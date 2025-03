Pedagoga de Curitiba lança curso sobre autonomia dos bebês

Pais em Curitiba com filhos pequenos agora têm uma nova opção para aprimorar suas habilidades parentais. A pedagoga Marianna Canova, mestre em educação, lança o curso “Projeto Nascer com respeito à infância”, uma iniciativa que promete revolucionar a forma como os pais interagem com seus bebês nos primeiros meses de vida.

Em meio à avalanche de informações sobre criação de filhos, muitas famílias se sentem perdidas. O novo curso, parte do polo Semente da Infância, surge como um farol para guiar pais e educadores, oferecendo conhecimento fundamentado e prático.

“Queremos apoiar os pais na construção de uma relação respeitosa com seus bebês, promovendo autonomia, segurança, além de desenvolvimento motor e emocional saudável”, explica Marianna, que também dirige o Peixinho Dourado Berçário e Educação Infantil.

O diferencial? Participação ativa dos bebês! Gestantes e pais de crianças de até 6 meses podem levar seus pequenos aos encontros presenciais, observando suas reações em tempo real.

O curso, baseado na abordagem Emmi Pikler, foca no desenvolvimento neuropsicomotor através do movimento livre, vínculos e brincadeiras espontâneas. “A ideia é proporcionar ferramentas práticas que ajudem no bom desenvolvimento do bebê nas tarefas rotineiras”, ressalta a idealizadora.

Programação e Temas Abordados:

– Quatro encontros de 1h30, às quartas-feiras, 14h

– Início: 2 de abril

– Local: Ambiente preparado para bebês

Tópicos incluem:

Livre movimento e autonomia do bebê

Vínculo e cuidado consciente

Brincar livre e papel do adulto

Primeiros passos na alimentação complementar

Para os interessados em aprofundar seus conhecimentos, a Semente da Infância oferece também o curso “4 Pilares do Respeito à Infância”, explorando os princípios da abordagem Pikler e outras referências em educação respeitosa.

O Peixinho Dourado, escola pioneira desde 1980, promove ainda os “Cafés com pais”, encontros temáticos para troca de experiências entre as famílias.

Serviço

Projeto Nascer com Respeito à Infância

Quartas-feiras, 14h às 15h30

Início: 2 de abril

Investimento: R$ 200 por encontro

Inscrições neste link

Vagas limitadas