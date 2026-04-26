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Rock sueco e dança chinesa dividem as atenções neste domingo em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 26/04/26 10h01
Imagem mostra um guitarrista e uma bailarina em uma montagem
Descubra as melhores atrações deste domingo em Curitiba. Foto: Reprodução/Instagram

O domingo curitibano (26) ganha reforços de peso na agenda cultural. A capital recebe desde o metal melódico dos suecos do In Flames até a milenar arte da dança clássica chinesa com o espetáculo Shen Yun. Para quem busca diversão, os Barbixas também marcam presença com sessões extras de seu aclamado show de improviso.

Música e Grandes Shows

  • In Flames: A lendária banda sueca de death metal melódico se apresenta na cidade celebrando três décadas de carreira e o álbum “Foregone”.
    • Local: Ópera de Arame (Rua João Gava, 920).
    • Horário: Abertura dos portões às 19h. Ingressos.
  • Somos Rock Festival 2026: O grande encontro do rock nacional e internacional continua movimentando a região com nomes como Echo & The Bunnymen, Smash Mouth e Os Paralamas do Sucesso.
    • Local: Expotrade Convention Center.
    • Ingressos: Ticketmaster.

Dança e Teatro

  • “Shen Yun 2026”: A nova produção internacional que combina dança clássica chinesa, orquestra ao vivo e cenários digitais interativos estreia sua curta temporada na capital.
    • Data: Hoje (26) e amanhã (27).
    • Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300).
    • Ingressos: Disk Ingressos.
  • “Improvável” (Cia. Barbixas de Humor): O trio Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna traz seu espetáculo de improviso com sessões extras devido à alta procura.
    • Local: Teatro UP Experience – TUX (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300).
    • Ingressos: Disk Ingressos.

Cinema (Destaques do Domingo)

As salas da cidade seguem com estreias de peso para o público maior de 40 anos e famílias:

  • Michael: A cinebiografia do Rei do Pop.
  • O Diabo Veste Prada 2: A sequência da comédia dramática.
  • Devoradores de Estrelas: Ficção científica baseada na obra de Andy Weir.
    • Locais: Complexos de cinema dos principais shoppings (Mueller, Jockey Plaza, Curitiba).

Lazer e Natureza

  • Pedreira Paulo Leminski (Parque Jaime Lerner): Programação cultural e de contato com a natureza disponível ao longo de todo o dia para moradores e turistas.
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