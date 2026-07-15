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O que fazer em Curitiba hoje? rock, teatro e programação para crianças

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 15/07/26 08h34
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Imagem mostra um microfone em um palco com o público ao fundo.
Agenda cultural em Curitiba tem atrações diversas, entre elas shows de rock internacional, eventos gastronômicos e atividades infantis de férias. Foto: Imagem criada por inteligência artificial.

Curitiba conta com uma intensa programação de inverno nesta quarta-feira (15), que combina festivais tradicionais de teatro, shows de rock internacional, eventos gastronômicos e atividades infantis de férias. Trata-se de um roteiro ideal para quem deseja aproveitar o melhor da cultura na capital, com atrações que vão desde espetáculos clássicos até grandes encontros da música mundial.

Shows e Vida Noturna

  • Masters Of Voices (Especial Dia Mundial do Rock)
    • O que é: Encontro histórico de heavy metal que reúne no mesmo palco os renomados vocalistas Eric Martin (Mr. Big), Jeff Scott Soto (Journey), Edu Falaschi (ex-Angra) e Tim “Ripper” Owens (ex-Judas Priest).
    • Horário: Abertura das portas às 19h.
    • Local: Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 – Batel).
  • Ginga Curitiba
    • O que é: Evento de música ao ar livre com apresentações de Dennis DJ, Baile do Pita, RT e DJ Lemmy.
    • Horário: Portões abrem às 14h.
    • Local: Estádio Vila Capanema.
    • Ingressos aqui

Festivais e Teatro

  • 25º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos
    • Atração de hoje: Espetáculo “Dom Quixote, o Cavaleiro Sonhador”.
    • Horário: Sessões a partir de 13h30 e 15h.
    • Local: Teatro Guaíra (Miniauditório e Pátio).
    • Ingressos: Gratuito no pátio; para os palcos fechados, os ingressos são populares (de R$ 10 a R$ 20) — a cota para compra na web está esgotada, mas é possível consultar a disponibilidade diretamente na bilheteria física.
  • 64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná
    • Atração de hoje: Apresentações de danças tradicionais comandadas pelo Gruppo Siciliano Isola del Sole, Grupo Folclórico Raízes de Bolívia e Grupo Folclórico Piccola Itália.
    • Horário: Às 20h.
    • Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão).
    • Ingressos aqui
  • Seletiva Ballet Clássico – Prêmio Curitiba na Dança
    • O que é: Mostra competitiva de alto nível que reúne bailarinos de todo o país.
    • Horário: Apresentações iniciadas pela manhã e estendidas ao longo do dia.
    • Local: Teatro Positivo.
    • Ingressos: aqui.

Gastronomia e Feiras de Inverno

  • Feira Especial de Inverno da Praça Osório
    • O que é: Penúltimos dias da feira mais tradicional do frio curitibano, excelente oportunidade para saborear pinhão, quentão e sopas, além de adquirir artesanatos e malhas regionais.
    • Horário: Das 10h às 21h.
    • Local: Praça Osório (Centro).
  • Festival de Inverno do Centro Histórico
    • O que é: Evento a céu aberto que une shows gratuitos de jazz, rock e reggae com barraquinhas de comidas típicas.
    • Horário: Tarde e noite.
    • Local: Praça João Cândido.
    • Ingressos: Gratuito.
  • Circuito Bom Gourmet de Inverno
    • O que é: Menus especiais de inverno com descontos atrativos em dezenas de restaurantes parceiros espalhados por Curitiba.

Atividades para Crianças e Família

  • Inventuras em Curitiba – Em Busca das Memórias Perdidas
    • O que é: Jogo interativo voltado para o período de férias, no qual as crianças atuam como detetives e investigam pistas por meio de QR Codes instalados pelo Centro Histórico para recuperar a história da cidade.
    • Horário: Das 10h às 13h.
    • Local: Memorial de Curitiba.
    • Ingressos: Gratuito (as inscrições devem ser feitas diretamente no local e estão sujeitas à lotação).
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