o Shopping São José promoverá ações especiais ao longo do evento. No dia 23 de março, será realizada uma Sessão Azul, com ambiente adaptado para receber pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições sensoriais, oferecendo iluminação e sons reduzidos para um momento mais confortável e acessível. Já no dia 2 de abril, os fãs da saga terão a oportunidade de participar de um Encontro de Cosplayers, reunindo apaixonados pelo universo de Harry Potter para um dia de interação e fotos temáticas.

Serviço

O Shopping São José fica na Rua Dona Izabel A Redentora (n° 1434), no Centro de São José dos Pinhais. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O evento é gratuito. Mais informações no site www.shoppingsaojose.com.br ou no perfil oficial no Instagram.