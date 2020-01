Os nomes de cachorros preferidos dos brasileiros em 2019 foram Mel, para fêmeas, e Thor, para machos. Já entre os gatos, os principais nomes são Nina e Tom.

Os dados são do PetCenso da DogHero, empresa de serviços para pets, que conectou informações através do site e app com tutores de animais de estimação e passeadores.

Alguns responsáveis por pets recorrem a personagens famosos de filmes e celebridades para batizar o animalzinho.

Entre as cadelas, Mel ficou em primeiro lugar, seguida de Nina e Luna. Julie, que estava no top 10 em 2018, perdeu espaço para o nome de Cacau no ano passado.

Para os machos, o principal nome é Thor, seguido por Luke e Bob. Já o nome Theo ocupou a quarta posição, no lugar de Fred, que agora está em quinto lugar no ranking.

Gatos

Já os “pais” e “mães” de gatos têm preferência pelos nomes de Nina, Mia, Tom e Simba.

O levantamento tem como base mais de 1,2 milhão de cães e gatos registrados na empresa. Neste ano, o PetCenso também fez um levantamento em relação às raças preferidas de cães e gatos pelos brasileiros. Confira as listas completas.

Os 10 nomes de cachorro preferidos dos brasileiros em 2019

Fêmeas

1. Mel

2. Nina

3. Luna

4. Meg/Mag

5. Lola

6. Amora

7. Bellinha

8. Bela

9. Maia

10. Cacau

Machos

1. Thor

2. Luke

3. Bob

4. Theo

5. Fred

6. Billy

7. Marley

8. Max

9. Zeus

10. Nick

Raças de cachorro

O PetCenso também analisou as principais raças dos cachorros do brasileiro. Pelo quarto ano consecutivo, o vira-lata (SRD – Sem Raça Definida) segue como o queridinho dos brasileiros, representando 29,4%, seguido pelas raças Shih-tzu (9,8%) e Yorkshire Terrier (6,1%).

O Maltês (2,66%) perdeu espaço para o Labrador, enquanto o Pug (2,44%) cedeu espaço para o Pinscher (2,65%) em relação ao levantamento do ano anterior.

As principais raças de cachorros dos brasileiros

1. Vira-lata

2. Shih Tzu

3. Yorkshire

4. Poodle

5. Lhasa Apso

6. Buldogue Francês

7. Golden Retriever

8. Labrador

9. Maltês

10. Pinscher

Os nomes de gatos preferidos dos brasileiros em 2019

Pela primeira vez na história, o PetCenso da DogHero passou a contar neste ano com dados sobre os gatos. Com base em 37.084 felinos cadastrados na plataforma, 51,9% são machos e 48,1% são fêmeas.

Os nomes preferidos têm certa semelhança com os nomes de cachorros, como o caso do nome Nina, que lidera o ranking dos felinos fêmeas. Em seguida, entram Mia (2ª), Luna (3ª) e Mel (4ª).

Para os machos, o queridinho é o nome Tom, seguido por Simba, Fred e Mingau.

Os 10 nomes de gatos mais escolhidos

Fêmeas

1. Nina

2. Mia

3. Luna

4. Mel

5. Lola

6. Mimi

7. Amora

8. Mag

9. Lua

10. Frida

Machos

1. Tom

2. Simba

3. Fred

4. Mingau

5. Gato

6. Theo

7. Chico

8. Frajola

9. Thor

10. Pipoca

As principais raças de gatos dos brasileiros

Entre as raças preferidas pelos brasileiros, o vira-lata (SRD – Sem Raça Definida) aparece com 55,92%, seguido pelo Siamês (1.07%), Pelo Curto Europeu (0,34%) e Pelo Curto Americano (0,31%).

1. Vira-lata

2. Siamês

3. Pelo Curto Europeu

4. Pelo Curto Americano

5. Azul Russo

6. Angorá Turco

7. Himalaio

8. Bombaim

9. Persa

10. Pelo Curto Brasileiro