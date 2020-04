Muitas pessoas que estão conseguindo cumprir as dicas de isolamento social por conta da pandemia de coronavírus poderão ter problemas quando precisarem usar o carro. Após muito tempo parado, os veículos podem apresentar problemas como falta de bateria, pneus com baixa calibragem, entre detalhes que podem aparecer quando acontece um intervalo de tempo muito grande entre uma volta e outra. Pensando nestes riscos, preparamos uma lista para que você não tenha surpresas negativas na hora de pegar seu carro depois de um bom tempo sem usar!

Seis dicas para cuidar do carro durante a pandemia de coronavírus

O principal deles: bateria

É comum a bateria arriar quando o carro não é utilizado por muito tempo, principalmente se o alarme estiver acionado. A primeira dica é evitar usar equipamentos elétricos com o veículo desligado, assim você preservará a carga da bateria. Segundo, ao dar a partida, desligue tudo, assim a bateria não irá sofrer uma sobrecarga. Terceiro, verifique seus terminais, eles podem estar frouxos, sujos ou corroídos. O zinabre (uma espécie de corrosão azulada) aparece devido eventuais vazamentos do líquido interno da bateria, neste caso, limpe com uma solução de água e bicarbonato de sódio. Quarto, caso você precise deixar seu carro por muito tempo parado, dê a partida nele a cada 15 dias e deixe-o funcionando por uns 15 minutos. É importante lembrar que se o veículo estiver em ambiente fechado, você deve ficar distante para não inalar CO2. As dicas foram passadas por Danilo Ribeiro, engenheiro de produtos e Serviços da empresa DPaschoal.

Palhetas

É importante manter os braços das palhetas levantados, já que isso ajuda a minimizar o ressecamento e a deformação da borracha. Também é essencial ligar, uma vez por semana, os limpadores jogando água para manter as borrachas hidratadas.

Filtro de cabine

Verifique as condições do filtro de cabine também conhecido como filtro do ar-condicionado. Consulte o manual do carro para saber sua localização. De acordo com Ribeiro, na maioria das vezes, o item fica atrás do porta-luvas ou debaixo do capô. Os cuidados com o ar-condicionado são de extrema importância tanto para a conservação do veículo quanto para a saúde dos ocupantes.

Cuidado com a parte mecânica

Evite deixar a chave no contato do veículo mesmo que ele esteja totalmente desligado. Isso mantém o sistema em stand by e consome energia da bateria. Além disso, se a garagem não for plana, evite deixar o carro engatado, pois o peso do automóvel pode prejudicar o câmbio, principalmente, se for automático.

Rotina

Não esqueça de calibrar todos os pneus, inclusive, o estepe. É fundamental abastecer o reservatório de partida a frio, já que agora se inicia um período de temperaturas mais baixas. “Também é recomendado ligar o ar quente e fechar todos os vidros quando for deixar o automóvel ligado para carregar a bateria. Isso ajuda a diminuir a umidade do sistema de ventilação e contribui para evitar o acúmulo de fungos e ácaros na tubulação”, alertou o especialista.

Limpeza e higiene

Assepsia nunca é demais, ainda mais neste momento. Por isso, limpe regularmente o interior do carro com aspirador de pó, passe um pano úmido com uma solução de água e detergente neutro, e depois seque com uma flanela de microfibra.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇