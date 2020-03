Uma semana especial pensada exclusivamente para elas. Diversos temas do universo feminino serão abordados durante a Semana da Mulher, que acontecerá até domingo, no Shopping Jardim das Américas. As palestrantes convidadas são mulheres de destaque em suas áreas de atuação.

publicidade

Todas as atividades são gratuitas e o espaço exclusivo ficará no 1º Piso. Haverá sorteio de brindes todos os dias e ainda descontos especiais para as participantes. Confira cada atração

05/03

Consultoria de Moda com Paolla Malinoski

Horário: 19h – Duração de 1h – 30 vagas – Inscrição via site

Bate-Papo sobre Empreendedorismo Feminino com Isa Quartarolli

Horário: 20h – Duração de 1h – 30 vagas – Inscrição via site

06/03

Bate-Papo sobre Estética com Ana Carolina Mello

Horário: 19h – Duração de 1h – 30 vagas – Inscrição via site

Consultoria de Moda com Tete Reinaldim

Horário: 20h – Duração de 1h30 – 30 vagas – Inscrição via site

07 e 08/03

Esmaltação com Ella’s Cosméticos

Horário: 15h às 18h – Vagas limitadas – Inscrições no local

Quick Massage

Horário: 15h às 19h – Vagas limitadas – Inscrições no local

O Shopping Jardim das Américas fica na avenida Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas. Informações pelo telefone (41) 3366-5885.