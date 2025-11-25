Quem será a Rainha da Festa da Uva? Colombo escolhe realeza com festa neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Já de olho nos preparativos para a Festa da Uva de 2026, a Prefeitura de Colombo realiza, neste sábado (29/11), às 19h, o concurso que definirá a nova realeza do evento. A escolha acontece no Parque Municipal da Uva e será aberta ao público. Quem comparecer poderá acompanhar todas as etapas da seleção e ainda aproveitar opções gastronômicas típicas, com receitas italianas tradicionais que já fazem parte da identidade da festa.

A definição da realeza ocorre por meio de concurso. Neste ano, 15 candidatas disputam os títulos de Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa da 59ª edição da Festa da Uva. A proposta é celebrar três pilares da cidade: a força da agricultura, a herança cultural trazida pelos imigrantes italianos e a própria identidade colombense.

Para conquistar o título, as concorrentes participam de duas etapas principais. A primeira é o desfile de apresentação, quando cada candidata se apresenta ao público e ao corpo de jurados. Em seguida, ocorre o desfile coreografado, pensado para valorizar presença de palco, desenvoltura e capacidade de representar o município nos eventos oficiais. Esses momentos antecedem a premiação final, que encerra a noite.

A reação do público tem peso importante na escolha da Rainha da Festa. Por isso, cada candidata deve demonstrar elegância, postura, simpatia e representatividade, características consideradas essenciais para quem terá a missão de divulgar Colombo e sua tradição ao longo de todo o ano de 2026.

Enquanto acompanha o concurso, o público também poderá aproveitar os pratos típicos preparados pela comunidade do bairro Águas Fervidas. Toda a renda obtida com a venda dos alimentos será destinada a ações e investimentos locais, fortalecendo iniciativas do próprio bairro.

Serviço

Concurso da Realeza da Festa da Uva 2026

Data: sábado (29/11)

Horário: a partir das 19h

Local: Parque Municipal da Uva, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 8771, no Centro de Colombo

Entrada gratuita