As plataformas de streaming parecem mesmo ter se tornado a válvula de escape para muitas famílias que estavam em busca de novas alternativas para relaxar. E com a quarentena, esse comportamento se intensificou.

Mas, mais ainda entre o casal, que após um dia longo de trabalho e cuidado com os filhos, acaba optando pela televisão como o principal jeito de estarem juntos quando as crianças dormem. Afinal, não é de todo ruim sentar-se no sofá com quem se ama, e apenas assistir algo, sem pensar muito ou ter de tomar decisões. O problema é isso se tornar a única forma de descansar, como se fosse uma espécie de ritual antiestresse antes de dormir.

Só que “dar um tempo” e se afastar um pouco da TV pode fortalecer ainda mais a sua vida conjugal. A escritora Brenda Wehrly contou a experiência que teve com seu marido quando optaram por ficar um ano longe das séries e programas de televisão. “Ainda tínhamos a noite de cinema em família e, vez ou outra, até assistíamos a um ou dois filmes nas noites de encontro. Muitas vezes fomos tentados a mergulhar na Netflix tarde da noite, mas dizer não à essa vontade rendeu o tesouro que encontramos”, escreveu no site norte-americano iMOM.

Segundo Brenda, o casal se deparou com uma série de benefícios ao desligar a televisão e “viver mais a vida” à dois. E aqui vão quatro exemplos dados por ela:

Novos hobbies

Se afastar um pouco da TV pode dar a você e seu cônjuge mais tempo para serem criativos e encontrarem novos hobbies que curtam juntos e separados. Brenda e o marido, por exemplo, aprenderam mais sobre a ciência do vinho e passaram a apreciar as diferentes notas da degustação. “Meu marido também começou a trabalhar com madeira e eu passei a desenhar e escrever. Nós nos animamos e apoiamos as atividades um do outro”, revelou.

Mais conversa

Em vez de preencher a conversa com o ruído da TV ao fundo, você pode perceber que o silêncio também oferece um ótimo espaço para o diálogo. “Desligar a TV pode dar a você e seu cônjuge oportunidade de terem mais conversas significativas”, sugeriu Brenda.

Descanso de qualidade

Muita gente acha que assistir a vários episódios de uma série, ou ver filmes em sequência, traz o tão esperado descanso. Depois da experiência, no entanto, Brenda e o marido avaliam que não. “No ano de folga da TV, nós entendemos que em vez de procurar uma distração para as preocupações da vida, o melhor a fazer é ter tempo para processá-las de maneira mais saudável”. Ela também afirmou que o casal passou a dormir mais cedo sem as “maratonas” intermináveis.

Mais presentes

Desligar a TV também pode ajudar você a mergulhar em sua própria realidade e alterar suas expectativas para ser realista. Essa foi outra lição que o casal aprendeu. “Até nosso ano sem televisão, assistimos a histórias teatrais de personagens fictícios. Embora divertidas, essas histórias e cenários tiveram uma maneira de influenciar nossas expectativas sobre como deve ser nossa vida. Em vez de nos divertirmos com o roteiro de outra pessoa, começamos a viver os nossos. Nós nos tornamos conscientes de nossa própria realidade e intencionalmente começamos a mudar a maneira como construímos nossa vida juntos”, finalizou.

