O Pedido Bom Gourmet está de volta! Depois do sucesso de estreia, no mês de julho, a edição de agosto da promoção, que é realizada todo mês, começa nesta quarta-feira (12) e vai até o dia 23. Ao todo, são 40 opções de pratos especiais a R$ 29,90, preparados pelos chefs dos 20 restaurantes participantes. Cada um tem duas escolhas possíveis, que variam entre massas, risotos, carnes com acompanhamento e peixes, incluindo alguns pratos para quem não consome carne.

Os pedidos são feitos exclusivamente pelo aplicativo curitibano Vina ou diretamente no site www.vaidevina.com.br. A taxa de entrega começa em R$ 8 e é calculada de acordo com a distância entre a residência do cliente e o estabelecimento.

A Stella Artois, patrocinadora oficial da plataforma Bom Gourmet, volta a participar com uma ação nesta segunda edição. Junto com o Pedido Bom Gourmet, o cliente recebe um jogo-americano e é convidado a fazer uma foto com o prato montado, representando o momento “sofisticadamente simples”, slogan da marca. Aí, é só postar a foto no próprio feed, com as hashtags #momentosofisticadamentesimples, #bomgourmet, #vaidevina, além de seguir os IGs do restaurante e os perfis @vaidevina, @gpbomgourmet e @stellaartoisbrasil. No dia 31, às 16h, pelo Instagram do Vina, será sorteado um cliente por restaurante, que vai receber 24 long necks de Stella Artois.

*A promoção não se aplica ao restaurante Nuu Nikkei

Confira o cardápio dos restaurantes:

Anarco Batel e Anarco Mercado Municipal

Opção 1 – Papardelle pesto com mignon (papardelle acompanhado de molho pesto e escalope de mignon com 120 gramas)

Opção 2 – Risoto funghi com pinhão (risoto de cogumelos acompanhado de pinhão cozido e tiras de cordeiro assado)

Armazém 71

Opção 1 – Côngrio rosa grelhado na manteiga de sálvia com spaghetti al nero di seppia

Opção 2 – Spaghetti ao molho Alfredo com tiras de mignon

Cabaña Montefusco

Opção 1 – Bife de Chorizo com maionese e farofa de castanha

Opção 2 – Milanesa de Mignon acompanhada de tagliatelle na manteiga de sálvia

Curry Pasta

Opção 1 – Fettuccine Cogumelos (fettuccine artesanal ao molho curry defumado da

casa, cogumelos paris grelhados, filé de cogumelo eryngii e queijo grana padano)

Opção 2 – Fettuccine Frango (fettuccine artesanal ao molho curry defumado da casa, tiras de frango grelhadas e queijo grana padano)

Do Peruano

Opção 1 – Lomo Saltado Peruano (cortes de Noix – ancho premium – com tomates, cebola roxa e temperos peruanos flambados. acompanhado de fritas e arroz limenho)

Opção 2 – Ceviche Original Peruano (cortes de peixe branco fresco regados com original “leite de tigre” – molho a base de limão, cebola roxa, pimenta e sal)

Ernesto Ristorante

Opção 1 – Clássico risoto italiano com funghi e grana padano

Opção 2 – Fettuccine Luigi (fettuccine artesanal à bolonhesa com pancetta e grana padano)

Euro Bistrô

Opção 1 – Frango à Caçadora (sobrecoxas de frango sem osso, cozidas lentamente, ao molho à caçadora, com polenta bramata italiana cremosa.

Opção 2 – Gnocchi italiano ao ragu suíno (gnocchi de batatas, com farinha italiana ao ragu suíno e pomodoro pelati)

Funiculare

Opção 1 – Lasanha artesanal com ragu bolonhesa e grana padano

Opção 2 – Polenta cremosa com ragu de linguiça Blumenau

Gianfranco Massas

Opção 1 – Gargatti alla Daliane com mignon à Gianfranco (massa caseira tipo penne ao molho de nata, alho, bacon e espinafre, servida com mignon e molho de cogumelos ao vinho)

Opção 2 – Rondelli aos quatro queijos e funghi (massa caseira com recheio de muçarela ao molho quatro queijos – provolone, gorgonzola, muçarela e parmesão – e funghi italiano)

La Máfia Trattoria

Opção 1 – Risoto de pancetta com sálvia e cebola caramelizada (finalizado com parmesão crocante)

Opção 2 – Risoto de linguiça Blumenau e alho-poró com crocante de parmesão

La Vaca Steakhouse

Opção 1 – Baby beef com mousseline (baby beef grelhado na parrilla, servido com mousseline de batata baroa e legumes na brasa)

Opção 2 – Polpetone & Spaghetti (polpetone recheado com mussarela, acompanhado de spaghetti grano duro ao molho sugo artesanal)

Micazita

Opção 1 – Frango Crocante (frango crocante com arroz cremoso de limão)

Opção 2 – Fondue MiCazita (creme de gruyere no pão italiano com cubos de carne)

Nuu Nikkei

Opção 1 – Ceviche Peruvian Classic (peixe branco, cebola roxa, coentro e pimenta ao leite de tigre, finalizado com batata doce e milhos peruanos)

Opção 2 – Mignon Salteado Nikkei (cubos de mignon salteados na wok com legumes, acompanha massa udon ao molho huancain)

Osteria da Paz

Opção 1 – Tagliarini artesanal com nosso molho à bolonhesa

Opção 2 – Risoto de alcachofra com presunto parma crocante

OX Room Steakhouse

Opção 1 – Baby Beef com chimichurri, purê de abóbora cabotiá e tempurá

Opção 2 – Risoto com tomates defumados e ragu de linguiça Blumenau

Pata Negra

Opção 1 – Sorrentinos (massas recheadas com queijo e presunto servidas com molho de queijo, porção de 6 unidades)

Opção 2 – Tortilla de Batata e Legumes (batatas em fatias, ovos e legumes)

Quintana Gastronomia

Opção 1 – Barreado Quintana (acompanha purê de banana da terra, farinha mandioca do Gerson e arroz orgânico. sem glúten e sem lactose)

Opção 2 – Frango grelhado e pesto de manjericão (com batatas e vegetais orgânicos, arroz e feijão orgânicos do dia. sem glúten)

Thai Restaurante Tailandês

Opção 1 – Pad Thai Vegetariano (massa thai de arroz com vegetais)

Opção 2 – Pad Thai de Frango (massa thai de arroz com frango e vegetais)

