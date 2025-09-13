Que lugar é esse? Refúgio em Curitiba tem lago com cisnes e mirante caracol

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No bairro Pilarzinho, uma passarela de madeira, recoberta por um túnel vegetal, dá acesso ao Bosque Municipal Zaninelli. Localizado em uma área quase reclusa do bairro, o espaço atrai famílias e visitantes que buscam aproveitar dias de céu claro à beira de um lago habitado por cisnes, oferecendo um refúgio de tranquilidade dentro da cidade.

O paredão de pedra exposto e o lago que compõem a paisagem são lembranças diretas da origem do bosque. Inaugurado em 1992, o espaço foi criado sobre a remanescência de uma antiga pedreira de granito, explorada pela família Zaninelli e desativada em 1983.

Cercado por pitangueiras e araucárias, o bosque abriga um espelho d’água de 120 metros, próximo ao qual estão um auditório ao ar livre e um mirante que oferece vistas panorâmicas ideais para fotos instagramáveis e momentos de contemplação.

Os visitantes também podem observar a fauna local, incluindo preás, corujas, marrecos, cisnes e sabiás. Para os mais aventureiros, trilhas naturais conduzem aos arredores da mata, permitindo um contato mais próximo com o ecossistema da região.

Divulgação/Prefeitura de Curitiba

Preservação e educação

O auditório, construído inteiramente em madeira, abriga a Escola Municipal de Sustentabilidade, voltada à oferta de cursos para professores e servidores públicos sobre o uso consciente de recursos naturais.

O projeto arquitetônico do prédio é inspirado nos quatro elementos da natureza — terra, fogo, água e ar — e possui 15 metros de altura, com balanços de três metros na armação que sustenta a rampa em caracol. Toda a estrutura foi feita com troncos de eucalipto provenientes da reutilização de postes de luz descartados.

Um dos espaços do auditório foi nomeado em homenagem ao oceanógrafo francês Jacques-Yves Cousteau, renomado defensor do meio ambiente, que participou da inauguração do bosque há 33 anos.

Serviço

Bosque Zaninelli

Horário: das 8h às 18h, todos os dias, inclusive nos feriados

Endereço: Rua Victor Benato, nº 210, no bairro Pilarzinho, em Curitiba

Entrada gratuita