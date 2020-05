Para o último fim de semana de maio, as lives estão repletas de atrações que vão desde sertanejo ao rock brasileiro. Na sexta-feira (29), os destaques vão para Daniela Mercury e Felipe Araújo, ambos se apresentam às 20h no YouTube.

Já no sábado (30), a marca de tênis Vans abre a programação com um festival trazendo os maiores nomes do pop rock nacional como Fresno, Lagum e Boogarins. Os shows começam a partir das 16h. Gian e Giovanni e a banda Skan fecham o dia, às 20h.

E no domingo (31), a diversão está garantida com o Festival POPLineMarks4ALL que reúne Avril Lavigner, o ex-vocalista da NX Zero, Di Ferriro, a ex-BBB Manu Gavassi e Jão, o evento começa às 14h.

Sexta-Feira (29)

19h – Ana Gabriela pelo YouTube

20h – Daniela Mercury pelo YouTube

20h – Felipe Araújo pelo YouTube

20h – Rosa de Saron pelo YouTube

20h – Zezé Di Camargo e Luciano pelo YouTube

22h45 – Matheus & Kauan pelo YouTube

Sábado (30)

16h – Dilsinho pelo YouTube

16h – Festival Vans com Lagum, Fresno, Boogarins e outros pelo Facebook

16h – Frank Aguiar pelo YouTube

17h – Jorge Vercillo pelo YouTube

17h – Patati Patatá pelo YouTube

17h30 – Marcos e Belutti pelo YouTube

19h – Michel Teló pelo YouTube

20h – Anjos de Resgate pelo YouTube

20h – Dennis DJ pelo YouTube

20h – Gian e Giovani pelo YouTube

20h – Skan pelo YouTube

Domingo (31)

14h – Alexandre Pires e Seu Jorge pelo YouTube

14h – Festival POPLineMarks4ALL com Anavitória, Avril Lavigne, Di Ferreira, Glória Groove, Jão, Lexa, Manu Gavassi, Pabllo Vittar entre outros pelo YouTube

16h – Furacão 2000 pelo YouTube

17h – Banda Eva pelo YouTube

17h – Solange Almeida pelo YouTube

