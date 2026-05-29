Para completar o álbum: saiba onde trocar figurinhas da Copa do Mundo em Curitiba

Faltam menos de duas semanas para o início maior torneiro de seleções do futebol mundial. Se você começou a colecionar as figurinhas da Copa do Mundo e quer completar o álbum antes do pontapé inicial, no dia 11 de junho, com a partida entre México e África do Sul, às 16h, uma das melhores maneiras de fazer isso é nos tradicionais encontros para trocas de figurinhas.

O álbum lançado pela Panini reúne 112 páginas e espaço para 980 figurinhas, sendo 68 especiais, com as 48 seleções que disputam o Mundial, realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Shopping centers, redes de supermercados, farmácias, livrarias, restaurantes e até o Terminal Ferroviário, na Rodoferroviária de Curitiba, prepararam espaços específicos ou eventos para a troca de figurinhas do Mundial de 2026.

Saiba onde trocar figurinhas do álbum da Copa do Mundo em Curitiba e RMC

Neste fim de semana

Terminal ferroviário

Saguão do Trem da Serra do Mar Paranaense, da Serra Verde Express, na Rodoferroviária de Curitiba, nos dias 30 e 31 de maio (sábado e domingo), das 9h às 17h.

Endereço: Avenida Presidente Affonso Camargo, 330, Jardim Botânico.

Família Madalosso

Apenas no dia 30 de maio (sábado), das 10h às 13h. Com desafios e distribuição de brindes.

Endereço: Avenida Manoel Ribas, 5.875, Santa Felicidade (em frente ao complexo).

Em shopping centers

Shopping Mueller

Até o dia 10 de junho, no piso L1, em frente à loja Centauro. Todos os dias durante o funcionamento do shopping.

Endereço: Av. Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico.

Shopping Curitiba

O local conta com o quiosque Bella Figurinha, da Panini, no piso L1. Todos os dias durante o funcionamento do shopping.

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro.

Shopping Jardim das Américas

O Espaço Torcedor fica no térreo. Todos os dias durante o funcionamento do shopping, com encontros organizados para trocas em horários específicos: durante a semana, às 18h; sábados, às 11h, 14h, 16h e 18h; domingos, às 14h, 16h e 18h.

Endereço: Av. Nossa Sra. de Lourdes, 63, Jardim das Américas.

Pátio Batel

Espaço operado pela Livraria da Vila fica no piso L3. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Endereço: Av. do Batel,1868, Batel.

Shopping Palladium

Foto: divulgação

Com mais de 250 metros quadrados, espaço está instalado no piso L1 do shopping. Conta com pebolim, futebol de mesa e ações interativas. Todos os dias durante o funcionamento do shopping.

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 4121

Jockey Plaza Shopping

O Espaço Bella Figurinha, desenvolvido em parceria com a Panini, fica no piso L1. Todos os dias durante o funcionamento do shopping.

Endereço: Rua Konrad Adenauer, 370 Tarumã

Shopping Cidade

As trocas de figurinhas acontecem na praça de alimentação. De segunda a sexta, das 11h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 20h.

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 4948, Hauer.

Shopping Boulevard

O espaço instalado na praça de alimentação funciona de segunda a sábado, das 11h às 22h, domingos e feriados, das 12h às 20h.

Endereço: Rodovia BR-116, 16303, Xaxim.

Shopping São José

Local para troca de figurinhas está no piso L2. Todos os dias durante o funcionamento do shopping. Os encontros oficiais acontecem às terças, quintas e sábados a partir das 17h.

Endereço: Rua Dona Izabel A Redentora, 1434, Centro, São José dos Pinhais.

Varejo

Rede Condor

As unidades do Condor contam com mesa de troca de figurinhas. O próximo encontro para trocas acontece na unidade do Boa Vista no dia 6 de junho.

Confira os endereços aqui.

Super Muffato

As trocas de figurinhas acontecem aos sábados, das 14h às 18h, em todas as unidades da rede.

Confira os endereços aqui.

Farmácias Nissei

As trocas de figurinhas acontecem aos sábados, das 14h as 18h, nas unidades da rede, que também oferece trocas por envelopes adquiridos no local.

Confira os endereços aqui

Livrarias Curitiba

Nas unidades em shoppings, as trocas acontecem de segunda a sexta, a partir das 19h; aos sábados, a partir das 16h. Nas lojas de rua, a partir das 12h.

Confira os endereços aqui.

Praças e bancas

Praça Piazza San Marco – Santa Felicidade

Aos sábados, junto com a feira orgânica, das 7h às 12h.

Praça da Espanha – Bigorrilho

Aos sábados pela manhã.

Praça da Ucrânia – Bigorrilho

Aos sábados pela manhã.

Banca do Fred

De segunda a sábado, das 10h às 18h.

Endereço: Av. Senador Souza Naves, 1100, Cristo Rei.

Banca de revistas Batel

Sábados e domingos, das 9h às 18h.

Endereço. Praça Miguel Couto.