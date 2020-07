O Planeta Drive-in promove na Pedreira Paulo Leminski neste sábado (25), a primeira festa de música eletrônica ao ar livre e com o público dentro de carros. O evento será comandado pelo DJ Albuquerque, uma das grandes referências da cena eletrônica nacional e terá três horas de duração.

publicidade

Os ingressos, vendidos antecipadamente, custam R$ 100 por carro (até 4 pessoas por automóvel) e estão disponíveis no site www.planetadrivein.com. Assinantes do Clube Gazeta do Povo têm desconto de 20% na compra e para validá-lo, basta inserir o desconto disponível no app do Clube.

O DJ

Dj Albuquerque. Foto: Divulgação

Ricardo Albuquerque é um dos DJs mais ativos da música eletrônica brasileira, que cria músicas dançantes com grooves misteriosos. Desde 2013, Albuquerque atua como residente no Warung Beach Club em Santa Catarina, construindo uma identidade que carrega pelas pistas por onde passa. Como produtor, Albuquerque teve destaque em 2019, lançando sua música por importantes selos da Europa. No mesmo ano, suas faixas também foram tocadas por artistas de renome internacional, entre eles os DJs Oxia e Marco Carola.

Cuidados contra a covid-19

Antes da festa começar, os veículos vão passar por um sistema de desinfecção dos pneus e da lataria, e o ingresso será validado eletronicamente, sem contato humano. Já a venda de alimentação e bebidas será feita via aplicativo, e os produtos entregues embalados na janela do veículo, que só pode permanecer aberta do lado esquerdo. A ida aos banheiros também terá regras específicas, devendo ser solicitada e agendada pelo app, pois apenas uma pessoa por vez é autorizada a transitar na arena.

O Planeta Drive-In foi idealizado para levar atrações culturais ao público. Mesmo ao ar livre, o espaço conta com uma infraestrutura completa de gastronomia e serviços, respeitando as orientações dos órgãos de saúde, para evitar aglomerações em locais públicos.

Serviço

publicidade

Planeta Drive-in com DJ Albuquerque

Data: Sábado, 25 de julho.

Horário: a partir das 21h.

Ingressos: R$ 100 por carro. Assinantes do Clube Gazeta do Povo têm 20% de desconto.

Local: Pedreira Paulo Leminski, Rua João Gava, 970 – Abranches, Curitiba-PR