A Record vai exibir uma homenagem a Silvio Santos, que completou 90 anos neste sábado (12), bem no horário de seu programa. E considerando que o Domingo Espetacular tem vencido o Programa Silvio Santos, que está em reprise desde março, é bem possível que o tributo preparado na Record pelo repórter Roberto Cabrini, que deixou o SBT há poucos dias, roube uma parte da audiência de seu ex-patrão.

As intenções, no entanto, são as melhores possíveis. O jornalista refez os caminhos trilhados por Senor Abravanel desde que ele era camelô, no Rio, e aquecia o comércio da barca Rio-Niterói. Cabrini promete imagens inéditas do Homem do Baú, recolhidas em seus tempos de SBT. O programa começa às 19h45.

CENÁRIO

Ana Maria Braga celebra a “época de esperança” do Natal, mesmo em tempos difíceis. Enquanto isso, a Globo prepara um novo cenário para o Mais Você em São Paulo, à espera da vacina que logo virá. A loira vem gravando em sua casa, no bairro dos Jardins, desde que retomou o expediente, após a cura do câncer anunciado ainda em fevereiro.

DATA MARCADA

A TV Cultura marcou para sábado (19), às 22h15, a exibição do documentário produzido por amigos e ex-colegas de trabalho de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, em homenagem aos seus 85 anos de vida. O filme tem histórias inéditas, narradas por figuras como Antonio Fagundes, Washington Olivetto, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Galvão Bueno, Daniel Filho e outros.

CERTIFICADO

A Globo ampliou seus projetos para zerar a emissão de carbono, atitude que tem rendido boa imagem a empresas e países em busca de um meio ambiente melhor. No ano passado, a emissora conseguiu o certificado de Carbono Zero em todos os seus endereços.

Entre as medidas tomadas pelo grupo, estão a substituição de todos os micro-ônibus que circulavam nos Estúdios Globo por jardineiras elétricas, a redução do uso de geradores a diesel nas gravações dos programas ao vivo e a implantação de lâmpadas de LED. Com a unificação das empresas, a neutralização foi estendida para mais seis endereços do grupo.

AUDIÊNCIA

28 pontos teve o Jornal Nacional na quinta (10), aquém da média habitual

11,6 pontos teve o Jornal Hoje na quinta, 2º noticiário de rede mais visto na TV

A BOA DO DIA

Câmera Record apresenta histórias de fúria e surto ocorridas durante a pandemia

Record, às 23h45