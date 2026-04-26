Rock sueco e dança chinesa dividem as atenções neste domingo em Curitiba

O domingo curitibano (26) ganha reforços de peso na agenda cultural. A capital recebe desde o metal melódico dos suecos do In Flames até a milenar arte da dança clássica chinesa com o espetáculo Shen Yun. Para quem busca diversão, os Barbixas também marcam presença com sessões extras de seu aclamado show de improviso.

Música e Grandes Shows

In Flames : A lendária banda sueca de death metal melódico se apresenta na cidade celebrando três décadas de carreira e o álbum “Foregone”. Local : Ópera de Arame (Rua João Gava, 920). Horário : Abertura dos portões às 19h. Ingressos.

: A lendária banda sueca de death metal melódico se apresenta na cidade celebrando três décadas de carreira e o álbum “Foregone”. Somos Rock Festival 2026 : O grande encontro do rock nacional e internacional continua movimentando a região com nomes como Echo & The Bunnymen, Smash Mouth e Os Paralamas do Sucesso. Local : Expotrade Convention Center. Ingressos : Ticketmaster.

: O grande encontro do rock nacional e internacional continua movimentando a região com nomes como Echo & The Bunnymen, Smash Mouth e Os Paralamas do Sucesso.

Dança e Teatro

“Shen Yun 2026” : A nova produção internacional que combina dança clássica chinesa, orquestra ao vivo e cenários digitais interativos estreia sua curta temporada na capital. Data : Hoje (26) e amanhã (27). Local : Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300). Ingressos : Disk Ingressos.

: A nova produção internacional que combina dança clássica chinesa, orquestra ao vivo e cenários digitais interativos estreia sua curta temporada na capital. “Improvável” (Cia. Barbixas de Humor) : O trio Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna traz seu espetáculo de improviso com sessões extras devido à alta procura. Local : Teatro UP Experience – TUX (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300). Ingressos : Disk Ingressos.

: O trio Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna traz seu espetáculo de improviso com sessões extras devido à alta procura.

Cinema (Destaques do Domingo)

As salas da cidade seguem com estreias de peso para o público maior de 40 anos e famílias:

Michael : A cinebiografia do Rei do Pop.

: A cinebiografia do Rei do Pop. O Diabo Veste Prada 2 : A sequência da comédia dramática.

: A sequência da comédia dramática. Devoradores de Estrelas : Ficção científica baseada na obra de Andy Weir. Locais : Complexos de cinema dos principais shoppings (Mueller, Jockey Plaza, Curitiba).

: Ficção científica baseada na obra de Andy Weir.

Lazer e Natureza

Pedreira Paulo Leminski (Parque Jaime Lerner): Programação cultural e de contato com a natureza disponível ao longo de todo o dia para moradores e turistas.