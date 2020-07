Um dos maiores eventos geek e de cultura pop de Curitiba, Shinobi Spirit embarca em nova versão em 2020. Por conta do avanço do novo coronavírus, que levou à proibição de aglomerações, o evento deste ano acontecerá de maneira on-line.

O criador e empresário Rogerio Ramos conta que vem trabalhando na nova edição há alguns meses e que começou a trazer grandes nomes do setor cultural, em forma de lives exibidas nas redes sociais da Shinobi.

LEIA MAIS: Site testa seus conhecimentos sobre cerveja e distribui “beer coins” como premiação

“Entendemos a necessidade do distanciamento, por isso resolvemos adaptar algumas atividades do evento para uma versão totalmente on-line. O maior desafio tem sido a questão de monetização do projeto, já que não há ajuda do governo para o setor cultural, para que possamos estar pagando toda a logística necessária e pessoal envolvido. Nossa única saída é a cobrança de um valor simbólico nas inscrições dos concursos, dos campeonatos e um sistema de doação nas lives”, disse o empresário.

O evento deste ano já está acontecendo. Há algumas semanas, a edição traz entrevistas em formato de lives sempre às quartas, quintas e sextas-feiras. Entre os entrevistados estão, o Consul Geral do Japão em Curitiba e o Dublador Ricardo Juarez (Johnny Bravo, Kratos, Draven, etc).

Além das lives de conteúdo, a edição vai contar com os tradicionais concursos de cosplay, k-pop, shinobikê (karaokê) e um campeonato de League of Legends, tudo on-line.

Sobre os concursos

Concurso de cosplay da Shinobi Spirit 2020 será on-line. Foto: Dviulgação

Os concursos serão divididos em duas etapas, sendo a primeira de “voto popular”. A segunda etapa será realizada com os mais votados na primeira etapa, e o vencedor será definido por uma banca de jurados técnicos, que irão avaliar ao vivo os finalistas.

Já o campeonato x1 de League Of Legends – OneTech Telecom pretende juntar muitos jovens, tanto na competição quanto na torcida, para eleger o melhor jogador da categoria x1, tendo uma premiação de 500 reais para o primeiro lugar.

Arrecadação

Concurso Shinobikê, o karaokê do evento, também será on-line. Foto: Divulgação

Por conta da proibição dos eventos presenciais, o realizador do evento pede colaboração financeira do público, para custear a edição deste ano. Também será cobrada a inscrição nos concursos e campeonatos. O objetivo é captar dinheiro para premiações e cobrir os custos de logística das atividades propostas. O público também poderá doar nas lives exibidas nas redes sociais.

Serviço

Shinobi Spirit Online

Local: On-line no Facebook, Youtube e Twitch

Data: 03 de Junho a 29 de agosto 2020

Mais informações: Portal oficial da Shinobi Spirit