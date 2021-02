Algumas das principais escolas de Curitiba firmaram uma parceria com a organização Num Piscar de Olhos, que junto com o Hospital de Olhos do Paraná formaram uma aliança belo bem estar das crianças e na prevenção de problemas na visão dos pequenos.

publicidade

A maioria das causas de baixo rendimento escolar na educação infantil e fundamental é causada por problemas de visão. Muitas crianças têm diferença de grau de um olho para o outro e acabam desenvolvendo somente a visão de um dos olhos na vida adulta. Isto se chama ambliopia e afeta cerca de 4,6% das crianças.

+ Leia mais: Isolamento quadruplicou casos de miopia entre crianças e a causa pode estar nas suas mãos

Há também os desvios oculares, grandes ou pequenos, também chamados estrabismos, que causam perda visual e podem afetar a visão de uma criança por toda a vida. Os desvios oculares acontecem em algumas crianças e muitas vezes não são percebidos pelos pais.

Esses fatores podem ter se agravado em 2020, chamado por alguns especialistas como “o ano da tela”, com o aumento da exposição das crianças aos eletrônicos devido a pandemia do covid-19. Além do conteúdo online disponibilizados pelas escolas, as crianças e adolescentes estão cada vez mais conectados em seus smartphones seja por recreação ou passatempo.

publicidade

Segundo o IBGE, mais de 35 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de alteração de visão e números apontam que 50% da população mundial terá de usar óculos até 2050 possivelmente por excesso de tecnologia e estilo de vida.

O projeto “Num piscar de Olhos” é pioneiro em Curitiba. E tem como objetivo promover a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde dos olhos. Em formato de blitz, o projeto proporcionará comodidade, assertividade e tecnologia aos pais e à escola, garantindo acompanhamento da saúde ocular das crianças anualmente. A ideia é oferecer um diagnostico mais completo dentro das possibilidades da triagem visual utilizando dois equipamentos.

O Spot Vision Screener, importado dos Estados Unidos, onde já é utilizado nas escolas americanas, é um aparelho que realiza o teste em apenas alguns segundos e sem o trauma de colocar as crianças em aparelhos que causam medo. Com ele é possível avaliar a miopia (dificuldade para longe), hipermetropia (dificuldade para perto), astigmatismo (imagens borradas) e anisometropia (diferença no grau entre os olhos).

+ Veja também: Aftas podem ser confundidas com lesões de um câncer de boca em estágio inicial

Já o Adam Robo Júnior, é um aparelho de origem curitibana, que mede a acuidade visual de cada olho em crianças acima de três anos de idade e é importante para detectar alterações na visão.

Em poucos minutos, os resultados aparecem na tela e podem ser salvos automaticamente, o laudo é encaminhado aos pais em até 48 horas. Em caso de alteração deverão ser compartilhados com pediatras e oftalmologistas de confiança da família.

“Podemos examinar crianças a partir dos seis meses de idade e termos a aferição do grau de óculos de cada um dos olhos e da presença ou não de estrabismo, utilizando equipamentos de alta tecnologia e com eficiência comprovada” Porque uma criança em geral não tem parâmetro para saber se tem ou não problema de visão, explica o diretor clínico do Hospital de Olhos do Paraná, Dr. Carlos Augusto Moreira Junior. Segundo ele é possível também medir a acuidade visual de crianças a partir de três anos e saber se ela precisa ou não de uma avaliação médica.

“Iniciamos esse projeto ano passado, estamos tendo uma adesão ótima das escolas em Curitiba. As instituições tem entendido que é uma forma de estarem cada vez mais ligadas com os pais, pois é uma maneira de cuidar da saúde do bem maior que eles possuem, que são os filhos. Estamos preparados para iniciar a triagem visual assim que as aulas presenciais retornarem, afirma a diretora comercial do projeto”, Barbara Kristina Silva.

>>> Saiba mais no site do projeto.