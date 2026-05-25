O que fazer em Curitiba? Raça Negra, Cabaré, Tom Jobim Musical e muito mais na agenda cultural

O fim de maio chegou com tudo e a capital paranaense respira arte nos próximos dias. De segunda-feira (25) a domingo (31), Curitiba vira palco de grandes encontros musicais, estreias teatrais e festivais que reúnem artistas do mundo inteiro.

Para ajudar você a planejar a semana, preparamos um roteiro completo com o que de melhor acontece na cidade. Programe-se e aproveite!

Festivais em destaque

Curitiba Tap Weekend 2026 traz o ritmo do sapateado mundial à capital

O único festival de sapateado do Paraná desembarca na cidade entre os dias 28 e 31 de maio. O evento conecta o público a uma linguagem artística que une dança, música e ancestralidade afro-americana. A programação conta com workshops, residência artística, espetáculos e atividades gratuitas espalhadas por diversos espaços de Curitiba, trazendo referências nacionais e internacionais do sapateado.

REVERBE celebra as mulheridades nas artes cênicas com grandes espetáculos

Começa nesta sexta-feira (29 de maio) e vai até 6 de junho o REVERBE – Encontro Internacional de Mulheridades em Cena. O festival promove uma ocupação artística com apresentações, performances, rodas de conversa, instalações e oficinas comandadas por mulheres do Brasil e do exterior. As atividades acontecem em Curitiba e em São Luiz do Purunã, contando com opções gratuitas e ingressos a preços populares.

Música e Shows

Orquestra à Base de Sopro convida Gabriel Grossi

Um encontro de peso para abrir a semana com o melhor da música instrumental. A consagrada big band curitibana convida o virtuoso gaitista Gabriel Grossi para uma noite inesquecível.

Quando: Segunda-feira, 25 de maio

Segunda-feira, 25 de maio Local: A confirmar (fique atento às redes oficiais dos artistas)

A confirmar (fique atento às redes oficiais dos artistas) Ingressos: Consultar canais oficiais

Série Ouro 3: Concerto de Aniversário da OSP

A Orquestra Sinfônica do Paraná comemora seu aniversário com um concerto majestoso no palco principal do Teatro Guaíra. No repertório, grandes clássicos universais e obras da música nacional.

Quando: Quinta-feira, 28 de maio, às 20h30

Quinta-feira, 28 de maio, às 20h30 Local: Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro)

Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro) Ingressos: Disk Ingressos

Tom Jobim Musical

Uma homenagem emocionante a um dos maiores gênios da Bossa Nova. O espetáculo promete uma viagem pelas melodias atemporais que moldaram a música brasileira, com elenco talentoso e produção caprichada.

Quando: Sábado (30) e domingo (31) de maio, às 16h

Sábado (30) e domingo (31) de maio, às 16h Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido)

Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido) Ingressos: A partir de R$ 50 no Disk Ingressos

Cabaré + Raça Negra

O domingo curitibano vai ferver com a mistura do sertanejo do projeto Cabaré e o pagode nostálgico e cheio de sucessos do Raça Negra. Um show feito para cantar e dançar do começo ao fim.

Quando: Domingo, 31 de maio

Domingo, 31 de maio Local: A confirmar (grandes estruturas costumam ocupar a Pedreira Paulo Leminski ou Expotrade)

A confirmar (grandes estruturas costumam ocupar a Pedreira Paulo Leminski ou Expotrade) Ingressos: Consultar canais oficiais de venda

Teatro e Humor

Menino do RH em Experiência

Para quem busca leveza e boas risadas no meio da semana, o espetáculo satiriza com muito bom humor o cotidiano do universo corporativo e as dinâmicas de escritório.

Quando: Quarta-feira, 27 de maio

Quarta-feira, 27 de maio Local: Teatro Regina Vogue (Shopping Estação – Av. Sete de Setembro, 2775, Rebouças)

Teatro Regina Vogue (Shopping Estação – Av. Sete de Setembro, 2775, Rebouças) Ingressos: Disk Ingressos

Manual de como não esquecer meu nome

Uma trama instigante que promete envolver e emocionar o público no miniauditório do Guaíra, ideal para quem valoriza o teatro intimista e reflexivo.

Quando: Estreia quinta-feira, 28 de maio, às 20h

Estreia quinta-feira, 28 de maio, às 20h Local: Auditório Glauco Flores de Sá Brito – Miniauditório (Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro)

Auditório Glauco Flores de Sá Brito – Miniauditório (Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro) Ingressos: Disk Ingressos

Exposições, Feiras e Lazer

Feira de economia criativa UniCuritiba

Espaço dedicado a valorizar o trabalho de artesãos e pequenos empreendedores locais. Ótima oportunidade para encontrar produtos exclusivos e fortalecer a economia criativa.

Quando: Terça-feira, 26 de maio

Terça-feira, 26 de maio Local: UniCuritiba (Rua Chile, 1678, Rebouças)

Inauguração da exposição de Bernardo Moro Bemgi

O circuito de artes visuais da cidade ganha reforço com a abertura da mostra do artista Bernardo Moro Bemgi, trazendo novas cores e conceitos para o cenário local.

Quando: Quinta-feira, 28 de maio

Quinta-feira, 28 de maio Local: A confirmar (consulte os guias de turismo locais próximos à data)