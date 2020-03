Apesar de ser quase uma heresia, tem gente que vê no pão de alho o ponto alto dos churrascos. A paixão do brasileiro pelo aperitivo é tanta, que a rede Domino’s Pizza lançou um sabor exclusivo para marcar o lançamento de sua loja de número 300 no Brasil: a Pizza de Pão de Alho.

Mas, tirem seus cavalitchos da chuva. o novo sabor é exclusivo desta loja em especial. A nova loja fica no bairro Campo Belo, em São Paulo (Rua Dr. Jesuíno Maciel, nº 1.186). Segundo o site Geek Publicitário, o diretor de marketing da rede espera que a promoção dê super certo. “É a exclusividade da exclusividade, quero ver fila na porta”, brincou Edwin Júnior, em entrevista ao site.

A promoção é por tempo determinado e o valor da pizza é R$ 29,90, mas apostaria todas as minhas fichas no povão brasileiro, que certamente vai pressionar a rede, pedindo que o novo sabor entre no cardápio padrão da Domino’s em todo o país.