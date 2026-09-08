O que fazer em Curitiba neste feriado? Clube dos Canalhas, música e muito mais

Curitiba recebe uma programação recheada nesta terça-feira de feriado, 08 de setembro de 2026, com destaque para a gravação especial de stand-up comedy de O Clube dos Canalhas no Teatro Bom Jesus, que conta com sessões extras abertas ao público. Além do humor, a cidade oferece opções de música ao vivo no Vale da Música, atrações infantis e museus que abrem com horários diferenciados e exposições históricas no dia da Padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.
Apresentações Solo
- O Clube dos Canalhas: O famoso grupo de stand-up comedy, formado pelos humoristas Alorino Junior, Rafael Aragão e Serginho Lacerda, realiza uma gravação especial em Curitiba com piadas sobre o cotidiano, improvisos e muita interação com o público. Devido ao sucesso de bilheteria, o grupo abriu sessões extras.
- Data e Horários: Terça-feira, 08/09/2026, às 16h30, 19h e 21h15.
- Local: Teatro Bom Jesus (Rua 24 de Maio, 135 – Centro).
- Ingressos: Vendas pelo site Disk Ingressos, com valores a partir de R$ 85 (meia/solidário) até R$ 170 (inteira).
- Classificação: 16 anos.
Shows e Música ao Vivo
- Vale da Música e Rua da Música: O festival especial no Parque Jaime Lerner encerra sua programação de feriado com shows instrumentais, jazz, samba, reggae, soul e apresentações de DJs no palco flutuante e na Rua da Música. Moradores de Curitiba têm entrada gratuita mediante apresentação de comprovante de residência, e as crianças contam com a oficina gratuita “Contando com os Sons”.
- Data: Terça-feira, 08/09/2026.
- Local: Ópera de Arame (Parque Jaime Lerner).
- Hard Rock Café Curitiba: A casa funciona normalmente durante o feriado com uma programação que inclui sets acústicos e bandas de rock.
- Data: Terça-feira, 08/09/2026, no período da noite.
- Local: Hard Rock Café Curitiba.
Exposições e Museus
- 16ª Bienal Internacional de Curitiba: O Museu Oscar Niemeyer (MON) exibe a mostra “LIMIARES”, reunindo obras de mais de 300 artistas vindos de 38 países. As salas 08 e 09 do MAC e a exposição “Trilhos e Traços – Poty 100 anos” também estão abertas para visitação.
- Data e Horário: Terça-feira, 08/09/2026, das 10h às 18h (entrada até as 17h30).
- Local: Museu Oscar Niemeyer (MON).
- Ingressos: R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia).
- Museu Municipal de Arte (MuMA): Recebe circuitos da Bienal no Portão, incluindo as mostras “Dados Danos Desterro” e “PÓ (POLVERE)”.
- Data e Horário: Terça-feira, 08/09/2026, das 10h às 19h.
- Local: Museu Municipal de Arte (MuMA).
- Ingressos: Entrada gratuita.
- Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA): Exibe a mostra inédita “Calderari: amar, além do mar”, uma homenagem retrospectiva ao pioneiro do abstracionismo no Paraná.
- Data e Horário: Terça-feira, 08/09/2026, das 10h às 17h.
- Local: Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA).
- Outros Museus Abertos no Feriado:
- Museu Paranaense (MUPA): Aberto das 10h às 17h.
- Museu da Imagem e do Som (MIS-PR): Aberto das 10h às 18h.
- Museu da Fotografia (Memorial de Curitiba): Aberto das 9h às 15h.
Passeios em Família
- Exposição Dinos Alive: Mostra imersiva voltada para o público infantil que reúne mais de 80 dinossauros animados em tamanho real, aquário virtual e experiências de realidade virtual.
- Data e Horário: Terça-feira, 08/09/2026, no horário de funcionamento de feriado do shopping.
- Local: Piso L2 do Jockey Plaza Shopping.