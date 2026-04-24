Pesquisadora anuncia fim de projeto de visitas ao Cemitério de Curitiba

As visitas guiadas ao Cemitério Municipal de Curitiba, realizada pela pesquisadora Clarissa Grassi, encerram após 15 anos de história. A decisão foi divulgada pela própria Clarissa, em seu perfil oficial no Instagram. “Sou profundamente grata a cada pessoa que esteve comigo nessa caminhada”, disse na publicação.

Especialista em patrimônio e pesquisadora cemiterial, Clarissa era a responsável pelas visitas guiadas ao cemitério, que costumava gerar filas e muita espera para participar. O projeto começou de forma voluntária em 2011. Entre 2017 e 2025, a especialista seguiu executando o projeto na Prefeitura de Curitiba.

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Clarissa não está mais na prefeitura. Ela era funcionária comissionada, inicialmente na Fundação Cultural de Curitiba e depois na Secretaria de Meio Ambiente. Segundo a pesquisadora, as visitas já não acontecem desde o ano passado. “Apesar da manifestação do interesse da prefeitura na continuidade do programa, infelizmente esse retorno não foi possível”, explica.

Ao todo, a pesquisadora conta mais de 19 mil participações, dezenas de roteiros, visitas diurnas, noturnas e temáticas. “Sempre com o propósito de mostrar que ali existe muito mais do que despedidas: existe patrimônio, arte e a própria história de Curitiba”, conta.