Primeira Milonga de 2026 no Quintal do Monge tem aula de tango

Nesta quinta-feira (05/03), o Quintal do Monge abre a temporada 2026 com a primeira Noite de Milonga do ano. Em um ambiente acolhedor e cheio de charme, o público é convidado a viver uma experiência que une música, dança e gastronomia em uma atmosfera perfeita para brindar e celebrar.

A trilha sonora da noite fica por conta do trio Last Tango, que apresenta um espetáculo inspirado na obra de Gato Barbieri. No palco, o bandoneón de Victor Gabriel Castro, o piano de Nadim Silveira e o contrabaixo de Marsal Nogueira conduzem o público por uma viagem sonora que percorre dos clássicos de Carlos Gardel às interpretações marcantes de Astor Piazzolla.

A dança ganha protagonismo com Samara Sfair e Maximiliano Gomez, que traduzem em cena a intensidade, a elegância e a paixão do tango. Antes do espetáculo, o público poderá participar de uma aula experimental de tango, conduzida pelos bailarinos, vivenciando os primeiros passos e a conexão característica da milonga.

A entrada é gratuita, assim como a aula experimental, proporcionando ao público a oportunidade de vivenciar a experiência completa da milonga sem custo. Para celebrar o Dia das Mulheres, até domingo vários drinks da casa estarão com desconto especial.

O Quintal do Monge oferece um cardápio variado que vai dos clássicos regionais a pratos diversos, além de aperitivos, drinks especiais e uma seleção com 16 tipos de chopes artesanais, deixando a noite inesquecível.

A Noite de Milonga com Last Tango será nesta quinta-feira (5), a partir das 20h. O Quintal do Monge fica na Rua Claudino dos Santos, 24 – São Francisco (Largo da Ordem). Informações e reservas: (41) 3232-5679