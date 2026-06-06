Saúde emocional e shows de MPB e jazz são atrações neste final de semana

O avanço do adoecimento emocional e o esgotamento profissional são o ponto de partida para o Summit Cultural Alma Talks, que desembarca na capital paranaense neste sábado. O encontro reúne grandes nomes da filosofia e da psicologia para mais de oito horas de reflexões profundas sobre comportamento, ética e qualidade de vida na sociedade contemporânea.

Também será possível curtir o melhor da MPB, POP e Jazz com Carol Biazin, no mesmo local, e no domingo tem show da revelação do jazz mundial, Nubya Garcia.

Grandes Encontros e Debates

Summit Cultural Alma Talks

O que é: Programação dedicada a discussões sobre saúde mental, relações humanas e o papel do perdão, encerrando com reflexões sobre os desafios de encontrar significado em uma sociedade hiperconectada. Participações de Mario Sergio Cortella, Rossandro Klinjey e Lúcia Helena Galvão. Data: Sábado, 6 de junho de 2026. Horário: A partir das 13h. Local: Teatro Positivo (Rua Pedro Viriato Parigot de Souza).



Shows e Grandes Espetáculos

Carol Biazin

O que é: Apresentação da turnê acústica “nem tão pouco assim”, trazendo um show intimista que mistura pop, MPB e jazz em uma atmosfera pensada para diminuir distâncias com o público. Data: Sábado, 6 de junho de 2026. Horário: 20h. Local: Teatro Positivo (Rua Pedro Viriato Parigot de Souza). Ingressos: A partir de R$ 120 (de acordo com o setor).



Nubya Garcia

O que é: A saxofonista, compositora e bandleader britânica sobe ao palco do Teatro da Reitoria com um espetáculo que promete atravessar fronteiras musicais Data: Domingo, 7 de junho de 2026. Horário: 19h. Local: Teatro da Reitoria (R. XV de Novembro, 1299 – Centro). Ingressos: A partir de R$ 207 (de acordo com modalidade e setor).



Teatro e Dança

Espetáculo “História”

O que é: Estreia da nova montagem da Companhia Brasileira de Teatro. Data: Sábado, 6 de junho de 2026. Horário: 20h. Local: Teatro Guairinha (Rua XV de Novembro, 971). Ingressos: R$ 33,90 (meia) a R$ 67,80 (inteira). À venda no site Disk Ingressos e nas bilheterias do Teatro Guaíra, Teatro Positivo e Teatro Fernanda Montenegro.

