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O que fazer neste fim de semana em Curitiba? Toquinho, Fresno, Ed Motta e mais

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 28/08/26 18h23
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Imagem mostra uma montagem com os seguintes artistas: Toquinho, Fresno e Ed Motta.
Toquinho, Fresno e Ed Motta entre as atrações deste final de semana em Curitiba. Fotos: Divulgação/ Globo/Fábio Rocha/ João Januário e Divulgação / Jorge Bispo.

Curitiba oferece neste fim de semana uma agenda com grandes nomes da MPB, rock, feiras gastronômicas e corrida de rua. A programação para sábado (29) e domingo (30) conta com shows, teatro, comédia, eventos infantis e exposições, mas a previsão de chuva e tempestades pede atenção redobrada aos espaços cobertos. Confira os destaques da programação divididos por categoria e onde comprar os ingressos:

Shows e apresentações musicais

  • Toquinho: O espetáculo “Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz” celebra os 60 anos de carreira do artista. A apresentação conta com banda completa e a participação da cantora Camilla Faustino.
  • Barão Vermelho: O projeto “Encontro” reúne a banda de rock e o cantor em um show histórico.
  • Ed Motta: O show “Manual Prático 30 Anos” celebra a trajetória do músico com repertório voltado ao soul, funk e jazz.
    • Data e horário: Sábado (29), às 21h
    • Local: Teatro Positivo
    • Ingressos: Neste link
  • Fresno: A banda gaúcha de rock apresenta a turnê “Carta de Adeus”.
  • Terno Rei: Abertura de apresentação do grupo de rock alternativo nacional.
  • Sorriso Maroto: Projeto “As Antigas” traz uma grande roda de samba em palco 360°.
    • Data: Sábado (29)
    • Local: Estádio Durival Britto e Silva (Vila Capanema)
  • Orquestra Sinfônica do Paraná: Concerto da Série Internacional com obras de Glinka, Richard Strauss e Shostakovich.
    • Data: Domingo (30)
    • Local: Teatro Guaíra
  • 19ª Festa do Vinho de São José dos Pinhais: Evento com pratos típicos italianos, corte de polenta, vinhos artesanais e apresentações culturais. Shows de Grupo Talagaço no sábado, e Tropical Band e Famiglia Dal Ponte no domingo.
    • Data e horário: Sábado (29), das 13h às 23h; Domingo (30), das 13h às 22h
    • Local: Parque do Vinho – Colônia Mergulhão (Rua Júlio César Setenareski, 150, São José dos Pinhais)
    • Ingressos: Entrada gratuita

Teatro e comédia

  • Suzy Brasil: O ator Marcelo Souza interpreta seis personagens na comédia adulta “Uma Noite Horripilante”.
    • Data e horário: Sábado (29), às 20h; Domingo (30), às 18h30
    • Local: Guairinha
  • Espetáculo “Lucrécia”: Montagem da Cia Ave Lola com marionetes híbridas abordando memórias e o envelhecimento.
    • Data: Sábado (29) e Domingo (30)
    • Local: Teatro Ave Lola
  • Espetáculo “Lilith”: Apresentação focada em dança e expressão cênica corporal.
    • Data e horário: Sábado (29), às 20h
    • Local: Teatro José Maria Santos
    • Ingressos: Entrada gratuita

Eventos infantis e para a família

  • Luluca Show: Apresentação voltada ao público infanto-juvenil com desafios, músicas e fotos.
    • Data e horário: Sábado (29), às 16h
    • Local: Teatro Positivo
    • Ingressos: A partir de R$ 140
  • Festa da Imigração Polonesa: Celebração dos 46 anos da visita do Papa João Paulo II ao Brasil e homenagem a Nossa Senhora de Czestochowa. A programação conta com almoço típico (12h), Banda Lyra Curitibana (14h), ato litúrgico (15h) e grupos folclóricos (16h).
    • Data: Domingo (30)
    • Local: Memorial da Imigração Polonesa (Bosque do Papa)
    • Ingressos: Entrada gratuita
  • Feira do Livro: Evento em espaço coberto reunindo milhares de obras com valores a partir de R$ 10.
    • Data: Sábado (29) e Domingo (30)
    • Local: ParkShoppingBarigüi (Praça de Eventos, Piso L1)
    • Ingressos: Entrada gratuita

Exposições, feiras e gastronomia

  • Garimpa São Braz: Feira de moda circular com mais de 30 expositores, roupas de inverno em liquidação e peças de primavera-verão com valores entre R$ 10 e R$ 50.
    • Data e horário: Sábado (29), das 10h às 17h
    • Local: Colégio Estadual São Braz (Avenida Vereador Toaldo Túlio, 2880 – São Braz)
    • Ingressos: Entrada gratuita
  • Risoto Solidário 2026: Evento beneficente com preparo de mais de 100 sabores de risoto em prol do Hospital Erasto Gaertner.
    • Data e horário: Sábado (29), a partir das 12h
    • Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui)
    • Ingressos: R$ 75 (crianças de até 8 anos têm entrada livre)
  • 16ª Bienal Internacional de Curitiba: Mostra de arte contemporânea com foco em tecnologia e vida moderna.
    • Data e horário: Sábado (29) e Domingo (30), das 10h às 18h (entrada até 17h30)
    • Local: Museu Oscar Niemeyer
  • 9º Poltavskyi Yarmarok (Feira de Poltava): Festejo da comunidade ucraniana em celebração aos 45 anos do Grupo Folclórico Poltava, com danças, artesanato e pratos típicos.
    • Data: Sábado (29) e Domingo (30)
  • Mostra DJANHO! de Cinema Fantástico: Exibição especial de curtas-metragens nacionais do gênero.
    • Data e horário: Sábado (29), às 14h
    • Local: Sesc Paço da Liberdade
    • Ingressos: Entrada gratuita (classificação: 18 anos)

Esporte e inovação

  • Tech Run Curitiba 2026: Primeira edição brasileira da corrida de rua que conecta o setor de inovação, com provas de 5 km e 10 km.
    • Data: Domingo (30)
    • Local: Vale do Pinhão (Rua Engenheiros Rebouças, 1732 – Rebouças)
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