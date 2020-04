Neste sábado (25) o grande destaque vai para a nova versão de O Rei Leão no Amazon Prime Video. Na TV, a nova versão de Robocop filmado pelo cineasta brasileiro José Padilha será exibido às 15h40, no Telecine Action.

O Rei Leão

Amazon Prime Video

O Rei Leão retrata uma jornada pela savana africana, onde nasce o futuro rei da Pedra do Reino, Simba. O pequeno leão é fiel ao seu destino de assumir o reinado. Mas Scar, irmão do Mufasa e ex-herdeiro do trono, tem seus próprios planos. A batalha do reino é repleta de traição, eventos trágicos e dramas.

Zoe e Raven

Netflix

Uma jovem de 15 anos passa as férias de verão em uma ilha da Inglaterra, onde desenvolve uma relação especial com um cavalo misterioso.

Felipa e o Foguete

Globoplay

Felipa é apaixonada pelo cãozinho Foguete. Após uma proibição no prédio, a menina e os amigos resolvem reencontrar o bichinho.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Premium

11h50 – Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível

TC Cult

13h15 – Ilha dos Cachorros

TC Action

15h40 – Robocop (2014)

TC Pipoca

17h25 – Mulher-Maravilha

TC Fun

20h05 – Eragon

TC Touch

22h00 – Titanic