No ano em que comemora sua 30ª edição, a tradicional apresentação de Natal do Coral do Palácio Avenida não terá crianças na janela do prédio histórico, localizado na Centro de Curitiba. Mas nem mesmo a pandemia de novo coronavírus foi capaz de cancelar o show e afastar o espírito natalino dos participantes. De acordo com os organizadores, em 2020, para atender as normas de distanciamento social vigentes em Curitiba, o evento presencial foi substituído pelo tributo virtual com o tema “A Grande História de Natal”, que foi gravado no ático do edifício e será transmitido pela internet neste sábado (19), às 20h15.

Nesta apresentação on-line, as cantoras Zizi e Luiza Possi irão cantar músicas que já fizeram parte dos antigos repertórios do Natal, acompanhadas por uma orquestra de cordas e sopros de músicos de Curitiba. Segundo Márcio Parizotto, diretor de Marketing do Bradesco, “esta é uma maneira de democratizar ainda mais esse grande evento, convidando o público a interagir e participar do projeto que há tantos anos encanta curitibanos e turistas de todo o País. Será uma experiência única e inesquecível”.

E para promover a inclusão, a transmissão do tributo no site do Natal do Palácio Avenida também contará com recursos de acessibilidade de tradução em Libras e Audiodescrição. Segundos os produtores, espetáculo presencial, quando realizado, já oferecia esses recursos.

Zizi e Luiza Possi na apresentação do Palácio Avenida de 2020. Foto: Divulgação

Participação das crianças

As crianças e adolescentes que participam do coral nas janelas do Palácio Avenida são selecionadas em instituições de acolhimento. Para participar do coral, são escolhidos meninos e meninas com idades de 7 a 12 anos. Em 2020, por conta dos protocolos de prevenção ao coronavírus, os produtores ressaltam que as crianças estão recebendo aulas de educação musical por videoconferência e não terão nenhuma atividade de forma presencial.

Mas crianças não vão ficar de fora da programação de Natal deste ano, já que uma captação em vídeo das aulas ministradas pela maestrina Dulce Primoe sua equipe foi feita nas instituições de acolhimento. Assim, o público terá acesso à esse conteúdo na plataforma do Natal do Palácio Avenida.

Decorado até janeiro

Inaugurada oficialmente no dia 25 de novembro, a decoração de Natal do Palácio Avenida segue disponível para que os curitibanos e visitantes façam fotos da atração de Natal mais famosa de Curitiba até o dia 6 de janeiro.

Segundo a organização do espetáculo, neste ano o edifício ganhou um “30” enorme, em comemoração aos 30 anos de espetáculo, e um Papai Noel gigante no topo do prédio, lembrança dos primeiros anos do evento.

Serviço

Tributo ao Natal do Bradesco

Quando: 19 de dezembro

Horário: 20h15

Onde: site www.nataldopalacioavenida.com.br e YouTube do Bradesco

Acessibilidade: tradução em Libras e audiodescrição