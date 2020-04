Com a pandemia de coronavírus e a necessidade de isolamento social para evitar o contágio da covid-19, muitas empresas aderiram ao home office para evitar aglomerações e contato entre seus colaboradores. Mas como ser produtivo trabalhando em casa? Confira sete boas dicas que prometem ajudar bastante no seu escritório domiciliar!

Pixlr

Um editor de fotos online com as funções semelhantes ao Photoshop. É possível cortar imagens, tratar, criar efeitos e muito mais sem precisar baixar nenhum arquivo, 100% online. Acesse o site!

Canva

Também 100% online, o Canva é um software de design gráfico gratuito. Criado há seis anos, conta com mais de 20 milhões de usuários ativos em 190 países. Segundo a empresa desenvolvedora do Canva, 36 peças de design gráfico são criadas a cada segundo. Veja o site!

Microsoft Teams

Programa de bate-papo que faz parte do pacote Office 365. Ele permite aos funcionários de uma mesma empresa se comunicarem em tempo real. Além da versão online, há um aplicativo para smartphones. O Teams viabiliza a troca de arquivos e ligações entre membros de uma mesma empresa, além de ter integração com o calendário do Office para facilitar o agendamento de compromissos. Veja mais no site!

Trello

Difícil de organizar as suas tarefas e também as da sua equipe? O Trello ajuda nisso! Um sistema com cartões que podem ser movimentados por diferentes colunas. É possível criar atividades e seguir o seu andamento (em produção, aprovadas, concluídas, etc). É um post-it virtual. É grátis e pode ser acessado neste site.

Google Drive

Serviço de computação em nuvem do Google. Disponível tanto para pessoas físicas quanto para empresas, o site e o aplicativo permitem a troca de arquivos de todos os tamanhos, mas é especialmente útil para os que têm mais de 100 megabytes. Com o envio de um link, o destinatário pode baixar o arquivo em seu computador ou celular. Grátis (com versão paga), em português, para Android e iPhone. Veja mais no site!

Tide

Um cronômetro para as suas atividades, que prevê um tempo de descanso entre as duas obrigações no home office. É um termômetro para sua produtividade, o que pode ser especialmente importante para quem não consegue se concentrar ao trabalhar de casa. Ele também tem sons relaxantes para ajudar a manter o foco no trabalho. Em outros modos de uso disponíveis no app, é possível monitorar a movimentação durante o sono ou mesmo tirar alguns minutos para meditar. Grátis, em inglês, para Android e iPhone.

TeamViewer

Aplicativo de acesso remoto. Se você, por exemplo, deixou algum arquivo importante em outro computador que já tem o app instalado, você pode controlá-lo via PC ou smartphone. É possível não apenas usar a máquina à distância como também compartilhar arquivos com você mesmo. Veja mais no site!

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

