Piá da grande Curitiba vence competição nacional de Pokémon; Partiu Japão!

Com apenas 10 anos, Kauan Arantes Stachuk Jacinto já é considerado uma promessa do universo Pokémon no Brasil. Natural de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, o menino conquistou o título nacional da categoria Júnior no Regional de Belo Horizonte, torneio de Pokémon Trading Card Game (TCG) realizado nos dias 11 e 12 de outubro.

A vitória foi resultado do talento, da disciplina e da paixão cultivada em família. O interesse pelas cartas surgiu em casa, com o pai, João Luiz Jacinto, fã de longa data do mundo Pokémon. “Ele começou colecionando com o pai, foi aprendendo, se interessando, e aí não parou mais”, conta a mãe, Camila Stachuk.

O primeiro destaque competitivo veio no Regional do Rio de Janeiro, onde Kauan terminou em nono lugar. “Foi aí que percebemos o potencial dele”, relembra Camila. Pouco depois, o desempenho chamou a atenção da empresa paulista Tuzzy Sports, que passou a patrocinar o jovem competidor, a mesma que apoia atletas de Pokémon TCG, FIFA e Pokémon Go.

A conquista em Minas Gerais abriu novos horizontes. A convite do patrocinador, Kauan embarcará para o Japão, numa verdadeira imersão cultural na terra onde o Pokémon nasceu. “Tem sido uma experiência maravilhosa, não só para ele, mas para toda a família. Estamos conhecendo lugares, pessoas e culturas diferentes”, comemora a mãe.

Kauan se dedica as cartas após a escola

Mesmo com a agenda cheia de viagens e competições, Kauan mantém uma rotina equilibrada. Ele cursa o 4º ano da Escola Municipal Poty Lazzarotto, em Pinhais, onde recebe apoio da equipe pedagógica. “A escola nos ajuda muito, eles sempre incentivam pra ele continuar”, afirma Camila.

Moradores do bairro Atuba, os pais de Kauan sempre estudaram e mantiveram os filhos na rede pública municipal. O menino iniciou a vida escolar no Cmei Vó Margarida. “Sempre gostamos da estrutura das escolas em que ele estudou. Tenho uma filha também que sempre foi muito bem acolhida no município”, completa a mãe.

Depois do período integral na escola, o pequeno campeão segue uma rotina de treino disciplinada. Chega em casa, faz as tarefas, se alimenta e dedica cerca de duas horas diárias às cartas, ao lado do pai. Nos fins de semana, a família costuma frequentar lojas especializadas em Curitiba e também participa de torneios em Ponta Grossa e Joinville.

Campeão que cruza fronteiras

Em 2025, Kauan também conquistou o terceiro lugar no Campeonato Regional do Chile na sua primeira vitória internacional. O desempenho impressionou a comunidade do Pokémon TCG e reforçou sua trajetória ascendente.

Pelos feitos, o jovem jogador foi homenageado pela prefeita Rosa Maria em Pinhais, reconhecimento que encheu de orgulho a família e a comunidade escolar. Entre cartas, viagens e estudos, Kauan segue sua própria jornada: a de um garoto que transformou o amor pelos Pokémon em uma verdadeira aventura.