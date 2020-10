Chegou o dia delas! Das crianças que tornam o mundo mais colorido com alegria e leveza e, trazem em sua essência a fé no futuro. Para celebrar o Dia das Crianças, que neste ano será com restrições devido à pandemia de coronavírus, que tal ir para cozinha com os pequenos e tornar o Dia das Crianças mais divertido e saboroso?

Confira cinco receitas de doces que prometem fazer a felicidade da garotada no Dia das Crianças!

Panqueca americana

Por Victor Moraes, do Chelsea Burger

Foto: Letícia Akemi/Gazeta do Povo.

Tempo de preparo: 10 minutos

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sopa de manteiga

1/2 colher de sopa de fermento químico

1 colher de sopa de açúcar

1 pitada de sal

Preparo

Comece misturando todos os ingredientes secos e, em seguida, adicione o leite e o ovo e mexa até a massa ficar homogênea. Reserve.

Na frigideira que irá usar para fritar a panqueca (pequena, de preferência), derreta a manteiga até começar a esfumaçar levemente. Adicione à massa e misture até ficar novamente homogênea.

Em fogo baixo, coloque uma concha da mistura até ela crescer e começar a desgrudar do fundo e das bordas.

Vire e repita até a panqueca ficar com a aparência desejada – mais branca ou mais corada. Retire, coloque em um prato e repita a cocção até a massa acabar.

Depois, recheie montando uma torre ou simplesmente cubra com os acompanhamentos doces ou salgados desejados.

O chef sugere o preparo clássico americano, com manteiga salgada e xarope de bordo (ou ‘maple syrup’) ou mel. Ou, ainda, creme de avelãs, creme de paçoca, calda de chocolate, frutas, geleia, pasta de amendoim.

Bolo de Chocolate

Foto: Arquivo/ Gazeta do Povo/ Henry Milleo.

Ingredientes

2 xícaras de açúcar

2 unidades de ovo

2 colheres de sopa de manteiga

2 xícaras de leite (uma morna e outra em temperatura ambiente)

2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo

2 xícaras de achocolatado em pó

2 colheres de fermento em pó (pequenas)

Preparo

Separe a clara da gema e bata a clara em neve. Reserve.

Na batedeira bata o açúcar, a gema e a manteiga até virar uma farinha grossa. Acrescente o leite morno, depois o em temperatura ambiente.

Coloque também a farinha e o achocolatado. Bata até ficar homogêneo.

Acrescente então o fermento. Fora da batedeira, incorpore a clara em neve aos poucos.

Coloque a massa em uma forma untada e leve ao forno a 180 graus por 40 minutos ou até assar.

Brigadeiro Tradicional

Foto: Letícia Akemi/Gazeta do Povo.

Por Patrícia e Cynthia Schneider

Ingredientes

2 latas de leite condensado

100 gramas de chocolate ao leite

50 gramas de manteiga sem sal”

Preparo

Derreta o chocolate em banho-maria. A seguir, misture o chocolate com o leite condensado e a manteiga. Após misturar bem os ingredientes, leve ao fogo baixo e em uma panela de fundo grosso mexendo sempre.

Quando desgrudar do fundo da panela, conte mais 30 segundos para apurar e tire do fogo.

Coloque em um prato raso untado com manteiga e deixe esfriar para poder enrolar.

Dica: Caso queira fazer um brigadeiro de colher, acrescente creme de leite à massa após tirar o doce do fogo.

Pipoca caramelada com nuts

Por Giovanna Schiller

Foto: Letícia Akemi/Gazeta do Povo.

Ingredientes

100 gramas de pipoca estourada

300 gramas de açúcar mascavo

110 gramas de manteiga

1 1/2 colher de sopa de mel

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de essência de baunilha

90 gramas de macadâmia

90 gramas de castanha-do-pará

90 gramas de castanha de caju

30 gramas de fitas de coco

Preparo

Misture todos os ingredientes (exceto a pipoca e o bicarbonato de sódio) e deixe levantar fervura.

Adicione o bicarbonato de sódio diluído em um pouco de água e deixe ferver mais alguns segundos.

Verta o caramelo sobre a pipoca e misture bem.

Espalhe a pipoca sob um silpat ou papel manteiga e leve ao forno a 120°C por aproximadamente 30 min misturando a cada 15min.

Deixe esfriar e armazene em um pote bem lacrado para manter a crocância por mais tempo.

Sorvete artesanal de creme

Por Enzo Ambrosetti

Foto: Arquivo/ Gazeta do Povo/ Henry Milleo.

Ingredientes

1 l de creme de leite fresco

300 gramas de açúcar

6 de gema de ovo

2 unidades de favas de baunilha

3 colheres de leite

Preparo

Coloque muito gelo, água e sal grosso em um bowl. Não tem uma proporção exata, mas quanto mais gelado, melhor. Reserve.

Em outra tigela, adicione as seis gemas e as sementes da fava de baunilha. Mexa para homogeneizar. Coloque o açúcar e mexa novamente até sentir que se misturaram.

Leve para o banho-maria, coloque o leite e continue mexendo até sentir que ficou mais pesado e a cor mudou. São cerca de cinco minutos.

Leve esta tigela (com a mistura de ovos) sobre o bowl que estava reservado com gelo e mexa até ela ficar gelada. Reserve.

Na tigela da batedeira, adicione o creme de leite e bata por cinco minutos em velocidade alta – a consistência é de um creme fofo

Misture delicadamente até homogeneizar a mistura de ovos ao creme de leite batido. Deixe descansar por cinco minutos e volte a mexer. Por meia hora, alterne períodos de descanso de cinco minutos com as mexidas.

Leve ao freezer e a cada meia hora – por uma hora e meia – mexa novamente. O sorvete ideal deve ser cremoso e sem nada de gelo. Sirva.