Portugal. The Man anuncia primeira show em Curitiba em maio; ingressos à venda nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pela primeira vez, a banda norte-americana Portugal. The Man fará um show em Curitiba. O grupo se apresenta na Ópera de Arame no dia 9 de maio (sábado). A venda de ingressos para o público geral começa nesta sexta-feira (30/1), a partir das 10h.

Antes da abertura das vendas gerais, haverá uma pré-venda exclusiva do artista, que começa na terça-feira (27/1), às 10h, e segue até quinta-feira (29/1), às 22h. No mesmo dia, das 10h às 22h, também ocorre a pré-venda para clientes do Clube Opus e usuários do Spotify.

Confira, abaixo, os valores dos ingressos por setor. As vendas serão realizadas pela plataforma Uhuu.com:

Camarote : R$ 490,00 (meia-entrada); R$ 590,00 (ingresso solidário); e R$ 980,00 (inteira);

: R$ 490,00 (meia-entrada); R$ 590,00 (ingresso solidário); e R$ 980,00 (inteira); Plateia VIP : R$ 390,00 (meia-entrada); R$ 490,00 (ingresso solidário); e R$ 780,00 (inteira);

: R$ 390,00 (meia-entrada); R$ 490,00 (ingresso solidário); e R$ 780,00 (inteira); Plateia: R$ 490,00 (meia-entrada); R$ 590,00 (ingresso solidário); e R$ 980,00 (inteira).

Os ingressos podem ser parcelados em até 12 vezes. A meia-entrada garante 50% de desconto, conforme previsto em lei. Já o ingresso solidário oferece 40% de desconto, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A turnê marca a apresentação do álbum SHISH, lançado em 2025, ao público brasileiro. Inspirado nas memórias de infância de John Gourley, vocalista da banda, no Alasca, o trabalho revisita valores aprendidos em meio à natureza, como responsabilidade, coletividade e sobrevivência.

A faixa “Denali”, que dá nome à turnê, sintetiza o espírito do álbum e o momento vivido pelo grupo. No palco, a The Denali Tour promete apresentações com um setlist que equilibra músicas recentes e canções que marcaram a trajetória da banda. A proposta é oferecer uma experiência que reflita o atual momento criativo e pessoal do Portugal. The Man.

Serviço

PORTUGAL. THE MAN em Curitiba

Data: 09 de maio de 2026 (sábado)

Local: Ópera de Arame, na Rua João Gava, nº 920, no bairro Abranches

Horário: portões às 19h e show às 21h

Vendas: Uhuu.com

Classificação: 18 anos

Realização: Opus Entretenimento com produção local da MCA Concerts