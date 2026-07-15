O que fazer em Curitiba hoje? rock, teatro e programação para crianças

Curitiba conta com uma intensa programação de inverno nesta quarta-feira (15), que combina festivais tradicionais de teatro, shows de rock internacional, eventos gastronômicos e atividades infantis de férias. Trata-se de um roteiro ideal para quem deseja aproveitar o melhor da cultura na capital, com atrações que vão desde espetáculos clássicos até grandes encontros da música mundial.
Shows e Vida Noturna
- Masters Of Voices (Especial Dia Mundial do Rock)
- O que é: Encontro histórico de heavy metal que reúne no mesmo palco os renomados vocalistas Eric Martin (Mr. Big), Jeff Scott Soto (Journey), Edu Falaschi (ex-Angra) e Tim “Ripper” Owens (ex-Judas Priest).
- Horário: Abertura das portas às 19h.
- Local: Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 – Batel).
- Ginga Curitiba
- O que é: Evento de música ao ar livre com apresentações de Dennis DJ, Baile do Pita, RT e DJ Lemmy.
- Horário: Portões abrem às 14h.
- Local: Estádio Vila Capanema.
- Ingressos aqui
Festivais e Teatro
- 25º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos
- Atração de hoje: Espetáculo “Dom Quixote, o Cavaleiro Sonhador”.
- Horário: Sessões a partir de 13h30 e 15h.
- Local: Teatro Guaíra (Miniauditório e Pátio).
- Ingressos: Gratuito no pátio; para os palcos fechados, os ingressos são populares (de R$ 10 a R$ 20) — a cota para compra na web está esgotada, mas é possível consultar a disponibilidade diretamente na bilheteria física.
- 64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná
- Atração de hoje: Apresentações de danças tradicionais comandadas pelo Gruppo Siciliano Isola del Sole, Grupo Folclórico Raízes de Bolívia e Grupo Folclórico Piccola Itália.
- Horário: Às 20h.
- Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão).
- Ingressos aqui
- Seletiva Ballet Clássico – Prêmio Curitiba na Dança
- O que é: Mostra competitiva de alto nível que reúne bailarinos de todo o país.
- Horário: Apresentações iniciadas pela manhã e estendidas ao longo do dia.
- Local: Teatro Positivo.
- Ingressos: aqui.
Gastronomia e Feiras de Inverno
- Feira Especial de Inverno da Praça Osório
- O que é: Penúltimos dias da feira mais tradicional do frio curitibano, excelente oportunidade para saborear pinhão, quentão e sopas, além de adquirir artesanatos e malhas regionais.
- Horário: Das 10h às 21h.
- Local: Praça Osório (Centro).
- Festival de Inverno do Centro Histórico
- O que é: Evento a céu aberto que une shows gratuitos de jazz, rock e reggae com barraquinhas de comidas típicas.
- Horário: Tarde e noite.
- Local: Praça João Cândido.
- Ingressos: Gratuito.
- Circuito Bom Gourmet de Inverno
- O que é: Menus especiais de inverno com descontos atrativos em dezenas de restaurantes parceiros espalhados por Curitiba.
Atividades para Crianças e Família
- Inventuras em Curitiba – Em Busca das Memórias Perdidas
- O que é: Jogo interativo voltado para o período de férias, no qual as crianças atuam como detetives e investigam pistas por meio de QR Codes instalados pelo Centro Histórico para recuperar a história da cidade.
- Horário: Das 10h às 13h.
- Local: Memorial de Curitiba.
- Ingressos: Gratuito (as inscrições devem ser feitas diretamente no local e estão sujeitas à lotação).