Mesmo castigado devido à pandemia, o mercado de trabalho esboça sinais de recuperação em 2021. Com todas as mudanças nas relações de trabalho e nos moldes tradicionais de emprego, é preciso voltar o olhar para a tecnologia para estar em linha com o que será exigido pelas empresas empregadoras, segundo novo relatório publicado pela consultoria de recrutamento Robert Half, o Guia Salarial 2021: Remuneração e Tendências de Recrutamento.

A pesquisa analisa as principais carreiras em ascensão neste ano. De acordo com o estudo, as cinco indústrias em alta para o ano de 2021 são tecnologia, logística, saúde, infraestrutura e agronegócio. O destaque está na área de tecnologia, que domina áreas como educação, saúde e varejo.

O estudo também aponta como o contexto profissional de 2021 é consequência direta das movimentações e mudanças que se iniciaram em 2020. Como exemplo, está a alteração nos padrões de contratação, carga horária de trabalho e alteração nos benefícios oferecidos aos colaboradores. Uma pesquisa prévia da consultoria mostrou que 86% dos profissionais concordam que seria interessante se empresas reconsiderassem os benefícios concedidos.

“São marcas profundas que moldaram a forma de fazer negócios — e o mercado de trabalho sentirá isso por um longo período”, afirma Flávia Alencastro, diretora de recrutamento da Robert Half.

Vagas e recrutamento remotos

Para a especialista, além de modelos de negócios, a pandemia deve trazer mudanças na lista de qualificações dos profissionais exigidos pelas empresas. Com a popularização do trabalho à distância, a tendência é que empresas também passem a priorizar esse modelo de contratação neste ano, com abertura de vagas remotas. “Nesse contexto, estar disposto e ter flexibilidade para aceitar projetos e trabalhos desafiadores é algo muito valioso”, explica.

Esse é mais um dos indicativos de que a área de tecnologia terá um salto ainda maior. Para Flávia, falar em profissionalização em tecnologia hoje foi além de áreas tradicionais como ciência de dados e desenvolvimento de software, por exemplo.

Com a expansão do e-commerce, da educação online e do trabalho remoto, será comum a busca de empresas por profissionais que desenvolvam soluções e tenham conhecimento tecnológico em diferentes setores.

“Quando falamos em tecnologia, a ideia não é lembrar apenas das empresas que têm isso como sua atuação principal, mas sim para corporações que viam o recurso como secundário e agora são forçadas a atualizar seus processos”, conclui Flávia.

Carreiras e empregos em 2021

O grande desafio para as empresas recrutadoras está em como se preparar para não só atrair, mas reter talentos. “O que funcionava para 2020 não funcionará neste ano. As empresas que forem mais rápidas em perceber tudo isso são as que chegarão em primeiro lugar até estes profissionais”, afirma.

Um recurso válido neste sentido, segundo a executiva, é investir em pesquisas comportamentais, fazendo com que as empresas escutem mais seus funcionários, tornando-se mais “humanas” e flexíveis a mudanças.

Para os profissionais que olham para o mercado de trabalho em 2021 em busca de emprego e querem seguir as tendências, a especialista recomenda uma análise cuidadosa do mercado.

“Antes de qualquer coisa, faça um mapeamento de empresas em que você gostaria de trabalhar. Abrir o leque demais também é perder oportunidades. Não queira fazer de tudo: tenha foco no que você conhece e nas atividades que domina”, sugere.

Investir em capacitação e ter clareza dos seus limites também é vital. Para a especialista, a especialização em uma única área é mais assertiva na hora de procurar por um emprego. “O profissional tem mais chances de acerto quando é menos generalista”, afirma.

O estudo destaca ainda cinco habilidades comportamentais mais procuradas pelas empresas em profissionais de diferentes áreas em 2021. São elas: pensamento estratégico, comunicação, agilidade, inovação e adaptabilidade.

Confira abaixo a lista completa com os 35 principais cargos em alta em oito diferentes áreas de atuação e suas respectivas carreiras do futuro segundo a Robert Half.

35 profissões em alta no mercado para 2021

Tecnologia

Segurança da informação

Engenheiro de dados

Desenvolvedor(a) de software

Carreiras do futuro

Arquitetos de segurança

Detetive de dados

Engenheiro de inteligência artificial

Especialista em transformação digital

Finanças e contabilidade

Coordenador e gerente de tesouraria

Analista e coordenador de contabilidade fiscal

Gerente de fusão e aquisição

*Nesta categoria, a pesquisa não apresentou carreiras do futuro

Mercado financeiro

Analistas e associados de fusões e aquisições

Analistas de crédito/reestruturação de dívidas

Analistas, gerentes e CFO — finanças

Gerentes e diretores de risco/compliance/auditoria

Analista de back office

Carreiras do futuro:

Data protection officer

Analista de compliance LGPD

Seguros

Analistas e especialistas de produtos

Analistas, especialistas e gerentes de atuarial

Analistas e especialistas de precificação

Analistas, gerentes e CFO — finanças

Carreiras do futuro:

Chief digital officer

Analista/especialista de produtos digitais

Engenharia

Comprador

Engenheiro de aplicação

Gerente de operações

Gerente de supply chain

Gerente de projetos

Carreiras do futuro:

Piloto de drone

Engenheiro de georreferenciamento

Engenheiro de dados

Engenheiro de inovação

Vendas e Marketing

Head of growth

CX (customer experience)

Executivo de vendas

Gerente comercial

Gerente de e-commerce

Carreiras do futuro:

Business intelligence/CRM

Marketing digital

Recursos Humanos

Remuneração e benefícios (de analistas a gerentes seniores)

Business partner (de coordenadores a gerentes seniores)

Departamento pessoal (todos os níveis)

Gerentes de RH generalistas

Head de RH

Carreiras do futuro:

People analytics

Especialista em transformação cultural/digital

Jurídico

Generalista de empresa

Advogado contencioso cível

Advogado trabalhista

Advogado tributário

Advogado contratual

Carreiras do futuro:

DPO

Especialista de dados jurídicos (BI)