Semana Literária do Sesc reúne Adélia Prado, Daniela Arbex e Bráulio Bessa em Curitiba

Curitiba recebe entre 12 e 16 de agosto de 2026 uma programação gratuita com alguns dos maiores nomes da literatura, música e jornalismo do país. A 45ª Semana Literária Sesc e Feira do Livro acontece no Museu Oscar Niemeyer e presta homenagem à escritora mineira Adélia Prado, com palestras, oficinas, shows e exposição aberta ao público todos os dias. O evento, considerado o maior do gênero no Brasil, exige pré-inscrição ou retirada de ingressos pelo site oficial.

A programação do evento do Sesc PR reúne nomes da literatura, jornalismo e música. O espaço conta ainda com a exposição “Adélia Prado: Entre trilhos da memória”, curada por Amanda Rezende, visível todos os dias. Para garantir o acesso às atrações, o público precisa realizar pré-inscrição ou retirar ingressos no site oficial do evento, onde consta a lista de editoras e livrarias presentes.

Destaques da programação:

Quarta-feira (12/08)

16h: Palestra sobre alta gastronomia com Geovane Carneiro (D.O.M.).

Palestra sobre alta gastronomia com Geovane Carneiro (D.O.M.). 19h: Apresentação musical da cantora Janine Mathias com poemas de Adélia Prado.

Apresentação musical da cantora Janine Mathias com poemas de Adélia Prado. Na sequência: Palestra “Raiz é rumo: a força da nossa cultura e identidade”, com o poeta Bráulio Bessa.

Quinta-feira (13/08)

14h: Bate-papo “Quando a palavra entra em campo”, com Sérgio Rodrigues e mediação de Verônica Daniel Kobs.

Bate-papo “Quando a palavra entra em campo”, com Sérgio Rodrigues e mediação de Verônica Daniel Kobs. 15h às 18h: Oficina de crônica e miniconto com Marcelo Alcaraz.

Oficina de crônica e miniconto com Marcelo Alcaraz. 17h: Sarau-celebração “Adélia Prado: 90 anos”, conduzido pelo ator e professor Odilon Esteves.

Sarau-celebração “Adélia Prado: 90 anos”, conduzido pelo ator e professor Odilon Esteves. 19h: Bate-papo “O amor cabe na poesia?”, com a psicanalista Ana Suy e mediação de Sara Duim.

Sexta-feira (14/08)

11h: Leitura dramática “Com licença, poeta Adélia”, por Lúcia Helena Martins.

Leitura dramática “Com licença, poeta Adélia”, por Lúcia Helena Martins. 11h às 13h: Oficina de colagem e poesia com David Milani (Davizinho).

Oficina de colagem e poesia com David Milani (Davizinho). 16h: Encontro “A palavra como encontro e existência”, com a escritora Cidinha da Silva e mediação de Júlio Cesar Rodrigues Limas.

Encontro “A palavra como encontro e existência”, com a escritora Cidinha da Silva e mediação de Júlio Cesar Rodrigues Limas. 17h: Painel com os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura (Abáz, Marcus Groza e Leonardo Piana).

Painel com os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura (Abáz, Marcus Groza e Leonardo Piana). 19h: Bate-papo sobre podcasts narrativos com as jornalistas Bia Guimarães e Ana Lesnovski.

Sábado (15/08)

10h: Lançamento da 11ª Coletânea Sesc de Contos Infantis, com curadoria de Álvaro Posselt e ilustrações de Adriano Catenzaro.

Lançamento da 11ª Coletânea Sesc de Contos Infantis, com curadoria de Álvaro Posselt e ilustrações de Adriano Catenzaro. 13h: Bate-papo “Mulheres na Literatura”, reunindo Lua Bueno Cyríaco, Francine Cruz e Daniela Rech, sob mediação de Simone Miranda.

Bate-papo “Mulheres na Literatura”, reunindo Lua Bueno Cyríaco, Francine Cruz e Daniela Rech, sob mediação de Simone Miranda. 16h: Painel “Narrar para não esquecer”, com a jornalista investigativa Daniela Arbex e mediação de Marion Bach.

Painel “Narrar para não esquecer”, com a jornalista investigativa Daniela Arbex e mediação de Marion Bach. 19h: Conversa “Os sons que a memória tem”, com a autora Micheliny Verunschk e mediação de Gisele Eberspächer.

Domingo (16/08)

14h: Bate-papo “Encontros que a palavra constrói”, com a editora Ana Lima Cecílio e o autor Thiago Tizzot, sob mediação de Luci Collin.

Bate-papo “Encontros que a palavra constrói”, com a editora Ana Lima Cecílio e o autor Thiago Tizzot, sob mediação de Luci Collin. 16h: Debates sobre diversidade na literatura com o autor Vitor Martins e Juliana Choma.

Debates sobre diversidade na literatura com o autor Vitor Martins e Juliana Choma. 18h: Show de encerramento voz e piano com a cantora Leila Pinheiro, em tributo a Adélia Prado.

Serviço

45ª Semana Literária Sesc e Feira do Livro

Data: 12 a 16 de agosto de 2026

12 a 16 de agosto de 2026 Horário: 10h às 22h

10h às 22h Local: Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999 – Curitiba)

Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999 – Curitiba) Informações: (41) 3234-4200 | www.sescpr.com.br/semanaliteraria

Sugestão de Legenda Atemporal para Imagem:

Fachada do Museu Oscar Niemeyer (MON), local que sedia edições da Semana Literária Sesc e Feira do Livro em Curitiba.