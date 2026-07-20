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O que fazer em Curitiba: Semana tem peças incríveis, Rock Fest e Candlelight

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Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 20/07/26 10h50
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Rhenan Queiroz, Fagner Zadra, Rafael Alípio e Michele Bittencourt
Rhenan Queiroz, Fagner Zadra, Rafael Alípio e Michele Bittencourt atuam em “Desculpe...” Foto: Divulgação/Guilherme Danelhuk

A agenda cultural de Curitiba entre os dias 20 e 26 de julho de 2026 apresenta atrações para diversas idades e gostos. Os destaques da semana ficam por conta do espetáculo “Desculpe” do festival Let’s Rock, que reúne nomes do rock e do heavy metal nacional na Ópera de Arame. A programação conta ainda com música eletrônica internacional, tributos a grandes nomes da MPB, concertos à luz de velas e peças teatrais gratuitas.

Dança, Teatro e MPB

  • Ballet Clássico de Repertório – Giselle: Quarta-feira (22/07) e quinta-feira (23/07), às 20h. Apresentação da obra-prima do ballet romântico em dois atos com música de Adolphe Adam.
    • Local: Centro Cultural Teatro Guaíra.
    • Ingressos: Venda na bilheteria do Teatro Guaíra e site oficial.
  • Peça “Desculpe…”: De quinta-feira (23/07) a domingo (02/08). Drama cômico com direção de Mauro Zanatta sobre a vivência do tratamento oncológico, reunindo no elenco Fagner Zadra, Maurício Vogue (in memoriam) e Rafael Alípio.
    • Horários: Quinta e sexta-feira, às 20h; sábado, às 18h e 20h; domingo, às 17h e 19h.
    • Local: Teatro José Maria Santos (Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco).
    • Ingressos: Gratuitos (retirada uma hora antes do espetáculo na bilheteria local).
  • Stefano – Clássicos da MPB: Sexta-feira (24/07), às 20h. Reinterpretações de obras consagradas de Djavan, Tom Jobim, Caetano Veloso e Chico Buarque.
  • Julie Wein e Orquestra Cordas do Iguaçu: Domingo (26/07), às 18h. Concerto “Música Brasileira em Concerto” com arranjos para todas as idades.
    • Local: Teatro Guaíra.
    • Ingressos: Bilheteria do teatro e plataformas digitais de venda.
  • Guilé: Domingo (26/07), às 20h. Apresentação musical autoral.

Grandes Shows e Festivais de Música

  • Let’s Rock Fest: Terça-feira (21/07), às 19h. Festival de rock e heavy metal com atrações nacionais.
    • Local: Ópera de Arame.
    • Ingressos: Vendas online e na bilheteria do evento.
  • Resgate Tour: Sexta-feira (24/07), às 20h. Show comemorativo dos álbuns On The Rock e Até Eu Envelhecer.
    • Local: Hard Rock Cafe.
    • Ingressos: Vendas no local e pontos autorizados.
  • Exclusive Os Cabides: Sábado (25/07). Turnê do EP Feliz e triste ao mesmo tempo, com participação das bandas CACO/CONCHA, Tangolo Mangos e Carmino.
  • Honey Dijon apresenta Housenation: Sábado (25/07), às 22h. Evento de música eletrônica, moda e cultura comandado por Honey Dijon.

Concertos Candlelight

Sessões iluminadas por velas acontecem no sábado (25/07):

  • Vivaldi, As Quatro Estações: Sábado (25/07), às 19h.
  • Os Clássicos do Rock: Sábado (25/07), às 21h.

Outras Atividades Culturais, Comédia e Família

  • O Mago das Megabolhas: Terça-feira (21/07), às 19h30. Atração mágica para a família.
    • Local: Teatro Sesi CIC.
  • Conexão Criativa – Diálogos: Terça-feira (21/07), às 19h. Evento cultural focado em performances e debates.
    • Local: Cinemateca de Curitiba.
  • Experiência Música e Natureza: Quarta-feira (22/07), a partir das 10h. Atividade ao ar livre.
  • 1º Festival de Corais Sacros de Curitiba: Sábado (25/07), às 16h. Apresentações de corais religiosos.
    • Local: Memorial de Curitiba.
  • Smoke ‘N’ Comedy: Sábado (25/07), às 20h30. Noite de stand-up comedy para o público adulto.
    • Local: Smoke ‘N’ Fire Gastrobar.
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