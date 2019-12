A Pedreira Paulo Leminski será palco, literalmente, para a festa Menina Sunset, uma sunset party sinônimo de alto astral, música boa e gente bonita. O evento acontece neste sábado (14), a partir das 15h, no mais tradicional palco de shows de Curitiba. O local, que recebe as maiores bandas do mundo, receberá os participantes da festa que vai até o anoitecer.

continua depois da publicidade

Para a edição deste ano estão escalados o consagrado DJ e produtor paulista Rafael Diefentaler, o duo catarinense Cattch, o duo goiano Music Mates, que faz sua estreia na capital paranaense, Aline Rocha, conhecida por sua experiência de comandar os mais incríveis sunsets à beira-mar. Completam o line-up, o Eleven Project e o saxofonista carioca Rhennan Morfasi e o dj curitibano V. Gaensly.

Esta turma será responsável por comandar a festa que tem ingressos à venda a partir de R$70,00 (meia-entrada), até R$380,00 (inteira), de acordo com o setor escolhido.

Confira todos os valores:

Pista Feminino – R$70,00 (meia-entrada) e R$140,00 (inteira) / Pista Masculino – R$95,00 (meia-entrada) e R$190,00 (inteira).

Backstage Feminino – R$150,00 (meia-entrada) e R$300,00 (inteira) / Backstage Masculino – R$190,00 (meia-entrada) e R$380,00 (inteira).

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Bônus flyer digital possui 50% de desconto na compra do bilhete.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos. Só serão permitidos maiores de 18 anos.