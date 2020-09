A 22ª edição do Planeta PUC, a feira de cursos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), será on-line esse ano por causa da pandemia de coronavírus. Quem está pensando em qual curso vai fazer pode acompanhar o evento sábado (19), das 9h às 20h, pelo site do Planeta PUC ou através de um aplicativo que pode ser baixado no Google Play ou App Store.

Professores e profissionais da PUCPR vão interagir via chat e tirar dúvidas sobre os cursos nos câmpus de Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo. Há graduações nas modalidades presencial, semipresencial e EAD (Educação a Distância). Os participantes também podem tirar dúvidas sobre pesquisa, bolsas e financiamento e internacionalização.

LEIA MAIS – Quadro atual da pandemia em Curitiba força Colégio Militar a adiar volta às aulas

A 22ª edição do Planeta PUC vai ofertar mais de 70 oficinas, além de dezenas de lives exclusivas para o evento, com temas relacionados aos cursos e profissões, bem como às diversas áreas da universidade. O objetivo é que o futuro estudante conheça todas as possibilidades que a PUCPR oferece, como Hotmilk – Ecossistema de Inovação, PUCPR Idiomas, Esportes, entre outras. A programação completa será disponibilizada no site oficial do evento: http://planetapuc.pucpr.br/.

“O atual momento de pandemia fez com que precisássemos nos adaptar, visando a segurança dos participantes e profissionais da Universidade. Nossa proposta é que o Planeta PUC deste ano seja interativo, informativo, imersivo e de fácil acesso”, aponta o vice-reitor da PUCPR, Vidal Martins.