Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba: veja programação da 15ª edição

Um dos principais eventos dedicados ao cinema no Brasil, o Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba apresenta a programação da 15ª edição. Em 2026, o festival será de 4 a 13 de junho.

Durante esse período, serão exibidas sessões em espaços culturais da capital paranaense, como o Museu Oscar Niemeyer (MON), a Ópera de Arame, o Cine Passeio, a Cinemateca e o Teatro da Vila.

Mais de 70 filmes estão na programação, entre curtas e longa-metragens. As mostras estão divididas em: Competitiva Brasileira, Competitiva Internacional, Novos Olhares, Mirada Paranaense Sanepar, Exibições Especiais, Olhares Clássicos Cine Passeio, Olhar Retrospectivo, Pequenos Olhares, Filme de Abertura e Encerramento.

Os ingressos estarão à venda a partir do dia 12 de maio, com valores que vão de R$ 8 (meia-entrada) a R$ 16, disponíveis no site oficial do festival. Também terão sessões gratuitas no Teatro da Vila e no MON.

Abertura do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba

O longa-metragem que abrirá a edição 2026 é o “Yellow Cake”, de Tiago Melo. O filme retrata as consequências de um experimento conduzido por cientistas estrangeiros que tentam erradicar o mosquito Aedes aegypti com o uso de urânio. Quando o experimento falha, uma pesquisadora brasileira precisa conter o desastre antes que seja tarde demais. A produção é estrelada por Rejane Faria (“Marte Um”) e Tânia Maria (“O Agente Secreto”).

Programação da 15ª edição do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba

Competitiva Brasileira – Longas

“A Noite e os Dias de Miguel Burnier” (Dir. João Dumans| Brasil | 2026 | 80’) – Convivendo com o tédio e a falta de oportunidades, abraçados ao álcool como único companheiro das noites e dos dias, um grupo de amigos se esforça para levar a vida adiante num pequeno distrito minerário do interior do Brasil.

(Dir. João Dumans| Brasil | 2026 | 80’) – Convivendo com o tédio e a falta de oportunidades, abraçados ao álcool como único companheiro das noites e dos dias, um grupo de amigos se esforça para levar a vida adiante num pequeno distrito minerário do interior do Brasil. “Adulto/Homem” (Dir. Pedro Diógenes | Brasil | 2026 | 70’) – O que podem dizer 20 rostos de atores que estão à espera de um teste de elenco?

(Dir. Pedro Diógenes | Brasil | 2026 | 70’) – O que podem dizer 20 rostos de atores que estão à espera de um teste de elenco? “Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha” (Dir. Janaína Marques | Brasil | 2026 | 92’) – Cercada pelo zumbido hipnótico de uma máquina de ressonância magnética, Rosa é instruída a pensar em um momento feliz de sua vida. É dentro dessa odisseia subconsciente que ela reencontra sua mãe, Dalva, com quem inventa memórias inexistentes.

(Dir. Janaína Marques | Brasil | 2026 | 92’) – Cercada pelo zumbido hipnótico de uma máquina de ressonância magnética, Rosa é instruída a pensar em um momento feliz de sua vida. É dentro dessa odisseia subconsciente que ela reencontra sua mãe, Dalva, com quem inventa memórias inexistentes. “ Maxita ” (Dir. Mariana Machado, Ana Maria Machado|Brasil | 2026| 64’) – Davi Kopenawa, xamã yanomami e uma das principais vozes indígenas do Brasil, enfrenta a ameaça da chegada de grandes mineradoras em seu território na Amazônia. O acompanhamos em travessia até Brumadinho, Minas Gerais, onde se depara com as marcas do rompimento de uma barragem de mineração em 2019. Entre a terra e o plano espiritual, sua jornada SE CRUZA com a dos maxita watimapë — os “comedores de terra” — e reencontra seu velho amigo de luta, Ailton Krenak.

” (Dir. Mariana Machado, Ana Maria Machado|Brasil | 2026| 64’) – Davi Kopenawa, xamã yanomami e uma das principais vozes indígenas do Brasil, enfrenta a ameaça da chegada de grandes mineradoras em seu território na Amazônia. O acompanhamos em travessia até Brumadinho, Minas Gerais, onde se depara com as marcas do rompimento de uma barragem de mineração em 2019. Entre a terra e o plano espiritual, sua jornada SE CRUZA com a dos maxita watimapë — os “comedores de terra” — e reencontra seu velho amigo de luta, Ailton Krenak. “Olhe Para Mim” (Dir. Rafhael Barbosa | Brasil | 2026 | 89’) – A mãe de Marcelo desapareceu quando ele tinha 10 anos de idade, deixando nele um vazio sem fim. O menino se tornou um jovem que vaga por cemitérios e se refugia em memórias inventadas para suportar a realidade. Um dia, dois seres misteriosos atravessam seu caminho. Marcelo embarca com uma dupla numa viagem pelas fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos.

(Dir. Rafhael Barbosa | Brasil | 2026 | 89’) – A mãe de Marcelo desapareceu quando ele tinha 10 anos de idade, deixando nele um vazio sem fim. O menino se tornou um jovem que vaga por cemitérios e se refugia em memórias inventadas para suportar a realidade. Um dia, dois seres misteriosos atravessam seu caminho. Marcelo embarca com uma dupla numa viagem pelas fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. “Quase Inverno” (Dir. Rodrigo Grota|Brasil | 2026 | 93”) – Três irmãs retornam para a fazenda em que nasceram. Em meio ao reencontro com o irmão, recebem a visita de militares e encaram questões e segredos do passado.

(Dir. Rodrigo Grota|Brasil | 2026 | 93”) – Três irmãs retornam para a fazenda em que nasceram. Em meio ao reencontro com o irmão, recebem a visita de militares e encaram questões e segredos do passado. “Reparação ” (Dir. Marcus Curvelo | Brasil | 2026 | 70’) – No dia em que completa 35 anos, Marcus e sua mãe procuram um lugar no litoral para espalhar as cinzas do pai. Quando sua mãe adoece, ele passa a sentir que o sal do mar onde o pai descansa corrói lentamente a sua vida.

” (Dir. Marcus Curvelo | Brasil | 2026 | 70’) – No dia em que completa 35 anos, Marcus e sua mãe procuram um lugar no litoral para espalhar as cinzas do pai. Quando sua mãe adoece, ele passa a sentir que o sal do mar onde o pai descansa corrói lentamente a sua vida. “Telúrica, a íntima utopia” (Dir. Mariana Lacerda | Brasil | 2026 | 104’) – Em São Paulo, a companhia teatral Ueinzz — formada por atores que vivem em sofrimento psíquico — cria uma peça sobre a extinção da Terra e a vontade humana de perdurar. Durante os ensaios, sonhos, palavras e modos de existência emergem como espécies frágeis a serem preservadas. Enquanto atuam, o grupo contempla a sobrevivência, o pertencimento e a preservação contínua de sua própria comunidade.

Competitiva Brasileira – Curtas

“ Cerimônia ” (Dir. Fabio Ramalho, André Antonio, Chico Lacerda | Brasil | 2026 | 24’) – Quando eu fui morar com amigos pela primeira vez, virou hábito receber gente em casa o tempo todo.

” (Dir. Fabio Ramalho, André Antonio, Chico Lacerda | Brasil | 2026 | 24’) – Quando eu fui morar com amigos pela primeira vez, virou hábito receber gente em casa o tempo todo. “ Disciplina ” (Dir. Affonso Uchôa | Brasil | 2026 | 45’) – Kelly, jovem professora de Português, começa a dar aulas em uma escola pública. Em uma aula, ela discute com Nicolas, jovem aluno do segundo ano, e os dois tem de resolver o confl ito diante do diretor. A discussão traz ensinamentos: Kelly aprende que na periferia do Brasil, a exceção é a regra; e Nicolas aprende que é preciso reconstruir o presente para ver o futuro.

” (Dir. Affonso Uchôa | Brasil | 2026 | 45’) – Kelly, jovem professora de Português, começa a dar aulas em uma escola pública. Em uma aula, ela discute com Nicolas, jovem aluno do segundo ano, e os dois tem de resolver o confl ito diante do diretor. A discussão traz ensinamentos: Kelly aprende que na periferia do Brasil, a exceção é a regra; e Nicolas aprende que é preciso reconstruir o presente para ver o futuro. “Duwid Tuminkiz – Makunaima é Duwid?” (Dir. Gustavo Caboco Wapichana | Brasil | 2026 | 15’) – Makunaima é Duwid? Uma pergunta, um processo, um filme e memória viva do povo Wapichana. O filme propõe um mergulho nas narrativas tradicionais Wapichana a partir do território da Serra da lua, em Roraima. O roteiro instiga o público a uma reflexão sobre o famoso personagem Macunaíma de Mário de Andrade, que completará 100 anos em 2028 e suas relações com as suas raízes indígenas, em especial do Povo Wapichana.

(Dir. Gustavo Caboco Wapichana | Brasil | 2026 | 15’) – Makunaima é Duwid? Uma pergunta, um processo, um filme e memória viva do povo Wapichana. O filme propõe um mergulho nas narrativas tradicionais Wapichana a partir do território da Serra da lua, em Roraima. O roteiro instiga o público a uma reflexão sobre o famoso personagem Macunaíma de Mário de Andrade, que completará 100 anos em 2028 e suas relações com as suas raízes indígenas, em especial do Povo Wapichana. “Marimbã está acontecendo” (Dir. Maryn Marynho | Brasil | 2026 | 15’) – O pensamento de Marimbã percorre diversos sonhos através das águas, tecendo relações de afeto para corpos dissidentes, em um vislumbre de futuro possível. Transparentalidade, rede de apoio, infância, envelhecimento, espiritualidade… como nós, pessoas trans, imaginamos estar daqui 20, 40, 60 anos?

(Dir. Maryn Marynho | Brasil | 2026 | 15’) – O pensamento de Marimbã percorre diversos sonhos através das águas, tecendo relações de afeto para corpos dissidentes, em um vislumbre de futuro possível. Transparentalidade, rede de apoio, infância, envelhecimento, espiritualidade… como nós, pessoas trans, imaginamos estar daqui 20, 40, 60 anos? “O Segredo Sagrado” Dir. Everlane Moraes | Brasil | 2026 | 12’) – Duas tribos inimigas esperam há séculos pela grande revelação do segredo sagrado. Mas a escolhida pelo Deus Supremo para receber o segredo foi a princesa Sikán. Ao ser injustiçada pelos homens de ambas as tribos, o dia se transformou em noite eterna.

Dir. Everlane Moraes | Brasil | 2026 | 12’) – Duas tribos inimigas esperam há séculos pela grande revelação do segredo sagrado. Mas a escolhida pelo Deus Supremo para receber o segredo foi a princesa Sikán. Ao ser injustiçada pelos homens de ambas as tribos, o dia se transformou em noite eterna. “Pinguim de Doce de Leite” (Dir. Ana Vitória Miotto Tahan | Brasil | 2026 | 22’) – Futuras lembranças sendo formadas em uma noite goiana qualquer. Nos fundos da casa de sua avó, Caju, uma criança de 10 anos, viverá sua primeira madrugada em claro com os amigos de seu tio Tiago, um jovem rebelde.

(Dir. Ana Vitória Miotto Tahan | Brasil | 2026 | 22’) – Futuras lembranças sendo formadas em uma noite goiana qualquer. Nos fundos da casa de sua avó, Caju, uma criança de 10 anos, viverá sua primeira madrugada em claro com os amigos de seu tio Tiago, um jovem rebelde. “ Pirexia ” (Dir. Nico da Costa | Brasil | 2026 | 20’) – Baby, um rockstar em ascensão, é atormentado por uma febre que o impede de criar músicas novas. Ao receber uma ligação de Pepeu, seu ex-companheiro musical e ex-amante, eles decidem compor uma última música juntos: uma melodia de cura e ressurreição para ser tocada em uma noite de lua de sangue.

” (Dir. Nico da Costa | Brasil | 2026 | 20’) – Baby, um rockstar em ascensão, é atormentado por uma febre que o impede de criar músicas novas. Ao receber uma ligação de Pepeu, seu ex-companheiro musical e ex-amante, eles decidem compor uma última música juntos: uma melodia de cura e ressurreição para ser tocada em uma noite de lua de sangue. “Um Filme Para Lembrar da Utopia” (Dir. Reinaldo Cardenuto | Brasil | 2026 | 20’) – Nos registros cinematográficos de Esdras Baptista, por décadas guardados em sua residência, é possível sentir o fervor dos que acreditaram em um novo amanhã. Filmadas no Brasil do início dos anos 1960, no calor de uma política libertária em movimento, as imagens do cineasta materializam a incandescência dos desejos coletivos no instante de sua eclosão. A utopia, mesmo inalcançável, nunca é mera abstração. Força que mobiliza ações e sentimentos, ela constitui o ímpeto necessário à existência.

Competitiva Internacional – Longas

“Um Calendário Incompleto” (“An Incomplete Calendar” | Dir. Sanaz Sohrabi | Canadá, Irã, Turquia, Vanuatu, Venezuela | 2026 | 70’) – Um vinil pouco conhecido de 1980 é o ponto de partida deste filme. “Rhymes and Songs for OPEC” é um disco especial do coro da Universidade Central da Venezuela para comemorar o 20º aniversário da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Combinando canções e arquivos raramente vistos, o filme redefine o petróleo não como uma mercadoria, mas como uma alavanca política para as lutas de libertação na Palestina e a construção da solidariedade pan-árabe entre 1960 e 1970.

(“An Incomplete Calendar” | Dir. Sanaz Sohrabi | Canadá, Irã, Turquia, Vanuatu, Venezuela | 2026 | 70’) – Um vinil pouco conhecido de 1980 é o ponto de partida deste filme. “Rhymes and Songs for OPEC” é um disco especial do coro da Universidade Central da Venezuela para comemorar o 20º aniversário da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Combinando canções e arquivos raramente vistos, o filme redefine o petróleo não como uma mercadoria, mas como uma alavanca política para as lutas de libertação na Palestina e a construção da solidariedade pan-árabe entre 1960 e 1970. “ Bouchra ” (Dir. Orian Barki, Meriem Bennani | Itália, Marrocos, Estados Unidos | 2025 | 831) – Bouchra, uma coiote marroquina de 35 anos em Nova York, documenta seu relacionamento à distância com a mãe, que vive em Casablanca, enquanto exploram juntas o amor, a dor e os segredos que as unem através de ligações e conversas íntimas.

” (Dir. Orian Barki, Meriem Bennani | Itália, Marrocos, Estados Unidos | 2025 | 831) – Bouchra, uma coiote marroquina de 35 anos em Nova York, documenta seu relacionamento à distância com a mãe, que vive em Casablanca, enquanto exploram juntas o amor, a dor e os segredos que as unem através de ligações e conversas íntimas. “Cartas a Meus Pais Mortos” (“Cartas a Mis Padres Muertos”| Dir. Ignacio Aguero | Chile | 2025 | 124’) – Raúl Ruiz, cineasta chileno como Ignacio Agüero, escreveu em seu texto Para um Cinema Xamânico: “Embora muitos filósofos tenham considerado os conceitos de Sonho e Memória contraditórios […] se misturarmos esses dois termos, não deve nos surpreender que a pessoa com quem estamos falando esteja morta há anos; nem devemos nos chocar com o espanto do morto ao descobrir que estamos vivos.”

(“Cartas a Mis Padres Muertos”| Dir. Ignacio Aguero | Chile | 2025 | 124’) – Raúl Ruiz, cineasta chileno como Ignacio Agüero, escreveu em seu texto Para um Cinema Xamânico: “Embora muitos filósofos tenham considerado os conceitos de Sonho e Memória contraditórios […] se misturarmos esses dois termos, não deve nos surpreender que a pessoa com quem estamos falando esteja morta há anos; nem devemos nos chocar com o espanto do morto ao descobrir que estamos vivos.” “Se Pombos Virasse Ouro” (“If Pigeons Turned to Gold” | Dir. Pepa Lubojacki | República Tcheca, Eslováquia | 2026 | 110’) – Uma mulher explora a luta geracional de sua família contra o alcoolismo através de uma perspectiva profundamente pessoal, misturando imagens documentais, ritmo, texto e imagens aprimoradas por IA para criar um retrato honesto e compassivo dos impactos do vício.

(“If Pigeons Turned to Gold” | Dir. Pepa Lubojacki | República Tcheca, Eslováquia | 2026 | 110’) – Uma mulher explora a luta geracional de sua família contra o alcoolismo através de uma perspectiva profundamente pessoal, misturando imagens documentais, ritmo, texto e imagens aprimoradas por IA para criar um retrato honesto e compassivo dos impactos do vício. “A Noite Já Está Partindo” (“La noche está marchándose ya” | Dir. Ramiro Sonzini, Ezequiel Salinas | Argentina | 2025 | 104’) – Pelu, na casa dos trinta, é o humilde projecionista de um cineclube municipal. Diante da crise, ele precisa se tornar o vigia noturno do cinema e, com o tempo, o local se transforma em seu novo lar. Pouco a pouco, uma pequena comunidade começa a se formar dentro do cinema após o horário de fechamento. Ela é composta por um grupo de “laranjinhas” (flanelinhas) que dormem ali e, eventualmente, se tornam seus amigos mais próximos, junto com Vale, uma ex-colega de escola que usa o espaço para gravar vídeos para o OnlyFans.

(“La noche está marchándose ya” | Dir. Ramiro Sonzini, Ezequiel Salinas | Argentina | 2025 | 104’) – Pelu, na casa dos trinta, é o humilde projecionista de um cineclube municipal. Diante da crise, ele precisa se tornar o vigia noturno do cinema e, com o tempo, o local se transforma em seu novo lar. Pouco a pouco, uma pequena comunidade começa a se formar dentro do cinema após o horário de fechamento. Ela é composta por um grupo de “laranjinhas” (flanelinhas) que dormem ali e, eventualmente, se tornam seus amigos mais próximos, junto com Vale, uma ex-colega de escola que usa o espaço para gravar vídeos para o OnlyFans. “ Não Me Deixe Morrer” (“Nu mă lăsa să mor” | Dir. Andrei Epure | Romênia, Bulgária, França | 2025 | 108’) – Certa manhã, Maria descobre o corpo de uma vizinha na entrada do prédio. A morte dela passa a assombrála e as noites se tornam mais longas.

(“Nu mă lăsa să mor” | Dir. Andrei Epure | Romênia, Bulgária, França | 2025 | 108’) – Certa manhã, Maria descobre o corpo de uma vizinha na entrada do prédio. A morte dela passa a assombrála e as noites se tornam mais longas. “O Profeta” (Dir. Ique Langa | Moçambique, África do Sul | 2026 | 88’) – Um pastor bondoso em conflito com sua fé busca ajuda em poderes obscuros e tudo vai bem até deixar de ir.

Competitiva Internacional – Curtas

“Outra Terra ” (“Another Earth” | Ben Russell | França | 2025 | 11’) – Da boca à caverna, do fogo à tela, da guerra à pele, este é um vertiginoso retrato em 16mm de um presente cada vez mais caótico, cujos contornos políticos são afetados por tudo e por nada ao mesmo tempo. Nas palavras de Zadie Smith: O tempo não é o que é / Mas como é sentido.

” (“Another Earth” | Ben Russell | França | 2025 | 11’) – Da boca à caverna, do fogo à tela, da guerra à pele, este é um vertiginoso retrato em 16mm de um presente cada vez mais caótico, cujos contornos políticos são afetados por tudo e por nada ao mesmo tempo. Nas palavras de Zadie Smith: O tempo não é o que é / Mas como é sentido. “Má Sorte” (“Bad Luck” | Dir. Jan Eilhardt | Alemanha | 2025| 17’) – Um musical interseccional centrado em um coletivo ativista de dançarinos com e sem deficiência, onde o pé lesionado de uma solista faz com que os outros se esforcem para encontrar uma maneira de encenar sua estreia iminente, enquanto tentam evitar um mergulho no abismo de suas próprias neuroses.

(“Bad Luck” | Dir. Jan Eilhardt | Alemanha | 2025| 17’) – Um musical interseccional centrado em um coletivo ativista de dançarinos com e sem deficiência, onde o pé lesionado de uma solista faz com que os outros se esforcem para encontrar uma maneira de encenar sua estreia iminente, enquanto tentam evitar um mergulho no abismo de suas próprias neuroses. “ Desencaixar ” (“Detach” | Danielle Kaganov | França | 2025 | 16’) – Dentro de uma instalação de treinamento médico, um dos robôs cirúrgicos “Da-Vinci” ganha autonomia e autoconsciência. Ele começa a vagar pelo prédio e descobre um espaço híbrido onde o progresso clínico se mistura com ecos de guerra. Criado pelo Exército dos EUA na década de 1980, o propósito inicial do DaVinci era operar soldados feridos em campos de batalha remotos. O filme reflete sobre a fronteira entre curar e matar: ser uma ferramenta de cuidado, bem como uma arma pós-humana de precisão.

” (“Detach” | Danielle Kaganov | França | 2025 | 16’) – Dentro de uma instalação de treinamento médico, um dos robôs cirúrgicos “Da-Vinci” ganha autonomia e autoconsciência. Ele começa a vagar pelo prédio e descobre um espaço híbrido onde o progresso clínico se mistura com ecos de guerra. Criado pelo Exército dos EUA na década de 1980, o propósito inicial do DaVinci era operar soldados feridos em campos de batalha remotos. O filme reflete sobre a fronteira entre curar e matar: ser uma ferramenta de cuidado, bem como uma arma pós-humana de precisão. “ Dragão ” (“Dragón” | Yashira Jordán | Bolívia, México | 2025 | 27’) – Dragón Rojo e Puma Punku, dois adolescentes abandonados e perdidos em uma cidade boliviana, tornam-se viciados em um videogame retrô chamado Dragon para escapar de sua realidade monótona — trabalhando no mercado com suas tias e lutando contra o tédio. No jogo, eles jogam ao lado de Elfo, um gamer sino-boliviano, e Hada, um velho bêbado preso aos anos 1990. Mas um dia, Puma Punku rouba o bem mais precioso de Hada — sua espada. Em busca de vingança, Hada parte para capturar o ladrão e queimá-lo vivo.

” (“Dragón” | Yashira Jordán | Bolívia, México | 2025 | 27’) – Dragón Rojo e Puma Punku, dois adolescentes abandonados e perdidos em uma cidade boliviana, tornam-se viciados em um videogame retrô chamado Dragon para escapar de sua realidade monótona — trabalhando no mercado com suas tias e lutando contra o tédio. No jogo, eles jogam ao lado de Elfo, um gamer sino-boliviano, e Hada, um velho bêbado preso aos anos 1990. Mas um dia, Puma Punku rouba o bem mais precioso de Hada — sua espada. Em busca de vingança, Hada parte para capturar o ladrão e queimá-lo vivo. “Cada Época Sonha com a Próxima” (“Every Epoch Dreams the Next” | Dir. Johannes Gierlinger | Áustria, Albânia | 2025 | 18’) – Começando com um excerto de um longa-metragem da era comunista da Albânia, no qual um menino sonha com a construção de uma cidade moderna, ‘Cada época sonha com a próxima’ gira em torno dos processos de transformação histórica e atual do espaço urbano. O filme reflete sobre o poder das imagens, utopias históricas e contemporâneas, e como as estruturas de poder podem se sobrepor ao bem comum e ao público em geral.

(“Every Epoch Dreams the Next” | Dir. Johannes Gierlinger | Áustria, Albânia | 2025 | 18’) – Começando com um excerto de um longa-metragem da era comunista da Albânia, no qual um menino sonha com a construção de uma cidade moderna, ‘Cada época sonha com a próxima’ gira em torno dos processos de transformação histórica e atual do espaço urbano. O filme reflete sobre o poder das imagens, utopias históricas e contemporâneas, e como as estruturas de poder podem se sobrepor ao bem comum e ao público em geral. “O Inimigo” (“Il nemico” | Dir. Andrej Chinappi | Itália | 2025 | 17’) – Durante uma viagem à montanha, um grupo de crianças passa a tarde brincando de guerra. Quando uma criança local pede para se juntar a elas, recebe o papel de “inimigo”. Essa escolha aparentemente inocente levará a consequências inesperadas.

(“Il nemico” | Dir. Andrej Chinappi | Itália | 2025 | 17’) – Durante uma viagem à montanha, um grupo de crianças passa a tarde brincando de guerra. Quando uma criança local pede para se juntar a elas, recebe o papel de “inimigo”. Essa escolha aparentemente inocente levará a consequências inesperadas. “Nan Ginen ” (Dir. Feguenson Hermogène | Cuba | 2025 | 22’) – Em um canto remoto de Santiago de Cuba, uma família cubana de origem haitiana homenageia a deusa Erzulie, revelando memórias ocultas da trágica história migratória de trabalhadores haitianos nos vestígios da indústria açucareira cubana.

” (Dir. Feguenson Hermogène | Cuba | 2025 | 22’) – Em um canto remoto de Santiago de Cuba, uma família cubana de origem haitiana homenageia a deusa Erzulie, revelando memórias ocultas da trágica história migratória de trabalhadores haitianos nos vestígios da indústria açucareira cubana. “Sussuros de um Perfume Ardente” (“Whispers of a Burning Scent” | Dir. Mo Harawe | Somália, Áustria, Alemanha | 2026 | 28’) – No dia de uma audiência decisiva no tribunal e uma importante apresentação em um casamento, um discreto músico de casamentos vê sua vida privada exposta ao escrutínio público. Acusado de explorar seu casamento, ele se move entre o tribunal, as ruas da cidade e o palco, carregando o peso do julgamento, da lealdade e de uma culpa não dita. Forçado a tomar uma decisão contida mas irreversível, o filme observa um homem cuja verdade interior permanece elusiva, preso entre devoção, dignidade e perda.

Novos Olhares

A Mostra Novos Olhares é voltada a produções ousadas, que optam pela radicalidade e desprendimento das convenções do cinema. Estão na programação da mostra:

“A Paixão Segundo GHB” (Dir. Gustavo Vinagre, Vinicius Couto | Brasil | 2026 | 82’) – Um encontro casual vira um ménage à trois; o ménage à trois vira uma orgia. Nesta odisseia de realismo mágico em um quarto gay, Matias rememora seus encontros passados e considera seu futuro, enquanto conversa com uma figura fictícia da literatura brasileira.

(Dir. Gustavo Vinagre, Vinicius Couto | Brasil | 2026 | 82’) – Um encontro casual vira um ménage à trois; o ménage à trois vira uma orgia. Nesta odisseia de realismo mágico em um quarto gay, Matias rememora seus encontros passados e considera seu futuro, enquanto conversa com uma figura fictícia da literatura brasileira. “Como Todo Mortal” (Dir. Maria Molina Peiro | Países Baixos, Espanha | 2026 | 93’) – Em um planeta distante, um robô procura por sinais de vida. A anos-luz de distância, em uma das minas mais antigas do mundo, sob toneladas de resíduos de mineração, um ecossistema entre exploração e exploração se revela, uma paisagem entre Andaluzia e Marte.

(Dir. Maria Molina Peiro | Países Baixos, Espanha | 2026 | 93’) – Em um planeta distante, um robô procura por sinais de vida. A anos-luz de distância, em uma das minas mais antigas do mundo, sob toneladas de resíduos de mineração, um ecossistema entre exploração e exploração se revela, uma paisagem entre Andaluzia e Marte. “Gato na Cabeça” (“Es domāju par kaķi” | Dir. Laila Pakalnina | Letônia | 2025 | 85’) – Nós literalmente encontramos nosso filme junto a uma lixeira. Era uma sacola com 36 rolos de negativos fotográficos expostos dos anos 1960 aos 1980 por um fotógrafo desconhecido. Nós o nomeamos Anton, o filho da Tia Emma. Ao examinar seus projetos (com muitas imprecisões: nitidez indistinta, elementos aleatórios nas tomadas, transições em wipe, exposições acidentais e duplas, etc.), tentamos imaginar como seriam nossas vidas se essas fossem nossas fotos.

(“Es domāju par kaķi” | Dir. Laila Pakalnina | Letônia | 2025 | 85’) – Nós literalmente encontramos nosso filme junto a uma lixeira. Era uma sacola com 36 rolos de negativos fotográficos expostos dos anos 1960 aos 1980 por um fotógrafo desconhecido. Nós o nomeamos Anton, o filho da Tia Emma. Ao examinar seus projetos (com muitas imprecisões: nitidez indistinta, elementos aleatórios nas tomadas, transições em wipe, exposições acidentais e duplas, etc.), tentamos imaginar como seriam nossas vidas se essas fossem nossas fotos. “Joy Boy: Um Tributo a Julius Eastman” ( “Joy Boy: a tribute to Julius Eastman” | Dir. Walking Backwards Collective | Bélgica, República Democrática do Congo, França | 2026 | 64’) – Joy Boy é uma constelação de expressões fílmicas, coreográficas e sônicas inspiradas na vida e obra do músico e ativista revolucionário Julius Eastman. Desenrolando-se através de quatro capítulos dedicados a quatro peças musicais, o filme é costurado com uma montagem em camadas da voz de Eastman – interlúdios que conectam cada parte e ecoam sua presença visionária. Cru, radical, cristalino. Uma performance coletiva, multipartidária, chamativa e transnacional de seis artistas. Uma homenagem.

“Joy Boy: a tribute to Julius Eastman” | Dir. Walking Backwards Collective | Bélgica, República Democrática do Congo, França | 2026 | 64’) – Joy Boy é uma constelação de expressões fílmicas, coreográficas e sônicas inspiradas na vida e obra do músico e ativista revolucionário Julius Eastman. Desenrolando-se através de quatro capítulos dedicados a quatro peças musicais, o filme é costurado com uma montagem em camadas da voz de Eastman – interlúdios que conectam cada parte e ecoam sua presença visionária. Cru, radical, cristalino. Uma performance coletiva, multipartidária, chamativa e transnacional de seis artistas. Uma homenagem. “O Mez da Gripe” (Dir. William Biagioli | Brasil | 2026 | 85’) – Em Curitiba, um professor universitário inicia uma pesquisa sobre a gripe espanhola. À medida que reúne fotografias, relatos e fragmentos de memória, a investigação começa a escapar do controle. Entre vozes de imigrantes, imagens de arquivo e ecos de uma cidade assombrada, o passado retorna como um enigma que insiste em permanecer vivo.

| Brasil | 2026 | 85’) – Em Curitiba, um professor universitário inicia uma pesquisa sobre a gripe espanhola. À medida que reúne fotografias, relatos e fragmentos de memória, a investigação começa a escapar do controle. Entre vozes de imigrantes, imagens de arquivo e ecos de uma cidade assombrada, o passado retorna como um enigma que insiste em permanecer vivo. “Passado Futuro Contínuo” (“Past Future Continuous | Dir. Firouzeh Khosrovani, Morteza Ahmadvand | Irã, Noruega, Itália | 2025 | 76’) – Aos vinte anos, Maryam fugiu do Irã escondida em uma pele de carneiro. Décadas depois, agora vivendo nos EUA, ela permanece atada à casa para a qual não pode mais retornar. Através de câmeras de vigilância instaladas na casa de seus pais idosos, imagens de vídeo tremeluzentes se tornam sua única janela para um mundo deixado para trás. Este documentário íntimo e poético explora o exílio, a memória e os laços invisíveis que persistem através da distância e do tempo.

(“Past Future Continuous | Dir. Firouzeh Khosrovani, Morteza Ahmadvand | Irã, Noruega, Itália | 2025 | 76’) – Aos vinte anos, Maryam fugiu do Irã escondida em uma pele de carneiro. Décadas depois, agora vivendo nos EUA, ela permanece atada à casa para a qual não pode mais retornar. Através de câmeras de vigilância instaladas na casa de seus pais idosos, imagens de vídeo tremeluzentes se tornam sua única janela para um mundo deixado para trás. Este documentário íntimo e poético explora o exílio, a memória e os laços invisíveis que persistem através da distância e do tempo. “Segunda Pele” (Dir. Dea Ferraz | Brasil | 2025 | 60’) – Segunda Pele testemunha 6 artistas habitando seus corpos. Mulheres que atravessam a própria pele para nos falar de suas existências. De uma forma experimental e poética, o filme faz uma jornada do corpo marcado ao corpo fluido, tentacular e livre.

Mostra Pequenos Olhares

Este espaço reúne uma seleção de produções voltada às crianças, entre longas e curtas-metragens.

O longa-metragem deste ano é o “Papaya” (Dir. Priscilla Kellen | Brasil | 2025 | 74’), em que uma pequena semente de mamão, apaixonada pela ideia de voar, precisa continuar se movendo para evitar criar raízes. Perseverante, ela descobre o poder de suas raízes, que conectam a vida por caminhos profundos e misteriosos, desencadeando uma grande revolução, transformando seu ambiente e realizando seu sonho da forma mais inusitada.

Já os curtas da Mostra Pequenos Olhares são:

“A Menina que Queria ser Pedra” (Dir. Jackson Abacatu | Brasil | 2026 | 9’) – Um menino curioso e uma menina serena se encontram à beira de um lago. Ali surgem reflexões sobre a vida, de forma sutil e inesperada. Afinal, o que é ser uma pedra?

(Dir. Jackson Abacatu | Brasil | 2026 | 9’) – Um menino curioso e uma menina serena se encontram à beira de um lago. Ali surgem reflexões sobre a vida, de forma sutil e inesperada. Afinal, o que é ser uma pedra? “Aterro Zeitgeist ”( Dir. Kapel Furman | Brasil | 2026 | 8’) – Uma história sobre uma estranha ilha e seus cidadãos com cabeças de concreto, e um aterro onde eles achavam que poderiam se livrar dos seus males, até uma pequena Carranca de barro aparecer. Um conto surreal sobre como toda ação gera consequências.

”( Dir. Kapel Furman | Brasil | 2026 | 8’) – Uma história sobre uma estranha ilha e seus cidadãos com cabeças de concreto, e um aterro onde eles achavam que poderiam se livrar dos seus males, até uma pequena Carranca de barro aparecer. Um conto surreal sobre como toda ação gera consequências. “Canção de Peixes e Pássaros” (“Balada de peces y pájaros” | Dir. Anny Uribe, Juan José Arévalo | Espanha | 2025 | 7’) – Carlina perdeu o pai no conflito armado colombiano e vive sozinha com a mãe. A dor ainda é avassaladora, e ambas se apegam às suas memórias e objetos pessoais para sobreviver. Tudo muda com o aparecimento de um peixe místico que será o guia de Carlina durante sua aventura.

(“Balada de peces y pájaros” | Dir. Anny Uribe, Juan José Arévalo | Espanha | 2025 | 7’) – Carlina perdeu o pai no conflito armado colombiano e vive sozinha com a mãe. A dor ainda é avassaladora, e ambas se apegam às suas memórias e objetos pessoais para sobreviver. Tudo muda com o aparecimento de um peixe místico que será o guia de Carlina durante sua aventura. “Ecos do Amanhã” (Dir. Antônio Eder |Brasil | 2026 | 7’) – Em um mundo onde o cotidiano revela silenciosamente os sinais do colapso ambiental, uma pequena abelha percorre três histórias interligadas que expõem os dilemas da nossa era: a alienação urbana, o consumismo desenfreado e a escassez de recursos naturais. Sem diálogos, o curta-metragem Ecos do Amanhã nos convida a refletir sobre nossos hábitos e escolhas diante da crise climática. Além do alerta, é um convite à reflexão do presente e do futuro incerto.

(Dir. Antônio Eder |Brasil | 2026 | 7’) – Em um mundo onde o cotidiano revela silenciosamente os sinais do colapso ambiental, uma pequena abelha percorre três histórias interligadas que expõem os dilemas da nossa era: a alienação urbana, o consumismo desenfreado e a escassez de recursos naturais. Sem diálogos, o curta-metragem Ecos do Amanhã nos convida a refletir sobre nossos hábitos e escolhas diante da crise climática. Além do alerta, é um convite à reflexão do presente e do futuro incerto. “Kika Não Foi Convidada ” (Dir. Juraci Júnior | Brasil | 2026 | 15’) – Uma menina descobre que não é bem-vinda em uma festinha de aniversário. Enquanto aprendem sobre o valor de uma verdadeira amizade, crianças ensinam sobre empatia e acolhimento.

” (Dir. Juraci Júnior | Brasil | 2026 | 15’) – Uma menina descobre que não é bem-vinda em uma festinha de aniversário. Enquanto aprendem sobre o valor de uma verdadeira amizade, crianças ensinam sobre empatia e acolhimento. “Nosso Tempero” (Dir. Alunos e alunas da Escola Municipal João Victor Lagoa Nova/RN e Equipe Animazul, Vitória/ES | Brasil | 2026 | 9’) – Num pequeno povoado dominado pelo caju, no interior do Rio Grande do Norte, uma menina nascida e criada ali confessa que detesta o fruto. Filme realizado a partir de uma oficina de cinema do Projeto Animação (IMA).

(Dir. Alunos e alunas da Escola Municipal João Victor Lagoa Nova/RN e Equipe Animazul, Vitória/ES | Brasil | 2026 | 9’) – Num pequeno povoado dominado pelo caju, no interior do Rio Grande do Norte, uma menina nascida e criada ali confessa que detesta o fruto. Filme realizado a partir de uma oficina de cinema do Projeto Animação (IMA). “ O Jardim Mágico” (Dir. Carlon Hardt, Naira Carneiro | Brasil | 2025 | 6’) – Dois amigos descobrem um tesouro escondido, mas ambos se recusam a aceitá-lo. Juntos, encontram uma solução que fará brotar um lindo futuro para toda a aldeia. O Jardim Mágico é uma história sobre generosidade e o poder transformador dos verdadeiros tesouros.

(Dir. Carlon Hardt, Naira Carneiro | Brasil | 2025 | 6’) – Dois amigos descobrem um tesouro escondido, mas ambos se recusam a aceitá-lo. Juntos, encontram uma solução que fará brotar um lindo futuro para toda a aldeia. O Jardim Mágico é uma história sobre generosidade e o poder transformador dos verdadeiros tesouros. “Theo” (Dir. Monica Palazzo, Jo Galvv | Brasil | 2026 | 15’) – Em 1986, uma criança de sete anos desafia os padrões de gênero e o preconceito em sua escola ao lutar para jogar futebol entre os meninos — e descobrir, no campo, a força de ser quem se é.

Mirada Paranaense Sanepar

A Mirada Paranaense Sanepar promove um panorama da produção audiovisual do Paraná, com um olhar dedicado a filmes de todo o estado.

O longa-metragem desta edição é o “A Holandesinha” (Dir. João Gabriel Kowalski, Luisa Godoi | Brasil | 2026 | 90’), que acompanha Luiza Godoi Acosta, uma jovem com Síndrome de Down que sonha em ser cineasta e realiza o seu primeiro curta-metragem “Lágrimas de um Pierrot”. O documentário percorre todas as etapas do processo criativo, revelando sua visão de mundo, os desafios enfrentados e as superações diante do capacitismo.

Os curtas-metragens da Mostra Mirada Paranaense Sanepar são:

“ Enluarada ” (Dir. Pedro Nascimento | Brasil | 2026 | 10’) – Lucília busca por paz sob a luz do luar, mas é acometida por manifestações intensas de seu subconsciente, que a obrigam a buscar, em sua individualidade, uma forma de enxergar um mundo melhor dentro de sua vida caótica. Ao longo de uma noite atravessada por emoções da personagem, que ganham forma e presença, a narrativa parte de um caráter surrealista e subjetivo que propõe uma imersão no íntimo invadido de Lucília, desencadeando uma jornada que representa um processo de escuta interior.

” (Dir. Pedro Nascimento | Brasil | 2026 | 10’) – Lucília busca por paz sob a luz do luar, mas é acometida por manifestações intensas de seu subconsciente, que a obrigam a buscar, em sua individualidade, uma forma de enxergar um mundo melhor dentro de sua vida caótica. Ao longo de uma noite atravessada por emoções da personagem, que ganham forma e presença, a narrativa parte de um caráter surrealista e subjetivo que propõe uma imersão no íntimo invadido de Lucília, desencadeando uma jornada que representa um processo de escuta interior. “Estrelas Terrestres” (Dir. Rafael Neri M. Ferreira | Brasil | 2025 | 15’) – Miguel, 17 anos, morador de uma pequena cidade do interior do Brasil, sonha em se tornar ator. Ao passar em um teste em uma grande cidade, ele se vê diante do dilema de deixar para trás sua casa e seu melhor amigo, João. Miguel percebe que fugir é mais fácil do que se despedir.

(Dir. Rafael Neri M. Ferreira | Brasil | 2025 | 15’) – Miguel, 17 anos, morador de uma pequena cidade do interior do Brasil, sonha em se tornar ator. Ao passar em um teste em uma grande cidade, ele se vê diante do dilema de deixar para trás sua casa e seu melhor amigo, João. Miguel percebe que fugir é mais fácil do que se despedir. “ Imunidade ” (Dir. Milla Jung, Candida Monte | Brasil | 2025 | 26’) – Imunidade explora a fabulação de futuros através de uma narrativa audiovisual experimental tecida por mulheres-artistas. Partindo da ideia de que “dizer é agir”, substitui o discurso do apocalipse pela urgência da voz situada — a “garganta de carne” que carrega a memória e a corporeidade da América Latina. Por meio de performances vocais e coreografias de palavras, o vídeo cria um território vibrátil de resistência, desafiando o silenciamento histórico para projetar outros modos de existir.

” (Dir. Milla Jung, Candida Monte | Brasil | 2025 | 26’) – Imunidade explora a fabulação de futuros através de uma narrativa audiovisual experimental tecida por mulheres-artistas. Partindo da ideia de que “dizer é agir”, substitui o discurso do apocalipse pela urgência da voz situada — a “garganta de carne” que carrega a memória e a corporeidade da América Latina. Por meio de performances vocais e coreografias de palavras, o vídeo cria um território vibrátil de resistência, desafiando o silenciamento histórico para projetar outros modos de existir. “Las Vegas, Cuba” (Dir. Felipe Eugênio Lovo | Brasil, Cuba | 2026 | 11’) – No futuro, uma androide viajante desembarca em uma Havana deserta em busca de Las Vegas, um cabaré mítico fundado por um guerrilheiro.

(Dir. Felipe Eugênio Lovo | Brasil, Cuba | 2026 | 11’) – No futuro, uma androide viajante desembarca em uma Havana deserta em busca de Las Vegas, um cabaré mítico fundado por um guerrilheiro. “O Caçador” (Dir. Lucas Mancini | Brasil | 2025 | 20’) – No interior rural do Paraná, um trabalhador idoso, atormentado pela fome, segue o rastro de um misterioso cachorro preto que caça para sobreviver.

(Dir. Lucas Mancini | Brasil | 2025 | 20’) – No interior rural do Paraná, um trabalhador idoso, atormentado pela fome, segue o rastro de um misterioso cachorro preto que caça para sobreviver. “Reza para Baobabs: Um Ebó de Palavras para Ayami e Zola” (Dir. Bea Gerolin | Brasil | 2026 | 4’) – Os ibejis recém nascidos Ayomi e Zola recebem seu primeiro ebó de palavras: uma oferenda de proteção, fé e ancestralidade.

(Dir. Bea Gerolin | Brasil | 2026 | 4’) – Os ibejis recém nascidos Ayomi e Zola recebem seu primeiro ebó de palavras: uma oferenda de proteção, fé e ancestralidade. “ Tornar-se Ciborgue no Interior” (Dir. Louisa Savignon | Brasil | 2026 | 20’) – Leo e Julia, proprietários de um sítio, querem filhos, mas estão com problemas de fertilidade. Ava e Mia, um casal lésbico, acabaram de se mudar para o sítio vizinho. A vinda das duas mulheres criará tensão com os vizinhos.

(Dir. Louisa Savignon | Brasil | 2026 | 20’) – Leo e Julia, proprietários de um sítio, querem filhos, mas estão com problemas de fertilidade. Ava e Mia, um casal lésbico, acabaram de se mudar para o sítio vizinho. A vinda das duas mulheres criará tensão com os vizinhos. “Yvyra’ijá há Jate’í Reheguá – Os Quatro Guerreiros e o Jatei” (Dir. Coletivo Ava Guarani de Cinema | Brasil | 2025 | 9’) – Quando era um jovem xondaro, guerreiro do povo Guarani, Libório desbravava fazendas e enfrentava fazendeiros em busca da abelha Jateí. Hoje, já ancião, Libório ensina seus netos a criar as abelhas na própria aldeia: “Antigamente o mato era livre. Se quisesse podia entrar e trazer Jateí, caçar e trazer os bichos. Hoje em dia não, a gente só tem esse pedacinho de mato onde os Ava Guarani podem entrar.”

Mostra Exibições Especiais

Esse espaço é dedicado a obras inéditas no Brasil de grandes nomes do cinema mundial, assim como filmes brasileiros incontornáveis da última temporada que estrearam em outros eventos, mas chegam para Curitiba no Olhar de Cinema.

“Anistia 79” (Dir. Anita Leandro | Brasil | 2026 | 105’) – Roma, junho de 1979. Exilados brasileiros filmam a Conferência Internacional pela Anistia no Brasil, o maior encontro da esquerda brasileira fora do país. Quase meio século depois, essas imagens reacendem o debate sobre a manutenção do aparato repressivo da ditadura e a impunidade dos torturadores.

(Dir. Anita Leandro | Brasil | 2026 | 105’) – Roma, junho de 1979. Exilados brasileiros filmam a Conferência Internacional pela Anistia no Brasil, o maior encontro da esquerda brasileira fora do país. Quase meio século depois, essas imagens reacendem o debate sobre a manutenção do aparato repressivo da ditadura e a impunidade dos torturadores. “Barbara Para Sempre” (“Barbara Forever” | Dir. Brydie O’Connor | Estados Unidos | 2026 | 102’) – Uma exploração orientada por arquivos da vida, obra e legado da icônica e pioneira cineasta lésbica Barbara Hammer.

(“Barbara Forever” | Dir. Brydie O’Connor | Estados Unidos | 2026 | 102’) – Uma exploração orientada por arquivos da vida, obra e legado da icônica e pioneira cineasta lésbica Barbara Hammer. “Flora & Airto: O Som Revolucionário” (Dir. Jom Tob Azulay | Brasil | 2026 | 98’) – Documentário musical de longa-metragem sobre a história do célebre casal de músicos Flora Purim e Airto Moreira, que marcaram o panorama da música mundial a partir dos anos 1970 como pioneiros da jazz-fusion. Durante uma gravação fonográfica nos dias de hoje, o filme entrelaça as vidas pessoais e profissionais dos dois artistas no passado e no presente.

(Dir. Jom Tob Azulay | Brasil | 2026 | 98’) – Documentário musical de longa-metragem sobre a história do célebre casal de músicos Flora Purim e Airto Moreira, que marcaram o panorama da música mundial a partir dos anos 1970 como pioneiros da jazz-fusion. Durante uma gravação fonográfica nos dias de hoje, o filme entrelaça as vidas pessoais e profissionais dos dois artistas no passado e no presente. “Futuro Futuro” (Dir. Davi Pretto | Brasil | 2025 | 86’) – Em um chuvoso futuro próximo, um homem sem memória nomeado K embarca em uma jornada trágica e absurda para tentar encontrar o seu lugar no mundo após usar um estranho dispositivo de IA criado para ajudar pessoas com uma nova síndrome neurológica.

(Dir. Davi Pretto | Brasil | 2025 | 86’) – Em um chuvoso futuro próximo, um homem sem memória nomeado K embarca em uma jornada trágica e absurda para tentar encontrar o seu lugar no mundo após usar um estranho dispositivo de IA criado para ajudar pessoas com uma nova síndrome neurológica. “Histórias de um Bom Vale” (“Histoires de la bonne vallée” | Dir. José Luis Guerin | Espanha, França | 2026 | 122’) – Nos arredores de Barcelona, Vallbona é um enclave cercado por um rio, linhas férreas e uma rodovia. Antonio, filho de trabalhadores catalães, cultiva flores ali há quase 90 anos. Ele é acompanhado por Makome, Norma e Tatiana, que vêm de diferentes origens sociais. Ao ritmo da música, de banhos proibidos e de amores florescentes, uma forma poética de resistência emerge diante dos conflitos urbanos, sociais e identitários do mundo.

(“Histoires de la bonne vallée” | Dir. José Luis Guerin | Espanha, França | 2026 | 122’) – Nos arredores de Barcelona, Vallbona é um enclave cercado por um rio, linhas férreas e uma rodovia. Antonio, filho de trabalhadores catalães, cultiva flores ali há quase 90 anos. Ele é acompanhado por Makome, Norma e Tatiana, que vêm de diferentes origens sociais. Ao ritmo da música, de banhos proibidos e de amores florescentes, uma forma poética de resistência emerge diante dos conflitos urbanos, sociais e identitários do mundo. “Rita Moreira: Crônicas, Memórias e Videotape” (Dir. Sérgio Santos Barroso | Brasil | 2026 | 70’) – Partindo da ideia de que a memória é uma ilha de edição, a veterana cineasta lésbica Rita Moreira revisita sua trajetória através de seus filmes. Entre imagens da Nova York dos anos 1970 — onde se autoexilou durante a ditadura militar brasileira — e obras mais recentes, do final dos anos 2010, o filme costura tempo e experiência para refletir sobre as transformações políticas, sociais e afetivas que atravessam tanto a história do Brasil quanto a vida da diretora.

Olhares Clássicos Cine Passeio

Este espaço reúne uma seleção diversa de filmes de todo o mundo que marcaram a história da sétima arte.

“Beirute Fantasma” (“Ashbah Beyrouth” | Dir. Ghassan Salhab | Líbano, França | 1998 | 120’) – Cheio de fantasmas e memórias, o longa-metragem de estreia de Ghassan Salhab se passa no final dos anos 1980, perto do fim da Guerra Civil Libanesa. O protagonista Khalil retorna a Beirute sob uma nova identidade para um confronto com os velhos amigos e companheiros de armas que ele deixou para trás após sua morte forjada uma década antes.

(“Ashbah Beyrouth” | Dir. Ghassan Salhab | Líbano, França | 1998 | 120’) – Cheio de fantasmas e memórias, o longa-metragem de estreia de Ghassan Salhab se passa no final dos anos 1980, perto do fim da Guerra Civil Libanesa. O protagonista Khalil retorna a Beirute sob uma nova identidade para um confronto com os velhos amigos e companheiros de armas que ele deixou para trás após sua morte forjada uma década antes. “Veludo Azul” (“Blue Velvet” | Dir. David Lynch | Estados Unidos | 1986 | 120’) – A atmosfera é calma e colorida. É mais um sonho americano. Até que Jeffrey (Kyle MacLachlan) encontra uma orelha humana jogada em um campo. O jovem se vê atraído para uma conspiração cada vez mais profunda pelo submundo de sua antes tão perfeita cidade natal. Em ares surreais, o clima noir e detetivesco toma conta da intrincada trama, conduzida em um mundo de sensualidade e violência. Um dos mais reconhecidos trabalhos de David Lynch (1946-2025) é exibido 40 anos após seu lançamento, no ano em que o cineasta completaria 80 anos de idade.

(“Blue Velvet” | Dir. David Lynch | Estados Unidos | 1986 | 120’) – A atmosfera é calma e colorida. É mais um sonho americano. Até que Jeffrey (Kyle MacLachlan) encontra uma orelha humana jogada em um campo. O jovem se vê atraído para uma conspiração cada vez mais profunda pelo submundo de sua antes tão perfeita cidade natal. Em ares surreais, o clima noir e detetivesco toma conta da intrincada trama, conduzida em um mundo de sensualidade e violência. Um dos mais reconhecidos trabalhos de David Lynch (1946-2025) é exibido 40 anos após seu lançamento, no ano em que o cineasta completaria 80 anos de idade. “Corações Desertos” (“Desert Hearts” | Dir. Donna Deitch | Estados Unidos | 1986 | 91’) – Enquanto aguarda os papéis do divórcio, uma reprimida professora de literatura é inesperadamente seduzida por uma jovem lésbica despreocupada e cheia de vida.

(“Desert Hearts” | Dir. Donna Deitch | Estados Unidos | 1986 | 91’) – Enquanto aguarda os papéis do divórcio, uma reprimida professora de literatura é inesperadamente seduzida por uma jovem lésbica despreocupada e cheia de vida. “As Aventuras do Príncipe Achmed” (“Die Abenteuer des Prinzen Achmed” | Dir. Lotte Reiniger | Alemanha | 1926 | 67’) – Baseada nos contos de As Mil e Uma Noites, a animação de silhuetas narra as aventuras mágicas de Príncipe Achmed em terras distantes onde ele faz amizade com uma bruxa, conhece Aladin, luta contra demônios e se apaixona por uma princesa.

(“Die Abenteuer des Prinzen Achmed” | Dir. Lotte Reiniger | Alemanha | 1926 | 67’) – Baseada nos contos de As Mil e Uma Noites, a animação de silhuetas narra as aventuras mágicas de Príncipe Achmed em terras distantes onde ele faz amizade com uma bruxa, conhece Aladin, luta contra demônios e se apaixona por uma princesa. “High School” (Dir. Frederick Wiseman | Estados Unidos | 1968 | 75’) – High School foi filmado em uma grande escola urbana na Filadélfia. O filme documenta como o sistema escolar existe não apenas para transmitir “fatos”, mas também para disseminar valores sociais de uma geração para outra. High School apresenta uma série de encontros formais e informais entre professores, alunos, pais e administradores, através dos quais a ideologia e os valores da escola emergem.

(Dir. Frederick Wiseman | Estados Unidos | 1968 | 75’) – High School foi filmado em uma grande escola urbana na Filadélfia. O filme documenta como o sistema escolar existe não apenas para transmitir “fatos”, mas também para disseminar valores sociais de uma geração para outra. High School apresenta uma série de encontros formais e informais entre professores, alunos, pais e administradores, através dos quais a ideologia e os valores da escola emergem. “Hollywood Studios” (Dir. Arthur Rogge | Brasil | 1930 | 46’) – Filmado durante a estadia de Rogge nos Estados Unidos entre 1927 e 1928, o filme percorre as ruas de Hollywood, Los Angeles, interessado em revelar ao público brasileiro as estruturas dos grandes estúdios, os atores e atrizes famosos, a cultura e as curiosidades locais. Com gosto de atualidade cinematográfica, este quase centenário filme “paranaense” demonstra por detrás de suas cartelas informativas e retratos peculiares o interesse do empresário tornado cineasta, Arthur Rogge, pelo desenvolvimento de uma indústria cinematográfica local.

(Dir. Arthur Rogge | Brasil | 1930 | 46’) – Filmado durante a estadia de Rogge nos Estados Unidos entre 1927 e 1928, o filme percorre as ruas de Hollywood, Los Angeles, interessado em revelar ao público brasileiro as estruturas dos grandes estúdios, os atores e atrizes famosos, a cultura e as curiosidades locais. Com gosto de atualidade cinematográfica, este quase centenário filme “paranaense” demonstra por detrás de suas cartelas informativas e retratos peculiares o interesse do empresário tornado cineasta, Arthur Rogge, pelo desenvolvimento de uma indústria cinematográfica local. “Aqui e em Qualquer Lugar” (“Ici et ailleurs” | Dir. Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville | França | 1976 | 53’) – Quando o “eu”, “ele” e “ela” chegam a uma região próxima da Palestina, onde combatentes revolucionários se educam com princípios socialistas, em resposta ao sionismo, entra em cena o povo, a luta do povo, até a vitória. Ou seja, estamos diante do “nós”, um princípio coletivo que Jean-Luc Godard e Anne-Marie Miéville revelam na ilha de montagem. O “aqui” europeu e o “lá” palestino se encontram num filme ensaio feito em solidariedade à luta palestina, num momento em que diretores de cinema do mundo inteiro criaram parcerias com o braço cinematográfico da OLP, Organização pela Libertação da Palestina.

(“Ici et ailleurs” | Dir. Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville | França | 1976 | 53’) – Quando o “eu”, “ele” e “ela” chegam a uma região próxima da Palestina, onde combatentes revolucionários se educam com princípios socialistas, em resposta ao sionismo, entra em cena o povo, a luta do povo, até a vitória. Ou seja, estamos diante do “nós”, um princípio coletivo que Jean-Luc Godard e Anne-Marie Miéville revelam na ilha de montagem. O “aqui” europeu e o “lá” palestino se encontram num filme ensaio feito em solidariedade à luta palestina, num momento em que diretores de cinema do mundo inteiro criaram parcerias com o braço cinematográfico da OLP, Organização pela Libertação da Palestina. “Eles Não Existem” (“Lays lahum wujud” | Dir. Mustafa Abu Ali | Palestina | 1974 | 25’) – Filmando em condições extraordinárias, o diretor que fundou a divisão de cinema da OLP, aborda as condições nos campos de refugiados do Líbano, os efeitos dos bombardeios israelenses, e a vida dos guerrilheiros em campos de treinamento.

(“Lays lahum wujud” | Dir. Mustafa Abu Ali | Palestina | 1974 | 25’) – Filmando em condições extraordinárias, o diretor que fundou a divisão de cinema da OLP, aborda as condições nos campos de refugiados do Líbano, os efeitos dos bombardeios israelenses, e a vida dos guerrilheiros em campos de treinamento. “Vento Norte” (Dir. Salomão Scliar | Brasil | 1951 | 73’) – A rotina de uma pequena vila de pescadores no litoral do extremo sul do Brasil é abalada pela chegada de um misterioso forasteiro. Sua presença irá despertar paixões e desencadear uma série de ações violentas entre os habitantes locais, conduzindo a trama a um desfecho trágico.

(Dir. Salomão Scliar | Brasil | 1951 | 73’) – A rotina de uma pequena vila de pescadores no litoral do extremo sul do Brasil é abalada pela chegada de um misterioso forasteiro. Sua presença irá despertar paixões e desencadear uma série de ações violentas entre os habitantes locais, conduzindo a trama a um desfecho trágico. “As Harmonias de Werckmeister” (“Werckmeister harmóniák” | Dir. Béla Tarr, Ágnes Hranitzky | Hungria | 2000 | 145’) – Adaptado de um romance de László Krasznahorkai, As Harmonias de Weckmeister se desenrola em um tempo desconhecido, em um vilarejo sem nome, onde, um dia, um circo misterioso — com direito a uma enorme baleia empalhada e uma figura sombria e demagógica conhecida como o Príncipe — chega e parece despertar nos cidadãos uma espécie de loucura que caminha inexoravelmente em direção à violência.

Filme de Encerramento

O longa selecionado para encerrar a 15ª edição do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba é “Salvação” (“Kurtulos”| Dir. Emin Alter | Turquia, França, Países Baixos, Grécia, Suécia | 2026 | 120’), que tem estreia mundial no evento. Com direção de Emin Alper, o filme se passa em uma aldeia remota no alto das montanhas turcas, em que o regresso de um clã exilado reacende uma antiga disputa de terras. Ressentimentos adormecidos ressurgem e Mesut, irmão do líder local, é acometido por visões perturbadoras que acredita serem avisos divinos. À medida que as convicções religiosas, as lutas pelo poder e as tensões aumentam na comunidade, eles seguirão para a tragédia ou para a salvação?