Poesia de Paulo Leminski brilha em cena romântica da novela Vale Tudo

O poeta e escritor curitibano Paulo Leminski esteve presente, em forma de poesia, em uma cena da novela Vale Tudo, da Rede Globo. A cena foi ao ar na noite de terça-feira (17) teve como momento principal um poema de Leminski sobre o amor.

O personagem Renato Trombeli, interpretado por João Vicente de Castro no remake de 2025, declama uma poesia de Paulo Leminski para Solange, personagem de Alice Wegmann.

Neste momento da trama os dois estão se aproximando para além da relação profissional. Na cena, a poesia é recitada enquanto os dois se aproximam e trocam olhares.

“Amor Bastante



quando eu vi você

tive uma ideia brilhante.

Foi como se eu olhasse

de dentro de um diamante.

E meu olho ganhasse

mil faces num só instante.

Basta um instante e você tem amor bastante”.

Assista abaixo o clima de romance que teve a poesia do curitibano como estrela.

Curitibano ganhará estátua na Pedreira

O poeta curitibano Paulo Leminski completaria 81 anos em 24 de agosto de 2025. Nesta data, será inaugurada uma escultura de bronze, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba.

A obra, assinada pelo artista Rafael Sartori, é um pouco maior do que o tamanho natural e retrata o poeta sentado em um banco de bar, ao lado de um violão, elemento que simboliza a profunda ligação do escritor com a música.

