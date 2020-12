Conhecida por seus dotes na culinária, a apresentadora e culinarista Palmirinha Onofre, 89, recebeu alta médica na manhã desta quarta-feira (24), véspera de Natal, segundo informações divulgadas pelo Hospital Oswaldo Cruz.

Ela havia sido internada após uma série de complicações devido uma infecção urinária. Palmirinha deu entrada no hospital na tarde do último domingo (20). A culinarista diz estar muito feliz por sua recuperação e também por passar o feriado em casa.

“Estou muito feliz pela minha recuperação, por poder passar o Natal com a minha família e principalmente pelo carinho e orações que recebi de todos vocês. Um beijão da Palmirinha e um Feliz Natal para todos”, afirma.

No final do mês de outubro, a apresentadora já havia sido internada para tratar da mesma questão. Em 2 de dezembro, ela foi internada após um mal-estar. Segundo a sua assessoria de imprensa divulgou na época, os primeiros exames identificaram baixa de sódio no sangue.

Palmirinha tem uma carreira de sucesso. Em recente entrevista ao F5, ela contou que aprendeu as receitas sozinha, sem faculdade nem aulas. Chegar ao patamar que atingiu e ainda ser lembrada para programas de TV, para ela, é uma felicidade. “Fui aprendendo com a vida. Fui banqueteira com orgulho. E agora ainda me vejo no ar.”

Não são só as “amiguinhas” mais experientes de Palmirinha que são fãs da culinarista. Muitas pessoas mais jovens gostam dela e do trabalho que ela faz, segundo conta a cozinheira. Ao longo dos anos, ela foi se tornando uma espécie de febre nas redes sociais e entre público de várias idades por conta de seu carisma e simpatia.