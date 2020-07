Para o fim de semana entre os dias 10 e 12 de julho a programação das lives está recheada de grandes artistas nacionais. Na sexta (10), o festival “A Maior Live do Universo” reúne diversos cantores da música sertaneja, como as duplas Jorge e Mateus e Maiara e Maraisa, além de Leonardo, o show começa às 18h. Roupa Nova e Zezé Di Camargo e Luciano também se apresentam nesta sexta.

CONFIRA TAMBÉM: Hard Rock Cafe Curitiba comemora Dia do Rock com live solidária neste domingo

No sábado (11) é a vez da MPB marcar presença. Silva e Maria Rita se apresentam às 19h. Já pra quem curte pagode, Katinguelê e Belo cantam os hits de sucessos também no mesmo dia.

E, por fim, no domingo (12) Margareth Menezes e Diogo Nogueira são os destaques do dia.

Confira a programação completa:

Sexta-Feira (10)

18h – A Maior Live do Universo com Jorge e Mateus, Leonardo, Maiara e Maraisa, entre outros pelo YouTube

18h – Os 3 do Nordeste pelo YouTube

19h – Roberta Campos pelo YouTube

19h – Roberta de Sá pelo YouTube

19h30 – Claudia Leitte pelo YouTube

20h – Sandro DJ pelo YouTube

21h – Roupa Nova pelo YouTube

21h30 – Zezé Di Camargo e Luciano pelo YouTube

Sábado (11)

17h – Cezar e Paulinho pelo YouTube

17h – Katinguelê pelo YouTube

18h – Zizi Possi pelo YouTube

19h – Samba na Medida pelo YouTube

19h – Silva pelo YouTube

19h – Maria Rita pelo YouTube

20h – Sandro DJ pelo YouTube

20h – Wesley Safadão e Xand Avião pelo YouTube

21h – Belo pelo YouTube

22h – Furacão 2000 pelo YouTube

Domingo (12)

12h – Diogo Nogueira pelo YouTube

19h – Margareth Menezes pelo YouTube

20h – Sandro DJ pelo YouTube

20h – Banda Encantus pelo YouTube

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?