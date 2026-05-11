Olhar de Cinema ocupa espaços culturais de Curitiba em junho

A 15ª edição do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba acontece entre 4 e 13 de junho em diversos espaços culturais da cidade. A Ópera de Arame, o Cine Passeio, a Cinemateca e o Teatro da Vila sediarão a maior parte das exibições do evento, de acordo com informações da prefeitura de Curitiba. Os ingressos estarão disponíveis para compra a partir de 12 de maio no site do festival.

O Cine Passeio funcionará como sede principal do festival, ocupando todos os seus espaços durante o evento. O local receberá a mostra de filmes clássicos, rebatizada de Olhares Clássicos Cine Passeio, além de outras mostras, oficinas e encontros com profissionais do audiovisual.

A abertura ocorre no dia 4 de junho na Ópera de Arame, com o filme brasileiro “Yellow Cake”, de Tiago Melo, uma ficção científica sobre um experimento com urânio radioativo para combater o mosquito da dengue. O encerramento será no auditório Poty Lazzarotto, no Museu Oscar Niemeyer, com o filme “Salvação”, coprodução internacional inspirada em um conflito que deixou 44 mortos em 2009. Cada filme terá duas sessões, exceto abertura e encerramento.

Nos dias 6 e 7 de junho, o Teatro da Vila e o auditório Poty Lazzarotto recebem a mostra Pequenos Olhares, com filmes e animações infantis gratuitos. O destaque é o longa brasileiro Papaya, de Priscilla Kellen, que participou do Festival de Berlim. Outros oito curtas-metragens compõem a mostra. Durante a semana, o Teatro da Vila terá sessões exclusivas para escolas públicas.