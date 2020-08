O Festival VillaMix em Casa ganha mais uma edição. O evento acontece no canal oficial da marca no YouTube no sábado (1º), a partir das 16h, e conta com participações de Leonardo, Gian & Giovani, Rick & Renner e Teodoro & Sampaio.

Outro festival que ganhou edição virtual foi o Lollapalooza. Diretamente do YouTube, a edição que começou na quinta-feira (30) vai até domingo (2) e terá participações de Metallica, The Cure, Lorde, Ellie Goulding, Arcade Fire e The Weekend. A programação completa você pode conferir no site oficial do festival.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (31)

18h – Mateus e Cristiano pelo YouTube

19h – Alice Caymmi pelo YouTube

19h – Lolla 2020 pelo YouTube

19h – Ferrugem pelo YouTube

20h – Atitude 67 pelo YouTube

20h – Jorge Aragão pelo YouTube

20h – Padre Diogo Albuquerque pelo YouTube

20h30 – Raça Negra e Leonardo pelo YouTube

20h30 – Milton Nascimento, Xênia e Liniker pelo YouTube

21h – João Bosco e Vinicius pelo YouTube

21h – Cassiane pelo YouTube

21h30 – Rico Dalasam pelo Site oficial

22h45 – Luiza & Murílio e João Neto & Frederico pelo YouTube

Sábado (1º)

13h – Elton John ao vivo em Nova York 2000 pelo YouTube

16h – VillaMix em Casa com Leonardo, Gian & Giovani, Rick & Renner, Teodoro & Sampaio pelo YouTube

16h – Banda X-23 pelo YouTube

17h – Léo Chaves pelo YouTube

17h – Todxs Music Festival pelo TikTok

18h – Fiduma & Jeca pelo YouTube

19h – Erasmo Carlos pelo YouTube

19h – Lolla 2020 pelo YouTube

19h – Paula Mattos pelo YouTube

20h – Skank pelo YouTube

20h – Furacão 2000 pelo YouTube

20h – Sandro DJ pelo YouTube

21h – Limão com Mel pelo YouTube

Domingo (2)

15h – Léo Santana pelo YouTube

17h – Mamones (Tributo do Mamonas Assassinas) pelo YouTube

19h – Larissa Luz pelo YouTube

19h – Lolla 2020 pelo YouTube

