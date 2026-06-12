O que fazer em Curitiba no Dia dos Namorados: Jorge Vercillo e jantar romântico com música ao vivo

Curitiba se veste de romance e cultura nesta sexta-feira (12/06), Dia dos Namorados. A capital paranaense oferece uma programação especial que combina música, teatro e gastronomia, perfeita para celebrar a data ou simplesmente aproveitar o melhor da cidade. De shows intimistas a espetáculos teatrais e festas juninas, há opções para todos os gostos. Confira o guia completo para você desfrutar desta sexta-feira memorável!

Música e Romance

Jorge Vercillo – Turnê JV30: Uma Seresta para o Dia dos Namorados

O cantor e compositor Jorge Vercillo chega a Curitiba com sua Turnê JV30, celebrando mais de três décadas de sucessos. Em uma noite romântica na icônica Ópera de Arame, Vercillo promete embalar os corações apaixonados com seus clássicos e novas canções. Uma oportunidade única para casais desfrutarem de um show inesquecível.

•Horário: Abertura dos portões às 20h30; início do show às 21h15.

•Local: Ópera de Arame.

•Ingressos: Disponíveis para compra no site Blueticket.

Recital de Piano Solo – Jessé Souza: A magia de Schubert na Capela Santa Maria

Para os amantes da música clássica, o pianista Jessé Souza apresenta um recital solo na Capela Santa Maria, com foco nos oito memoráveis improvisos (Impromptus) de Franz Schubert. Uma experiência erudita e emocionante em um dos espaços mais charmosos da cidade.

•Horário: 18h.

•Local: Capela Santa Maria.

•Ingressos: Entrada Franca (gratuita).

Teatro e Espetáculos

Peça “História” – Companhia Brasileira de Teatro: Reflexões sobre a memória coletiva

A Companhia Brasileira de Teatro encerra as celebrações de seus 25 anos com a peça “História”, com texto e direção de Marcio Abreu. O espetáculo convida o público a uma profunda reflexão sobre a memória coletiva e íntima do Brasil, prometendo uma experiência teatral marcante.

•Horário: Abertura às 19h; início às 20h.

•Local: Guairinha (Auditório Salvador de Ferrante do Teatro Guaíra).

•Ingressos: R60(inteira)eR 60 (inteira) e R60(inteira)eR 30 (meia-entrada), disponíveis na bilheteria do teatro ou pelo DiskIngressos.

•Classificação: 16 anos.

Gastronomia e Festas Temáticas

Dia dos Namorados no Parque Jaime Lerner: jantar romântico e música ao vivo

O Parque Jaime Lerner, um dos cartões-postais de Curitiba, terá uma programação especial para o Dia dos Namorados. Cinco restaurantes e bares localizados na Rua da Música (que conecta a Pedreira Paulo Leminski à Ópera de Arame) e no Ópera Arte (às margens do lago da Ópera de Arame) prepararam menus e experiências exclusivas para casais. Além da gastronomia variada, haverá apresentações de música instrumental ao vivo, tornando a noite ainda mais romântica.

•Quando: Sexta-feira, 12 de junho.

•Onde: Rua da Música (Rua João Gava, 970 – Abranches) e Ópera Arte.

•Reservas: As reservas e informações sobre os menus especiais podem ser obtidas diretamente com cada operação (Mustang Sally, Cão Véio, Ernesto Music Hall, Cana Benta e Ópera Arte).

Foto: Reprodução/José Fernando Ogura/SECOM/PMC

Arraiá do Bora Dançar: Festa junina e romance em um só lugar

Para quem busca um Dia dos Namorados com um toque de festa junina, o Arraiá do Bora Dançar é a opção ideal. O evento une o clima caipira com as celebrações românticas, prometendo muita diversão e dança.

•Horário: A partir das 20h.

•Local: Buffet Du Batel (Alameda Dom Pedro II, 238 – Batel).

•Ingressos: Bilhetes disponíveis online pela plataforma Sympla. Na portaria física, o valor é de R$ 60.

Cinema

Cine Passeio: filmes selecionados para todos os gostos

O Cine Passeio continua com sua programação regular, exibindo filmes selecionados da cinematografia nacional e internacional em sessões presenciais. Uma excelente alternativa para quem busca uma experiência cultural mais tranquila.

•Programação e Horários: Podem ser consultados diretamente no portal oficial do Cine Passeio.