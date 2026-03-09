Raul Seixas revive em musical inédito que chega a Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com mais de 20 mil espectadores nas temporadas anteriores no Rio de Janeiro e São Paulo, “Raul Seixas, O Musical” finalmente desembarca em Curitiba. O espetáculo que celebra o legado do pai do rock nacional terá apresentações nos dias 13 e 14 de março, às 20h, no Guairinha.

A proposta do musical é diferenciada: o público é convidado a passar uma noite no escritório criativo do artista. Durante uma madrugada de insônia, Raul Seixas revisita sua trajetória, compõe, escreve e reflete sobre sua arte, seu país e a condição humana.

Para construir a dramaturgia, Leonardo da Selva, dramaturgo e diretor do espetáculo, teve acesso autorizado aos manuscritos e cadernos originais do cantor. O resultado é uma narrativa única que mescla canções com pensamentos inéditos do compositor, fugindo das biografias lineares tradicionais.

No palco, o premiado ator Bruce Gomlevsky dá vida a Seixas, artista que transcendeu sua época, desafiou normas sociais e culturais, e marcou a história da música brasileira com composições e pensamentos que seguem ecoando 35 anos após sua morte.

“Estamos muito felizes de chegar em Curitiba, considerada a capital do rock, com esse espetáculo que apresenta um pouco de todo o legado e originalidade do pai do rock nacional. Raul Seixas segue inspirando e provocando diferentes gerações por meio de sua obra e suas ideias de liberdade, autenticidade e transformação”, comenta Bruce Gomlevsky, premiado com o FITA 2024 de Melhor Ator e indicado ao Prêmio APTR 2025.

O espetáculo reforça a atualidade e a força de uma obra que propõe não apenas um reencontro com o artista, mas também uma reflexão profunda sobre o país, a liberdade e o papel do artista, especialmente em uma das cidades que mais consome rock no Brasil.

“Mais do que uma homenagem, o musical é um manifesto. Em tempos de tensões e polarizações, a ‘Sociedade Alternativa’, proposta por Raul, ganha um novo fôlego no palco, se torna um chamado à liberdade interior, à autenticidade e à transformação individual como caminho para a mudança coletiva”, explica o dramaturgo Leonardo da Selva.

A montagem reúne 21 músicas, incluindo clássicos como “Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás”, “Maluco Beleza”, “Tente Outra Vez”, “Sessão das 10”, “S.O.S – Disco Voador” e “Gita”. O espetáculo também resgata as influências musicais de Seixas, com canções como “Come Together”, do The Beatles, “Blue Suede Shoes”, eternizada por Elvis Presley, e “Lucille”, de Little Richard.

Os ingressos para “Raul Seixas, O Musical” em Curitiba estão à venda pelo Disk Ingressos com valores a partir de R$75 (meia-entrada). A realização é da BG ARTENTRETENIMENTO & N.A.V.E, com produção local da Polarize Entretenimento.

FICHA TÉCNICA:

Com Bruce Gomlevsky

Direção e Dramaturgia: Leonardo da Selva

Direção Musical: Gabriel Gabriel

Assistência de direção: Tassia Leite

Cenário: Nello Marrese

Figurino: Maria Calou

Iluminação: Gabriel Prieto

Produção: BG ARTENTRETENIMENTO & N.A.V.E

Serviço:

“Raul Seixas, O Musical”

Data: 13 e 14 de março de 2026

Local: Teatro Guaíra – Guairinha (R. XV de Novembro, 971, Centro – Curitiba)

Ingressos: valores a partir de R$75 (meia-entrada) pelo Disk Ingressos

Realização: BG ARTENTRETENIMENTO & N.A.V.E

Produção local: Polarize Entretenimento