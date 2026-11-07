O que fazer em Curitiba: Paulo Ricardo, Marina Lima e Wanderléa neste fim de semana

O fim de semana chega com grandes nomes da música nacional e montagens teatrais marcantes ocupando os palcos de Curitiba neste sábado (07) e domingo (08). Os maiores destaques da programação ficam por conta do cantor Paulo Ricardo, que apresenta no Teatro Positivo a sua nova turnê solo “Reinventar”, além do show comemorativo “Marina 70” de Marina Lima na Ópera de Arame e do encontro nostálgico “Jovens Tardes – A Festa Da Jovem Guarda”, comandado por Wanderléa e a banda The Originals no Teatro Guaíra.

Abaixo, acompanhe o guia completo com a programação de sábado e domingo dividida por categorias:

Shows e Grandes Concertos

Paulo Ricardo – Turnê “REINVENTAR” : O cantor interpreta clássicos eternizados com a banda RPM, como “Olhar 43”, “Rádio Pirata” e “Louras Geladas”, além dos sucessos solo “Dois”, “Tudo por Nada” e “O Verso”, acompanhado pelos músicos Ícaro Scagliusi, Badel Basso e Fabio Ribeiro.

Quando : Sábado (07), com abertura da casa às 20h. Onde : Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). Ingressos : À venda exclusivamente pela plataforma Disk Ingressos e em pontos autorizados.





: O cantor interpreta clássicos eternizados com a banda RPM, como “Olhar 43”, “Rádio Pirata” e “Louras Geladas”, além dos sucessos solo “Dois”, “Tudo por Nada” e “O Verso”, acompanhado pelos músicos Ícaro Scagliusi, Badel Basso e Fabio Ribeiro. Marina Lima – Turnê “Marina 70” : Apresentação comemorativa celebrando as sete décadas de vida da cantora e o lançamento do álbum Ópera Grunkie, reunindo novas composições e clássicos do repertório da artista.

Quando : Sábado (07), às 20h. Onde : Ópera de Arame. Ingressos : Não informado.





: Apresentação comemorativa celebrando as sete décadas de vida da cantora e o lançamento do álbum Ópera Grunkie, reunindo novas composições e clássicos do repertório da artista. “Jovens Tardes – A Festa Da Jovem Guarda” com Wanderléa e The Originals : Encontro focado no movimento cultural dos anos 1960. Wanderléa apresenta hits como “Pare o Casamento” e “Prova de Fogo”, enquanto o grupo The Originals, liderado por Paulo César Barros, resgata a sonoridade da época.

Quando : Domingo (08), com abertura às 17h e início dos shows às 18h. Onde : Centro Cultural Teatro Guaíra. Ingressos : Não informado.





: Encontro focado no movimento cultural dos anos 1960. Wanderléa apresenta hits como “Pare o Casamento” e “Prova de Fogo”, enquanto o grupo The Originals, liderado por Paulo César Barros, resgata a sonoridade da época. Mia Wicthoff – “Será Você? Tour – O Show” : A ex-vocalista do grupo CW7 revisita a trajetória da banda de pop rock e mostra canções do trabalho solo. Participações de Mel Ravasio, Deia Cassali, Bianca Jhordão e Zabs, com abertura das bandas Stellare e StoneHenge.

Quando : Sábado (07), a partir das 18h. Onde : Stage Garden. Ingressos : À venda no site da Articket.





: A ex-vocalista do grupo CW7 revisita a trajetória da banda de pop rock e mostra canções do trabalho solo. Participações de Mel Ravasio, Deia Cassali, Bianca Jhordão e Zabs, com abertura das bandas Stellare e StoneHenge. O.Pop Coral : Dez intérpretes executam arranjos vocais para sucessos da música pop internacional.

Quando : Domingo (08), às 20h. Onde : Teatro Positivo. Ingressos : Não informado.



: Dez intérpretes executam arranjos vocais para sucessos da música pop internacional.

Teatro e Espetáculos

Peça “Dois de Nós” : Montagem dramática em cartaz na capital, indicada para público de diversas idades.

Quando : Sábado (07), às 20h. Onde : Centro Cultural Teatro Guaíra. Ingressos : Não informado.





: Montagem dramática em cartaz na capital, indicada para público de diversas idades. “Nada é Combinado” (Luan Leonel) : Espetáculo interativo de mágica contemporânea, ilusionismo, leitura de pensamentos e improvisação com a plateia.

Quando : Sábado (07), às 20h. Onde : Teatro João Luiz Fiani (Shopping Novo Batel). Ingressos : Não informado.





: Espetáculo interativo de mágica contemporânea, ilusionismo, leitura de pensamentos e improvisação com a plateia. “Gota d’Água” : Adaptação da obra de Chico Buarque e Paulo Pontes produzida pela Cia Baiana de Teatro Brasileiro.

Quando : Sábado (07) e domingo (08). Onde : CAIXA Cultural Curitiba. Ingressos : Não informado.



: Adaptação da obra de Chico Buarque e Paulo Pontes produzida pela Cia Baiana de Teatro Brasileiro.

Eventos e Literatura

Feira do Vinil: Nona edição do encontro terá expositores do Paraná e de Santa Catarina, discos a partir de R$ 10 e descontos de Black Friday na Galeria Cezar Franco. A programação reúne expositores do Paraná e de Santa Catarina em um dia dedicado à cultura do vinil. Entre uma pesquisa nas bancas e outra, o público poderá acompanhar a discotecagem, tomar um chope e participar da confraternização que aproxima colecionadores, vendedores e quem está começando a montar sua discoteca.

Quando : 7 de novembro de 2026, sábado, das 9h às 17h Onde: Galeria Cezar Franco. Rua Emiliano Perneta, 30, Centro — em frente ao Procon, próximo à Praça Zacarias. Ingressos: Entrada gratuita.





Nona edição do encontro terá expositores do Paraná e de Santa Catarina, discos a partir de R$ 10 e descontos de Black Friday na Galeria Cezar Franco. A programação reúne expositores do Paraná e de Santa Catarina em um dia dedicado à cultura do vinil. Entre uma pesquisa nas bancas e outra, o público poderá acompanhar a discotecagem, tomar um chope e participar da confraternização que aproxima colecionadores, vendedores e quem está começando a montar sua discoteca. Congresso Internacional de Bonsai – De 6 a 8 de novembro (sexta-feira a domingo), o Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, receberá o XV Congresso Internacional de Bonsai e Festival de Artes Orientais (FELAB Brasil 2026), realizado pela Bonsai do Campo, que vem sendo considerado o maior evento de bonsai da América Latina. Além de uma grande feira e exposição internacional, os visitantes terão acesso a oficinas gratuitas, feira gastronômica e quase 50 estandes de marcas de todo o Brasil, com bonsai, pré-bonsai, ferramentas e cerâmica.

Quando : 7 e 8 de novembro de 2026 (sábado, das 10h às 19h, e domingo, das 10h às 18h) Onde: Centro de Eventos Positivo no Parque Barigui. Ingressos: R$30,00 (inteira) | R$15,00 (meia) – Compre pelo site



– De 6 a 8 de novembro (sexta-feira a domingo), o Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, receberá o XV Congresso Internacional de Bonsai e Festival de Artes Orientais (FELAB Brasil 2026), realizado pela Bonsai do Campo, que vem sendo considerado o maior evento de bonsai da América Latina. Além de uma grande feira e exposição internacional, os visitantes terão acesso a oficinas gratuitas, feira gastronômica e quase 50 estandes de marcas de todo o Brasil, com bonsai, pré-bonsai, ferramentas e cerâmica. Festival de Cultura do Paraná – 20 anos do Coletivo Soylocoporti : Evento gratuito com feira de pequenos negócios (Feira Me Leva), rodas de conversa, oficinas, intervenções de palhaçaria, exposições e atrações musicais de Luana Godin, DJ BK12 com Batalha de Rima, Rúbia Divino e Thaís Calderón, banda Chave de Mandril, Maracatu Aroeira, banda Fé na Rua com Orquestra à Base de Couro e Escola de Samba Rosa do Povo.

Quando : Sábado (07) e domingo (08). Onde : Prainha da Itupava (Rua Itupava, 1299 – divisa entre Hugo Lange e Alto da XV). Ingressos : Entrada gratuita.



: Evento gratuito com feira de pequenos negócios (Feira Me Leva), rodas de conversa, oficinas, intervenções de palhaçaria, exposições e atrações musicais de Luana Godin, DJ BK12 com Batalha de Rima, Rúbia Divino e Thaís Calderón, banda Chave de Mandril, Maracatu Aroeira, banda Fé na Rua com Orquestra à Base de Couro e Escola de Samba Rosa do Povo. Contação de Histórias do livro “O Rei Pássaro” : Sessão de mediação de leitura comandada por Eric Farpa a partir da obra infantil ilustrada de Carol Sakura e Walkir Fernandes.

Quando : Sábado (07), às 10h30. Onde : Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133 – Centro). Ingressos : Entrada gratuita.

: Sessão de mediação de leitura comandada por Eric Farpa a partir da obra infantil ilustrada de Carol Sakura e Walkir Fernandes.

Stand-Up Comedy

Gaslight Comedy Club :

“Enquanto o Casamento Não Separe” (Marco Zenni) : Sábado (07), às 20h30. “Não é só uma dupla” (Will Maionese e Fernando Oliveira) : Sábado (07), às 22h15. Onde : Gaslight Comedy Club. Ingressos : Não informado.

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