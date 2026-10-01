Relembre os anos 90 com o clássico jogo Encaixa, direto no seu navegador

Organizar elementos em um espaço limitado atrai quem gosta de resolver problemas visuais de forma rápida e prática. Essa é a proposta do Encaixa online, um passatempo clássico que resgata a nostalgia dos anos 90 enquanto desafia a percepção espacial e o raciocínio lógico.

A dinâmica consiste em posicionar blocos de formatos variados dentro do tabuleiro de maneira estratégica, garantindo que as peças se ajustem sem deixar espaços vazios.

À medida que o jogo avança, o desafio exige mais atenção, planejamento e rapidez na tomada de decisões. Por funcionar em rodadas curtas, é uma excelente alternativa para exercitar a mente em intervalos da rotina diária.

Jogo é gratuito e direto no seu navegador

O jogo Encaixa é gratuito e funciona diretamente no navegador, sem necessidade de cadastro ou download. Além dessa opção, a página de jogos da Tribuna do Paraná reúne outros desafios, como Sudoku, Caça-Palavras, Campo Minado, Quebra-Cabeça, Memória, Senha e Aranha.