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Saúde emocional e shows de MPB e jazz são atrações neste final de semana

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz Tai
- Atualizado: 06/06/26 10h24
Nubya Garcia é atração no teatro da Reitoria. Foto: Divulgação

O avanço do adoecimento emocional e o esgotamento profissional são o ponto de partida para o Summit Cultural Alma Talks, que desembarca na capital paranaense neste sábado. O encontro reúne grandes nomes da filosofia e da psicologia para mais de oito horas de reflexões profundas sobre comportamento, ética e qualidade de vida na sociedade contemporânea.

Também será possível curtir o melhor da MPB, POP e Jazz com Carol Biazin, no mesmo local, e no domingo tem show da revelação do jazz mundial, Nubya Garcia.

Grandes Encontros e Debates

  • Summit Cultural Alma Talks
    • O que é: Programação dedicada a discussões sobre saúde mental, relações humanas e o papel do perdão, encerrando com reflexões sobre os desafios de encontrar significado em uma sociedade hiperconectada. Participações de Mario Sergio Cortella, Rossandro Klinjey e Lúcia Helena Galvão.
    • Data: Sábado, 6 de junho de 2026.
    • Horário: A partir das 13h.
    • Local: Teatro Positivo (Rua Pedro Viriato Parigot de Souza).

Shows e Grandes Espetáculos

  • Carol Biazin
    • O que é: Apresentação da turnê acústica “nem tão pouco assim”, trazendo um show intimista que mistura pop, MPB e jazz em uma atmosfera pensada para diminuir distâncias com o público.
    • Data: Sábado, 6 de junho de 2026.
    • Horário: 20h.
    • Local: Teatro Positivo (Rua Pedro Viriato Parigot de Souza).
    • Ingressos: A partir de R$ 120 (de acordo com o setor).
  • Nubya Garcia
    • O que é: A saxofonista, compositora e bandleader britânica sobe ao palco do Teatro da Reitoria com um espetáculo que promete atravessar fronteiras musicais
    • Data: Domingo, 7 de junho de 2026.
    • Horário: 19h.
    • Local: Teatro da Reitoria (R. XV de Novembro, 1299 – Centro).
    • Ingressos: A partir de R$ 207 (de acordo com modalidade e setor).

Teatro e Dança

  • Espetáculo “História”
    • O que é: Estreia da nova montagem da Companhia Brasileira de Teatro.
    • Data: Sábado, 6 de junho de 2026.
    • Horário: 20h.
    • Local: Teatro Guairinha (Rua XV de Novembro, 971).
    • Ingressos: R$ 33,90 (meia) a R$ 67,80 (inteira). À venda no site Disk Ingressos e nas bilheterias do Teatro Guaíra, Teatro Positivo e Teatro Fernanda Montenegro.

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