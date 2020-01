No dia em que comemora três anos de fundação, a empresa curitibana Coxinha Lovers vai distribuir 10 mil coxinhas gratuitamente para quem for à sua principal loja neste sábado (25). O ponto de encontro para saciar nossas gordices é no Ca’dore Comida Descomplicada, no bairro Bacacheri. A partir das 12h30 serão distribuídos vouchers para quem quiser fazer parte da comemoração.

Fundada em 2017 pela designer Julie Baggio e o engenheiro de produção Diego Coradin, a Coxinha Lovers investiu no conceito de mini salgadinhos servidos no copo. A primeira loja da rede foi justamente no Ca’dore. A quantidade de coxinhas que será distribuída é enorme e equivale a 500 copos do tamanho PP (que vem cerca de 10 mini coxinhas) tradicionalmente vendidos aos clientes.

O cardápio da Coxinha Lovers é baseado em mini salgadinhos que possuem cinco variedades: coxinha de frango, carne seca, pão de queijo, bolinha de queijo e kibe recheado com catupiry. Os salgados vem com cobertura de cheddar ou catupiry. Tem também as opções doces, como as “cochurros”, que são mini-churros com recheio de doce de leite ou nutella. São várias opções de coberturas.

Os pedidos podem ser feitos nos copos de vários tamanhos: P, com com 20 unidades, o M, com 35, o MM com 70 e o G com 100. Os preços variam de R$ 8 a R$ 37.

A loja fica dentro do Ca’dore, na Avenida José Gulin, 105 – Bacacheri.