Lembra do funcionário da locadora de vídeo que sempre dava dicas de filmes bacanas para assistir? Faz tempo que não tem mais isso. Agora, com as plataformas de streaming você mesmo faz a buscas pelo computador ou celular. Mas nem sempre é fácil escolher um conteúdo com tantas opções disponíveis.

Pensando em facilitar a vida do usuário dessas plataformas, em outubro a empresa de Curitiba Viu Review lançou um aplicativo para Android e IOS que personaliza as escolhas de conteúdo baseadas no interesse da pessoa. O nome é VRW e já são 40 mil usuários cadastrados desde 2019, quando a empresa começou a oferecer o serviço pelo computador. O uso do App por enquanto é de graça. Basta cadastrar um e-mail válido para usar.

LEIA MAIS – Como recompensar os filhos sem deixar que eles se tornem “interesseiros”

Segundo André Siqueira, criador da plataforma, a versão para desktop foi lançada em janeiro de 2019 com o objetivo de auxiliar assinantes de serviços streaming a se decidirem entre as melhores opções de séries e filmes oferecidas pela Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video, HBO Go entre outras. O diferencial do serviço da empresa é que 100% do conteúdo é analisado por uma equipe especializada antes de entrar na plataforma. Ou seja, a promessa é por uma recomendação de filmes e séries que o usuário realmente vá gostar.

“A tecnologia com inteligência artificial desenvolvida pela Viu Review permite um enorme cruzamento de informações com o objetivo de sempre aprender com a jornada do usuário que está cadastrado na plataforma, entendendo quais as suas preferências mais particulares”, explica Siqueira.

Os sócios da empresa, Weiberlan Garcia, André Siqueira e Lucas Gabriel prometem que o usuário do VRW vão economizar tempo na hora de escolher os filmes e séries favoritos de suas assinaturas de streaming. Foto: Divulgação

Ao se unir com a curadoria humana, que já analisou o que existe de conteúdo nos serviços de streaming, surgem as recomendações personalizadas. “Diferente de outros aplicativos disponíveis no mercado, no VRW o usuário não precisa responder um formulário toda vez que buscar uma indicação e muito menos ficar esperando carregar um título, pois com o algoritmo que desenvolvemos tudo é automático e personalizado” afirma Weiberlan Garcia, sócio e desenvolvedor na Viu Review.

VIU ESSA? – Tem limpado seu celular? Coronavírus pode viver perto de um mês na superfície da tela

De acordo com as explicações da empresa curitibana, a inteligência artificial da Viu Review vai aprendendo com cada interação do usuário, para entender quais títulos já foram vistos, quais ele mais gostou e que elementos narrativos ou visuais ele mais se interessa. Quanto mais interação, a promessa é de cada vez mais assertividade nas recomendações.

Como usar

Para começar a usar o VRW, basta baixar o aplicativo na loja de compras do celular, cadastrar um e-mail e senha válidos, selecionar os serviços de streaming que assina e escolher um estilo de conteúdo para começar o aprendizado, como por exemplo um drama sobre relações ou um documentário de crimes.

Após esses passos, as recomendações personalizadas estarão disponíveis toda vez que a pessoa acessar o App.

A empresa não cobra pelo serviço oferecido. Por ser um projeto recente, os empresários ainda planejam qual será forma de monetização da ferramenta. André Siqueira diz que o sistema criado permite que empresas parceiras tenham um canal exclusivo dentro da plataforma. “Com isso entregamos relevância, fidelização e até uma possibilidade de novas conversões bem interessante”, explica.

As conversões mencionadas por Siqueira são os novos assinantes que as plataformas de streaming podem conquistar. “Nossa tecnologia entende o que o usuário realmente gostaria de assistir e pode, pontualmente, sugerir títulos de outros serviços se houver um match muito alto”, aponta o empresário.

VEJA TAMBÉM – Mãe cria junto com os filhos site para alugar brinquedos que estão encostados em casa

O serviço pode ser tornar pago e ser uma forma de lucro. “Sabemos que a necessidade de estarmos sempre à frente pode ter um preço. Podemos resolver isso com investimento externo, publicidade e até com um plano de assinatura, com um valor quase simbólico pelas nossas projeções. O tempo vai nos dizer, mas estamos preparados para seguir por qualquer um desses caminhos”, finaliza.

Segundo a empresa, são mais de 40 mil usuários usando a Viu Review. Para baixar o aplicativo VRW, este é o link para Android e este para o IOS.