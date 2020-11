“Era uma Vez em… Hollywood”, adaptação literária escrita pelo cineasta Quentin Tarantino a partir do seu filme homônimo, deverá ser lançada no Brasil em meados do no ano que vem.

Segundo o jornal O Globo, a editora Intrínseca comprou os direitos da obra por aqui, sendo que nos Estados Unidos ela sairá pela HarperCollins. Lá fora, o acordo do diretor também prevê a publicação de um outro livro, “Cinema Speculation”, que vai reunir ensaios sobre filmes americanos feitos nos anos 1970.

“Era uma Vez em… Hollywood” vai expandir os fatos narrados no filme protagonizado por Leonardo DiCaprio que venceu dois prêmios no Oscar –direção de arte e ator coadjuvante, para Brad Pitt.

A trama gira em torno de um ator decadente de faroeste (DiCaprio) e seu dublê (Pitt), que têm de se manter no cinema numa época de grandes transformações em Hollywood, no fim dos anos 1960.

A ideia de Tarantino é narrar encontros da dupla com personagens fictícios e com pessoas reais que orbitavam a indústria daquela época, inclusive os integrantes da seita de Charles Manson, que assassinou a atriz Sharon Tate.