Rock sueco e dança chinesa dividem as atenções neste domingo em Curitiba

O domingo curitibano (26) ganha reforços de peso na agenda cultural. A capital recebe desde o metal melódico dos suecos do In Flames até a milenar arte da dança clássica chinesa com o espetáculo Shen Yun. Para quem busca diversão, os Barbixas também marcam presença com sessões extras de seu aclamado show de improviso.
Música e Grandes Shows
- In Flames: A lendária banda sueca de death metal melódico se apresenta na cidade celebrando três décadas de carreira e o álbum “Foregone”.
- Local: Ópera de Arame (Rua João Gava, 920).
- Horário: Abertura dos portões às 19h. Ingressos.
- Somos Rock Festival 2026: O grande encontro do rock nacional e internacional continua movimentando a região com nomes como Echo & The Bunnymen, Smash Mouth e Os Paralamas do Sucesso.
- Local: Expotrade Convention Center.
- Ingressos: Ticketmaster.
Dança e Teatro
- “Shen Yun 2026”: A nova produção internacional que combina dança clássica chinesa, orquestra ao vivo e cenários digitais interativos estreia sua curta temporada na capital.
- Data: Hoje (26) e amanhã (27).
- Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300).
- Ingressos: Disk Ingressos.
- “Improvável” (Cia. Barbixas de Humor): O trio Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna traz seu espetáculo de improviso com sessões extras devido à alta procura.
- Local: Teatro UP Experience – TUX (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300).
- Ingressos: Disk Ingressos.
Cinema (Destaques do Domingo)
As salas da cidade seguem com estreias de peso para o público maior de 40 anos e famílias:
- Michael: A cinebiografia do Rei do Pop.
- O Diabo Veste Prada 2: A sequência da comédia dramática.
- Devoradores de Estrelas: Ficção científica baseada na obra de Andy Weir.
- Locais: Complexos de cinema dos principais shoppings (Mueller, Jockey Plaza, Curitiba).
Lazer e Natureza
- Pedreira Paulo Leminski (Parque Jaime Lerner): Programação cultural e de contato com a natureza disponível ao longo de todo o dia para moradores e turistas.