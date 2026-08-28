O que fazer neste fim de semana em Curitiba? Toquinho, Fresno, Ed Motta e mais

Curitiba oferece neste fim de semana uma agenda com grandes nomes da MPB, rock, feiras gastronômicas e corrida de rua. A programação para sábado (29) e domingo (30) conta com shows, teatro, comédia, eventos infantis e exposições, mas a previsão de chuva e tempestades pede atenção redobrada aos espaços cobertos. Confira os destaques da programação divididos por categoria e onde comprar os ingressos:

Shows e apresentações musicais

Toquinho : O espetáculo “Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz” celebra os 60 anos de carreira do artista. A apresentação conta com banda completa e a participação da cantora Camilla Faustino. Data e horário : Sábado (29), às 21h Local : Guairão – Teatro Guaíra Ingressos : A partir de R$ 140 (meia-entrada)

: O espetáculo “Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz” celebra os 60 anos de carreira do artista. A apresentação conta com banda completa e a participação da cantora Camilla Faustino. Barão Vermelho : O projeto “Encontro” reúne a banda de rock e o cantor em um show histórico. Data e horário : Sábado (29), com abertura dos portões às 19h30 e show às 21h Local : Igloo Super Hall Ingressos : A partir de R$ 100 (meia-entrada) até R$ 640 (VIP), com opção de ingresso social mediante a doação de 1 kg de alimento

: O projeto “Encontro” reúne a banda de rock e o cantor em um show histórico. Ed Motta : O show “Manual Prático 30 Anos” celebra a trajetória do músico com repertório voltado ao soul, funk e jazz. Data e horário : Sábado (29), às 21h Local : Teatro Positivo Ingressos : Neste link

: O show “Manual Prático 30 Anos” celebra a trajetória do músico com repertório voltado ao soul, funk e jazz. Fresno : A banda gaúcha de rock apresenta a turnê “Carta de Adeus”. Data : Sábado (29) Local : Cine Lido – ingressos aqui

: A banda gaúcha de rock apresenta a turnê “Carta de Adeus”. Terno Rei : Abertura de apresentação do grupo de rock alternativo nacional. Data e horário : Sábado (29), às 20h Local : Stage Garden Ingressos : Últimas unidades a partir de R$ 80 (pista solidária/meia)

: Abertura de apresentação do grupo de rock alternativo nacional. Sorriso Maroto : Projeto “As Antigas” traz uma grande roda de samba em palco 360°. Data : Sábado (29) Local : Estádio Durival Britto e Silva (Vila Capanema)

: Projeto “As Antigas” traz uma grande roda de samba em palco 360°. Orquestra Sinfônica do Paraná : Concerto da Série Internacional com obras de Glinka, Richard Strauss e Shostakovich. Data : Domingo (30) Local : Teatro Guaíra

: Concerto da Série Internacional com obras de Glinka, Richard Strauss e Shostakovich. 19ª Festa do Vinho de São José dos Pinhais : Evento com pratos típicos italianos, corte de polenta, vinhos artesanais e apresentações culturais. Shows de Grupo Talagaço no sábado, e Tropical Band e Famiglia Dal Ponte no domingo. Data e horário : Sábado (29), das 13h às 23h; Domingo (30), das 13h às 22h Local : Parque do Vinho – Colônia Mergulhão (Rua Júlio César Setenareski, 150, São José dos Pinhais) Ingressos : Entrada gratuita

: Evento com pratos típicos italianos, corte de polenta, vinhos artesanais e apresentações culturais. Shows de Grupo Talagaço no sábado, e Tropical Band e Famiglia Dal Ponte no domingo.

Teatro e comédia

Suzy Brasil : O ator Marcelo Souza interpreta seis personagens na comédia adulta “Uma Noite Horripilante”. Data e horário : Sábado (29), às 20h; Domingo (30), às 18h30 Local : Guairinha

: O ator Marcelo Souza interpreta seis personagens na comédia adulta “Uma Noite Horripilante”. Espetáculo “Lucrécia” : Montagem da Cia Ave Lola com marionetes híbridas abordando memórias e o envelhecimento. Data : Sábado (29) e Domingo (30) Local : Teatro Ave Lola

: Montagem da Cia Ave Lola com marionetes híbridas abordando memórias e o envelhecimento. Espetáculo “Lilith” : Apresentação focada em dança e expressão cênica corporal. Data e horário : Sábado (29), às 20h Local : Teatro José Maria Santos Ingressos : Entrada gratuita

: Apresentação focada em dança e expressão cênica corporal.

Eventos infantis e para a família

Luluca Show : Apresentação voltada ao público infanto-juvenil com desafios, músicas e fotos. Data e horário : Sábado (29), às 16h Local : Teatro Positivo Ingressos : A partir de R$ 140

: Apresentação voltada ao público infanto-juvenil com desafios, músicas e fotos. Festa da Imigração Polonesa : Celebração dos 46 anos da visita do Papa João Paulo II ao Brasil e homenagem a Nossa Senhora de Czestochowa. A programação conta com almoço típico (12h), Banda Lyra Curitibana (14h), ato litúrgico (15h) e grupos folclóricos (16h). Data : Domingo (30) Local : Memorial da Imigração Polonesa (Bosque do Papa) Ingressos : Entrada gratuita

: Celebração dos 46 anos da visita do Papa João Paulo II ao Brasil e homenagem a Nossa Senhora de Czestochowa. A programação conta com almoço típico (12h), Banda Lyra Curitibana (14h), ato litúrgico (15h) e grupos folclóricos (16h). Feira do Livro : Evento em espaço coberto reunindo milhares de obras com valores a partir de R$ 10. Data : Sábado (29) e Domingo (30) Local : ParkShoppingBarigüi (Praça de Eventos, Piso L1) Ingressos : Entrada gratuita

: Evento em espaço coberto reunindo milhares de obras com valores a partir de R$ 10.

Exposições, feiras e gastronomia

Garimpa São Braz : Feira de moda circular com mais de 30 expositores, roupas de inverno em liquidação e peças de primavera-verão com valores entre R$ 10 e R$ 50. Data e horário : Sábado (29), das 10h às 17h Local : Colégio Estadual São Braz (Avenida Vereador Toaldo Túlio, 2880 – São Braz) Ingressos : Entrada gratuita

: Feira de moda circular com mais de 30 expositores, roupas de inverno em liquidação e peças de primavera-verão com valores entre R$ 10 e R$ 50. Risoto Solidário 2026 : Evento beneficente com preparo de mais de 100 sabores de risoto em prol do Hospital Erasto Gaertner. Data e horário : Sábado (29), a partir das 12h Local : Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui) Ingressos : R$ 75 (crianças de até 8 anos têm entrada livre)

: Evento beneficente com preparo de mais de 100 sabores de risoto em prol do Hospital Erasto Gaertner. 16ª Bienal Internacional de Curitiba : Mostra de arte contemporânea com foco em tecnologia e vida moderna. Data e horário : Sábado (29) e Domingo (30), das 10h às 18h (entrada até 17h30) Local : Museu Oscar Niemeyer

: Mostra de arte contemporânea com foco em tecnologia e vida moderna. 9º Poltavskyi Yarmarok (Feira de Poltava) : Festejo da comunidade ucraniana em celebração aos 45 anos do Grupo Folclórico Poltava, com danças, artesanato e pratos típicos. Data : Sábado (29) e Domingo (30)

: Festejo da comunidade ucraniana em celebração aos 45 anos do Grupo Folclórico Poltava, com danças, artesanato e pratos típicos. Mostra DJANHO! de Cinema Fantástico : Exibição especial de curtas-metragens nacionais do gênero. Data e horário : Sábado (29), às 14h Local : Sesc Paço da Liberdade Ingressos : Entrada gratuita (classificação: 18 anos)

: Exibição especial de curtas-metragens nacionais do gênero.

Esporte e inovação

Tech Run Curitiba 2026 : Primeira edição brasileira da corrida de rua que conecta o setor de inovação, com provas de 5 km e 10 km. Data : Domingo (30) Local : Vale do Pinhão (Rua Engenheiros Rebouças, 1732 – Rebouças)

: Primeira edição brasileira da corrida de rua que conecta o setor de inovação, com provas de 5 km e 10 km.