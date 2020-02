Numa parceria formada pela Prefeitura de Curitiba e a Digital Innovation One serão disponibilizadas 150 mil vagas em cursos de programação online e 1.500 para cursos presenciais para quem quiser conhecer um pouco mais uma das áreas que mais empregam jovens no Paraná. São bolsas gratuitas para jovens de 16 a 22 anos dentro do programa Empregotech. Saiba como participar no final deste texto.

Curitiba se destaca entre os mais importantes polos tecnológicos do Brasil, atraindo startups e empresas que com a criação do Vale do Pinhão viram uma oportunidade de incentivo à inovação e empreendedorismo. O resultado direto é a geração de empregos: já são 6 mil vagas abertas à espera de profissionais qualificados. Os alunos que mais se destacarem nos estudos serão indicados para entrevistas em startups e empresas do segmento tecnológico de Curitiba e região, onde poderão ser contratados como aprendizes.

No Brasil, estima-se que em 2024, serão mais de 400 mil as oportunidades de trabalho na área, de acordo com levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom). “Estamos felizes em participar da iniciativa EmpregoTech para ajudar a transformar a vida de milhares de novos talentos e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da cidade de Curitiba. Nosso modelo educacional centrado na comunidade e ecossistema de tecnologia tem empregado desenvolvedores de software em todo o Brasil e vamos compartilhar toda experiência para potencializar o EmpregoTech”, afirma Iglá Generoso, CEO da startup.

No caso de Curitiba, o Vale do Pinhão foi fundamental para despertar nos empreendedores e governantes da cidade a urgência de um programa como o EmpregoTech, uma vez que mesmo dentro das universidades tem sido um grande desafio encontrar mão de obra alinhada às necessidades do mercado. “Embora o termo ‘empregos do futuro’ ainda seja amplamente usado, a verdade é que eles já são uma realidade no presente, e a capacitação e aprimoramento de talentos deve ser estimulada, pois o país só tem a ganhar com isso”, diz Generoso.

Para conseguir uma bolsa de estudos online, basta acessar o site http://digitalinnovation.one, realizar um cadastro e começar a estudar.