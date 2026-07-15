O que fazer em Curitiba hoje? rock, teatro e programação para crianças

Curitiba conta com uma intensa programação de inverno nesta quarta-feira (15), que combina festivais tradicionais de teatro, shows de rock internacional, eventos gastronômicos e atividades infantis de férias. Trata-se de um roteiro ideal para quem deseja aproveitar o melhor da cultura na capital, com atrações que vão desde espetáculos clássicos até grandes encontros da música mundial.

Shows e Vida Noturna

Masters Of Voices (Especial Dia Mundial do Rock) O que é : Encontro histórico de heavy metal que reúne no mesmo palco os renomados vocalistas Eric Martin (Mr. Big), Jeff Scott Soto (Journey), Edu Falaschi (ex-Angra) e Tim “Ripper” Owens (ex-Judas Priest). Horário : Abertura das portas às 19h. Local : Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 – Batel).

Ginga Curitiba O que é : Evento de música ao ar livre com apresentações de Dennis DJ, Baile do Pita, RT e DJ Lemmy. Horário : Portões abrem às 14h. Local : Estádio Vila Capanema. Ingressos aqui



Festivais e Teatro

25º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos Atração de hoje : Espetáculo “Dom Quixote, o Cavaleiro Sonhador”. Horário : Sessões a partir de 13h30 e 15h. Local : Teatro Guaíra (Miniauditório e Pátio). Ingressos : Gratuito no pátio; para os palcos fechados, os ingressos são populares (de R$ 10 a R$ 20) — a cota para compra na web está esgotada, mas é possível consultar a disponibilidade diretamente na bilheteria física.

64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná Atração de hoje : Apresentações de danças tradicionais comandadas pelo Gruppo Siciliano Isola del Sole, Grupo Folclórico Raízes de Bolívia e Grupo Folclórico Piccola Itália. Horário : Às 20h. Local : Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão). Ingressos aqui

Seletiva Ballet Clássico – Prêmio Curitiba na Dança O que é : Mostra competitiva de alto nível que reúne bailarinos de todo o país. Horário : Apresentações iniciadas pela manhã e estendidas ao longo do dia. Local : Teatro Positivo. Ingressos : aqui.



Gastronomia e Feiras de Inverno

Feira Especial de Inverno da Praça Osório O que é : Penúltimos dias da feira mais tradicional do frio curitibano, excelente oportunidade para saborear pinhão, quentão e sopas, além de adquirir artesanatos e malhas regionais. Horário : Das 10h às 21h. Local : Praça Osório (Centro).

Festival de Inverno do Centro Histórico O que é : Evento a céu aberto que une shows gratuitos de jazz, rock e reggae com barraquinhas de comidas típicas. Horário : Tarde e noite. Local : Praça João Cândido. Ingressos : Gratuito.

Circuito Bom Gourmet de Inverno O que é : Menus especiais de inverno com descontos atrativos em dezenas de restaurantes parceiros espalhados por Curitiba.



Atividades para Crianças e Família

Inventuras em Curitiba – Em Busca das Memórias Perdidas O que é : Jogo interativo voltado para o período de férias, no qual as crianças atuam como detetives e investigam pistas por meio de QR Codes instalados pelo Centro Histórico para recuperar a história da cidade. Horário : Das 10h às 13h. Local : Memorial de Curitiba. Ingressos : Gratuito (as inscrições devem ser feitas diretamente no local e estão sujeitas à lotação).

