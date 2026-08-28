O que fazer neste fim de semana em Curitiba? Toquinho, Fresno, Ed Motta e mais

Curitiba oferece neste fim de semana uma agenda com grandes nomes da MPB, rock, feiras gastronômicas e corrida de rua. A programação para sábado (29) e domingo (30) conta com shows, teatro, comédia, eventos infantis e exposições, mas a previsão de chuva e tempestades pede atenção redobrada aos espaços cobertos. Confira os destaques da programação divididos por categoria e onde comprar os ingressos:
Shows e apresentações musicais
- Toquinho: O espetáculo “Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz” celebra os 60 anos de carreira do artista. A apresentação conta com banda completa e a participação da cantora Camilla Faustino.
- Data e horário: Sábado (29), às 21h
- Local: Guairão – Teatro Guaíra
- Ingressos: A partir de R$ 140 (meia-entrada)
- Barão Vermelho: O projeto “Encontro” reúne a banda de rock e o cantor em um show histórico.
- Data e horário: Sábado (29), com abertura dos portões às 19h30 e show às 21h
- Local: Igloo Super Hall
- Ingressos: A partir de R$ 100 (meia-entrada) até R$ 640 (VIP), com opção de ingresso social mediante a doação de 1 kg de alimento
- Ed Motta: O show “Manual Prático 30 Anos” celebra a trajetória do músico com repertório voltado ao soul, funk e jazz.
- Data e horário: Sábado (29), às 21h
- Local: Teatro Positivo
- Ingressos: Neste link
- Fresno: A banda gaúcha de rock apresenta a turnê “Carta de Adeus”.
- Data: Sábado (29)
- Local: Cine Lido – ingressos aqui
- Terno Rei: Abertura de apresentação do grupo de rock alternativo nacional.
- Data e horário: Sábado (29), às 20h
- Local: Stage Garden
- Ingressos: Últimas unidades a partir de R$ 80 (pista solidária/meia)
- Sorriso Maroto: Projeto “As Antigas” traz uma grande roda de samba em palco 360°.
- Data: Sábado (29)
- Local: Estádio Durival Britto e Silva (Vila Capanema)
- Orquestra Sinfônica do Paraná: Concerto da Série Internacional com obras de Glinka, Richard Strauss e Shostakovich.
- Data: Domingo (30)
- Local: Teatro Guaíra
- 19ª Festa do Vinho de São José dos Pinhais: Evento com pratos típicos italianos, corte de polenta, vinhos artesanais e apresentações culturais. Shows de Grupo Talagaço no sábado, e Tropical Band e Famiglia Dal Ponte no domingo.
- Data e horário: Sábado (29), das 13h às 23h; Domingo (30), das 13h às 22h
- Local: Parque do Vinho – Colônia Mergulhão (Rua Júlio César Setenareski, 150, São José dos Pinhais)
- Ingressos: Entrada gratuita
Teatro e comédia
- Suzy Brasil: O ator Marcelo Souza interpreta seis personagens na comédia adulta “Uma Noite Horripilante”.
- Data e horário: Sábado (29), às 20h; Domingo (30), às 18h30
- Local: Guairinha
- Espetáculo “Lucrécia”: Montagem da Cia Ave Lola com marionetes híbridas abordando memórias e o envelhecimento.
- Data: Sábado (29) e Domingo (30)
- Local: Teatro Ave Lola
- Espetáculo “Lilith”: Apresentação focada em dança e expressão cênica corporal.
- Data e horário: Sábado (29), às 20h
- Local: Teatro José Maria Santos
- Ingressos: Entrada gratuita
Eventos infantis e para a família
- Luluca Show: Apresentação voltada ao público infanto-juvenil com desafios, músicas e fotos.
- Data e horário: Sábado (29), às 16h
- Local: Teatro Positivo
- Ingressos: A partir de R$ 140
- Festa da Imigração Polonesa: Celebração dos 46 anos da visita do Papa João Paulo II ao Brasil e homenagem a Nossa Senhora de Czestochowa. A programação conta com almoço típico (12h), Banda Lyra Curitibana (14h), ato litúrgico (15h) e grupos folclóricos (16h).
- Data: Domingo (30)
- Local: Memorial da Imigração Polonesa (Bosque do Papa)
- Ingressos: Entrada gratuita
- Feira do Livro: Evento em espaço coberto reunindo milhares de obras com valores a partir de R$ 10.
- Data: Sábado (29) e Domingo (30)
- Local: ParkShoppingBarigüi (Praça de Eventos, Piso L1)
- Ingressos: Entrada gratuita
Exposições, feiras e gastronomia
- Garimpa São Braz: Feira de moda circular com mais de 30 expositores, roupas de inverno em liquidação e peças de primavera-verão com valores entre R$ 10 e R$ 50.
- Data e horário: Sábado (29), das 10h às 17h
- Local: Colégio Estadual São Braz (Avenida Vereador Toaldo Túlio, 2880 – São Braz)
- Ingressos: Entrada gratuita
- Risoto Solidário 2026: Evento beneficente com preparo de mais de 100 sabores de risoto em prol do Hospital Erasto Gaertner.
- Data e horário: Sábado (29), a partir das 12h
- Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui)
- Ingressos: R$ 75 (crianças de até 8 anos têm entrada livre)
- 16ª Bienal Internacional de Curitiba: Mostra de arte contemporânea com foco em tecnologia e vida moderna.
- Data e horário: Sábado (29) e Domingo (30), das 10h às 18h (entrada até 17h30)
- Local: Museu Oscar Niemeyer
- 9º Poltavskyi Yarmarok (Feira de Poltava): Festejo da comunidade ucraniana em celebração aos 45 anos do Grupo Folclórico Poltava, com danças, artesanato e pratos típicos.
- Data: Sábado (29) e Domingo (30)
- Mostra DJANHO! de Cinema Fantástico: Exibição especial de curtas-metragens nacionais do gênero.
- Data e horário: Sábado (29), às 14h
- Local: Sesc Paço da Liberdade
- Ingressos: Entrada gratuita (classificação: 18 anos)
Esporte e inovação
- Tech Run Curitiba 2026: Primeira edição brasileira da corrida de rua que conecta o setor de inovação, com provas de 5 km e 10 km.
- Data: Domingo (30)
- Local: Vale do Pinhão (Rua Engenheiros Rebouças, 1732 – Rebouças)